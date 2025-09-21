અમૂલે એકસાથે 700 પ્રોડક્ટના ભાવમાં કર્યો ઘટાડો, જાણો ક્યારથી લાગુ થશે નવા ભાવ
Amul Price Cut : નવરાત્રિ પહેલાં અમૂલે આપી સૌથી મોટી ભેટ... 700 પ્રોડક્ટના ભાવમાં કર્યો ઘટાડો.. નવો ભાવ 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે
Trending Photos
GST Reduction in India : નવરાત્રિ પહેલાં અમૂલની ગુજરાતને મોટી ભેટ આપી છે. અમૂલે એકઝાટકે 700 પ્રોડ્કટના ભાવમાં ઘટાડો જાહેર કર્યો છે. આવતીકાલે નવરાત્રિના પહેલા નોરતા એટલે કે 22 સપ્ટેમ્બરથી નવા ભાવ અમલમાં આવશે. અમૂલ દૂધ, બટર, ઘી, આઈસ્ક્રીમ, ચીઝના ભાવમાં ઘટાડો થશે.
નવરાત્રિ પહેલાં અમૂલની મોટી ભેટ! દૂધ, બટર, ઘી, આઈસ્ક્રીમ, ચીઝના ભાવમાં થશે ઘટાડો#Amul #Gujarat #BreakingNews #News #GST #Trending #TrendingNow #AmulProducts #viral #viralvideo pic.twitter.com/ciQfkMkZSk
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 20, 2025
ગુજરાતના લોકો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. GST ઘટાડાને લઇને 22 સપ્ટેમ્બરથી અમુલની 700 પ્રોડ્કટમાં ભાવ ઘટાડો થવાની જાહેરાત કરાઈ છે. GSTના ઘટાડા સંપૂર્ણ લાભ અમુલ પોતાના ગ્રાહકોને આપશે. જેખી બટર, ઘી, દૂધ, આઇસ્ક્રીમ, ચીઝ સહિત ચીજવસ્તુમાં ભાવ ઘટાડો થશે.
100 ગ્રામ અમૂલ બટરમાં 4 રૂપિયાનો ઘટાડો
500 ગ્રામ અમૂલ બટરમાં 20 રૂપિયાનો ઘટાડો
1 લીટર અમૂલ ઘીમાં 40 રૂપિયાનો ઘટાડો
5 લીટર અમૂલ ઘીમાં 200 રૂપિયાનો ઘટાડો
અમુલ તાજા ટોનેડ મિલ્કમાં લીટરે રૂ.2નો ઘટાડો
અમુલ ગોલ્ડમાં લીટરે રૂ.3નો ઘટાજો
અમૂલ બ્રાન્ડના અનેક ઉત્પાદનો માટે ભાવ ઘટાડાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. GCMMF એ શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે તે ઘી, માખણ, આઈસ્ક્રીમ, બેકરી અને ફ્રોઝન નાસ્તા સહિત 700 થી વધુ પેકેડ ઉત્પાદનોના છૂટક ભાવ ઘટાડશે. GST દરમાં ઘટાડા બાદ કંપનીએ આ નિર્ણય લીધો છે.
આ ભાવ 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે. એક નિવેદનમાં, ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF) એ 700 થી વધુ પ્રોડક્ટ પેકની કિંમત યાદીમાં સુધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે, જેથી તેના ગ્રાહકોને GST ઘટાડાનો સંપૂર્ણ લાભ મળે. આ સુધારો 22 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે.
માખણ, ઘી, UHT દૂધ, આઈસ્ક્રીમ, ચીઝ, ચોકલેટ, બેકરી રેન્જ, ફ્રોઝન ડેરી અને બટાકાના નાસ્તા, કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક, પીનટ સ્પ્રેડ અને પીણાં સહિત કુલ 700 વસ્તુઓ માટે ભાવમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. સુધારા પછી, માખણ (100 ગ્રામ) રૂ. 58 ને બદલે રૂ. 58 થશે. 62. અમૂલ તાઝા ટોન્ડ દૂધની કિંમત પ્રતિ લિટર ₹75 હશે, જ્યારે અમૂલ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ્ડ દૂધની કિંમત પ્રતિ લિટર ₹80 હશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે