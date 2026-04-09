બજારમાં ઉતર્યા બાદ આ શેરની હાલત ખરાબ, 5 દિવસમાં 40% નો ઘટાડો, રોકાણકારોને ભારે નુકસાન
અમીર ચંદ જગદીશ કુમાર એક્સપોર્ટ્સના શેર 5 દિવસમાં 40 ટકા તૂટી ગયા છે. કંપનીનો આઈપીઓ 2 એપ્રિલે લિસ્ટ થયો હતો. ત્યારબાદ શેરની કિંમતમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.
બજારમાં ઉતરવાની સાથે અમીર ચંદ જગદીશ કુમાર એક્સપર્ટ્સ લિમિટેડના શેરની હાલત ખરાબ છે. અમીર ચંદ જગદીશ કુમાર એક્સપોર્ટ્સના શેર 2 એપ્રિલે બજારમાં લિસ્ટ થયા હતા. ત્યારબાદ કંપનીના શેરની કિંમતમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 5 દિવસમાં અમીર ચંદ જગદીશ કુમાર એક્સપર્ટના શેર 40 ટકા તૂટી ગયા છે. કંપનીનો શેર ગુરૂવારે BSEમાં 5 ટકાના ઘટાડા સાથે 121 રૂપિયા પર છે. આઈપીઓમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 212 રૂપિયા હતો.
5 દિવસમાં 40 ટકાથી વધુનો ઘટાડો
અમીર ચંદ જગદીશ કુમાર એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડનો શેર 2 એપ્રિલ 2026ના બીએસઈમાં 5 ટકાના ઘટાડા સાથે 195 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો. લિસ્ટિંગ બાદ તેમાં ઘટાડો થયો અને કંપનીનો શેર 175.50 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. લિસ્ટિંગ બાદ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી કંપનીના શેરમાં 10-10 ટકાની લોઅર સર્કિટ લાગી છે. પાંચમાં દિવસે પણ કંપનીનો શેર 5 ટકાના ઘટાડા સાથે 121 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. 212 રૂપિયાની આઈપીઓ પ્રાઇસના મુકાબલે અરીમ ચંદ જગદીશ કુમાર એક્સપોર્ટ્સના શેર 5 દિવસમાં 40 ટકાથી વધુ તૂટી ગયા છે.
કંપનીના રેવેન્યુમાં વેસ્ટ એશિયા રીઝનની મોટી ભાગીદારી
બજાર નિયામ સંસ્થા સેબીની પાસે ફાઇલ કરેલા રેડ હેયરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ (RHP) પ્રમાણે નાણાકીય વર્ષ 2025ના પ્રથમ 6 મહિનામાં અમીર ચંદ જગદીશ કુમાર એક્સપોર્ટ્સના ઓવરઓલ રેવેન્યુમાં વેસ્ટ એશિયા રીઝનની ભાગીદારી 22 ટકા રહી છે. હાલ આ રીઝનમાં કેટલાક દિવસથી ઈરાન, અમેરિકા અને ઈઝરાયલનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. બુધવારે બે સપ્તાહના સીઝફાયરની જાહેરાત થઈ છે.
કંપનીના આઈપીઓની વિગત
અમીર ચંદ જગદીશ કુમાર એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડનો આઈપીઓ દાવ લગાવવા માટે 24 માર્ચ 2026ના ખુલ્યો હતો અને 27 માર્ચે બંધ થયો હતો. આઈપીઓમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 212 રૂપિયાહતો. કંપનીનો પબ્લિક ઈશ્યુ લગભગ 440 કરોડનો હતો. અમીર ચંદ જગદીશ કુમાર એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડના શેર BSE અને NSE પર લિસ્ટ થયા છે. કંપનીના આઈપીઓ કુલ 3.43 ગણો સબ્સક્રાઇબ થયો હતો.
