ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

પ્રતિ શેર ₹23 નું ડિવિડન્ડ, શેર 10 ટુકડાઓમાં સ્પ્લિટ થશે શેર, ખરીદવા પડાપડી

Angel One Share Dividend: Angle One Ltd તરફથી ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે પ્રથમ વચગાળાના ડિવિડન્ડની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કંપની દરેક શેર પર રોકાણકારોને 23 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપશે. આ જાહેરાત બાદ કંપનીના શેરમાં જોરદાર તેજી આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 16, 2026, 12:46 PM IST

Angel One Share Announce Dividend: બ્રોકરેજ કંપની એન્જલ વન લિમિટેડ તરફથી ડિવિડન્ડ અને સ્ટોક સ્પ્લિટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ જાહેરાતને કારણે આજે કંપનીના શેરની કિંમતમાં 8 ટકાથી વધુની તેજી જોવા મળી છે.

બીએસઈમાં આજે શુક્રવારે એન્ડલ વન લિમિટેડના શેર 2594.20 રૂપિયા પર ખુલ્યા હતા. દિવસમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 8 ટકાની તેજી બાદ 2731.90 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા-ડે હાઈ પર પહોંચી ગયો હતો.

10 ટુકડામાં વિભાજીત થશે શેર
એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં એન્ડલ વન લિમિટેડે જણાવ્યું કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા એક શેરને 10 ટુકડામાં વિભાજીત કરવામાં આવશે. સ્ટોક સ્પ્લિટ બાદ કંપનીના શેરની ફેસ વેલ્યુ ઘટી 1 રૂપિયો પ્રતિ શેર થઈ જશે.

23 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની
કંપની તરફથી ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ વચગાળાના ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કંપનીએ એક શેર પર 23 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. આ ડિવિડન્ડ માટે એન્ડલ વન લિમિટેડે 21 જાન્યુઆરી 2026ની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરી છે. જેની ચુકવણી 13 ફેબ્રુઆરી કે તેની પહેલા કરી દેવામાં આવશે.

શેર બજારમાં કંપનીનું પ્રદર્શન?
છેલ્લા એક વર્ષમાં બ્રોકરેજ કંપનીના શેરની કિંમતોમાં 9.55 ટકાની તેજી આવી છે. કંપનીના શેરનો 52 વીકનો હાઈ 3283 રૂપિયા અને લો લેવલ 1942 રૂપિયા છે. મહત્વનું છે કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં એન્જલ વનના શેરમાં 678 ટકાની તેજી આવી છે.

સપ્ટેમ્બર 2025ની શેરહોલ્ડિંગ અનુસાર કંપનીમાં પ્રમોટરની ભાગીદારી 28.91 ટકા અને પબ્લિક પાસે 71.09 ટકા છે. આ પહેલા જૂન 2025મા કંપની પ્રમોટર્સની ભાગીદારી 28.97 ટકા હતી.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 
 

