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Tata Sonsનો માત્ર 1 શેર ધરાવતા રોકાણકાર બની શકે છે કરોડપતિ! શું છે આખું ગણિત? જાણો

Tata Sons latest Updates: જો ટાટા સન્સનો IPO આવે છે, તો વર્તમાન મૂલ્યાંકન પર, એક શેરની કિંમત 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોઈ શકે છે. જાણો કઈ રીતે ગણતરી થાય છે અને ટાટાના આ શેર આટલો મોંધો કેમ છે તેના વિશે પણ તમને આ લેખ દ્વારા જણાવીશું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 21, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:47 PM IST
Tata Sonsનો માત્ર 1 શેર ધરાવતા રોકાણકાર બની શકે છે કરોડપતિ! શું છે આખું ગણિત? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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