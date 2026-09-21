/Tata Sonsનો માત્ર 1 શેર ધરાવતા રોકાણકાર બની શકે છે કરોડપતિ! શું છે આખું ગણિત? જાણો

Tata Sons latest Updates: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નિર્ણયથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ટાટા સન્સનો આઈપીઓ આગામી મહિનાઓમાં આવવાની શક્યતા છે. ટાટા સન્સની બોર્ડ મીટિંગમાં પણ લિસ્ટિંગને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ટાટા ગ્રુપમાં સર્વોપરિતા માટે ચાલી રહેલી લડાઈની ચર્ચા થઈ રહી છે, ત્યારે રોકાણકારો કંપનીનું મૂલ્યાંકન નક્કી કરવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, જો ટાટા સન્સનો આઈપીઓ આવે છે, તો હાલની કંપનીમાં એક પણ શેર ધરાવતો રોકાણકાર પણ કરોડપતિ બની જશે.
12 લાખ કરોડ રૂપિયાનું મૂલ્યાંકન
ટાટા સન્સના શેરહોલ્ડિંગ મુજબ, ટાટા સન્સમાં કુલ 4.04 લાખ શેર રહેશે. સર દોરાબજી ટાટા ટ્રસ્ટ કંપનીમાં સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે, જે કંપનીનો 27.98 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. તેઓ ટાટા સન્સમાં કુલ 113067 શેર ધરાવે છે. ત્યારબાદ સર રતન ટાટા ટ્રસ્ટ આવે છે, જે 95211 શેર ધરાવે છે, જે કંપનીમાં કુલ 23.56 ટકા હિસ્સો દર્શાવે છે. અહેવાલો અનુસાર, ટાટા સન્સનું મૂલ્યાંકન લગભગ 12 લાખ કરોડ રૂપિયા હશે.
એક પણ શેર ધરાવતા રોકાણકારો પણ બનશે કરોડપતિ
SMC ગ્લોબલ સિક્યોરિટીઝના સિનિયર રિસર્ચ એનાલિસ્ટ સીમા શ્રીવાસ્તવ સમજાવે છે કે, ટાટા સન્સનું ચોક્કસ મૂલ્યાંકન નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. અહેવાલો જણાવે છે કે તે લગભગ 12 લાખ કરોડ રૂપિયા હશે. વર્તમાન શેરહોલ્ડિંગને ધ્યાનમાં લેતા, ટાટા સન્સ પાસે આશરે 4.04 લાખ શેર હશે.
જો આપણે 12 લાખ કરોડ રૂપિયાનું મૂલ્યાંકન અને કુલ 4.04 લાખ શેર ધારીએ, તો ટાટા સન્સનો એક શેર 2.97 કરોડ રૂપિયાનું થશે. આનો અર્થ એ થયો કે એક પણ શેર ધરાવતા રોકાણકારો કરોડપતિ બનશે.
વ્યક્તિગત રીતે સૌથી વધુ શેર કોની પાસે છે?
જીમી નવલ ટાટા સૌથી વધુ શેર ધરાવે છે, 3,262 શેર ધરાવે છે. પ્રતિ શેર 2.97 કરોડ રૂપિયાના ભાવે, જીમી નવલ ટાટાના શેરનું મૂલ્ય 9,688 કરોડ રૂપિયા થશે. આ દરમિયાન, નોએલ ટાટા 2,055 શેર ધરાવે છે. તેમના શેરનું મૂલ્ય 6,100 કરોડ રૂપિયા હશે. રતન ટાટાના 3368 શેર 10000 કરોડના હશે
ટાટા વિવાદ
ટાટા ગ્રુપની અંદરનો આંતરિક ઝઘડો હવે જાહેર થઈ ગયો છે. ટાટા ટ્રસ્ટના ચેરમેન નોએલ ટાટાએ ટાટા સન્સના ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરનની પુનઃનિયુક્તિ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
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