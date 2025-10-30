બદનામ કરવા માટે રચવામાં આવી રહ્યું છે ષડયંત્ર... કોબ્રાપોસ્ટના ભ્રામક કેમ્પેન પર અનિલ અંબાણી તરફથી મોટો ખુલાસો
Anil Ambani: રિલાયન્સ ગ્રુપને લઈ કોબ્રાપોસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલ ભ્રામક કેમ્પેનને લઈ હવે કંપનીએ વળતો પ્રહાર કર્યો છે. રિલાયન્સ ગ્રુપ અને કોબ્રાપોસ્ટ વચ્ચે ઉગ્ર લડાઈ શરૂ થઈ છે. અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના રિલાયન્સ ગ્રુપે કોબ્રાપોસ્ટ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે.
Anil Ambani Group on Cobrapost alleges: રિલાયન્સ ગ્રુપને લઈ કોબ્રાપોસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલ ભ્રામક કેમ્પેનને લઈ હવે કંપનીએ વળતો જવાબ આપ્યો છે. રિલાયન્સ ગ્રુપ અને કોબ્રાપોસ્ટ વચ્ચે ઉગ્ર લડાઈ શરૂ થઈ છે. અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના રિલાયન્સ ગ્રુપે કોબ્રાપોસ્ટ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. કંપનીએ એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું છે કે, કેટલાક કોર્પોરેટ હરીફો તેમની છબી ખરાબ કરવા માટે તેમના વિરુદ્ધ ખોટો પ્રચાર કરી બદનામ કરવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે. કંપનીએ કહ્યું કે, તેમની છબી ખરાબ કરવા માટે આ કાવતરું ઘડવામાં આવી રહ્યું છે.
શું કહ્યું રિલાયન્સ ગ્રુપે?
રિલાયન્સ ગ્રુપ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે, કોબ્રાપોસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલ ઝુંબેશ દુષ્પ્રચાર, બ્લેકમેલ અને ભ્રામક જાણકારી પર આધારિત છે. રિલાયન્સે તેને કોર્પોરેટ હિટ જોબ કરાર ગણાવતા કહ્યું કે, તેનો હેતુ કંપનીની પ્રતિષ્ઠા પર હુમલો કરવાનો અને શેરબજારને પ્રભાવિત કરવાનો છે. કંપની તરફથી સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને આ સમગ્ર વિવાદ પર મહત્વપૂર્ણ જાણકારી આપવામાં આવી. કંપનીએ કહ્યું કે, કોબ્રાપોસ્ટ, જે 2019થી નિષ્ક્રિય હતું, અચાનક ફરીથી સક્રિય થઈ ગયું છે. આ દર્શાવે છે કે, આ બધુ પુરી રીતે ફન્ડેડ કેમ્પેન છે. કંપનીએ દાવો કર્યો કે, આની પાછળ તે કોર્પોરેટ હરીફોનો હાથ છે, જે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવરના એસેટ્સને ડિસ્ટ્રેસ્ડ વેલ્યુ એટલે કે ખૂબ જ ઓછી કિંમતે હસ્તગત કરવા માંગે છે.
'ફર્જી ખુલાસાઓનો ખેલ ચાલી રહ્યો છે, બદનામ કરવાની સાજિશ"
રિલાયન્સ ગ્રુપે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, કોબ્રાપોસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા કથિત ખુલાસાઓ પહેલાથી જ સાર્વજનિક રીતે ઉપલબ્ધ છે. તેમના દ્વારા પહેલાથી જ ઉપલબ્ધ માહિતીનું પુનરાવર્તન અને તોડી-મરોડીને રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમાં કોઈ નવા ખુલાસાઓ નથી. આ એ જ જૂના દસ્તાવેજો છે જે પહેલાથી જ સાર્વજનિક છે અને જેની તપાસ પહેલા જ CBI, ED, SEBI અને અન્ય એજન્સીઓ કરી ચૂકી છે. અનિલ અંબાણીની કંપનીએ કહ્યું કે, આ પ્રકારનો પ્રચાર ચલાવવો ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં દખલગીરી સમાન છે. કંપનીએ કોબ્રાપોસ્ટ પર આરોપ લગાવ્યો છે કે, ભ્રામક કેમ્પેન ચલાવીને કોર્પોરેટ હિટ જોબ, બ્લેકમેલ કરવા અને બજારને નીચે લાવવાનું સાજિશ રચવામાં આવી રહી છે..
ભ્રામક કેમ્પેનથી શેરબજારને નીચે લાવવાનું કાવતરું?
રિલાયન્સ ગ્રુપે આરોપ લગાવ્યો કે, જે રીતે છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી તેમમની કંપની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવરના શેરના માર્કેટ કેપમાં 15,000 કરોડ રૂપિયાથી વધારેનો ઘટાડો થયો છે. કંપનીનું કહેવું છે કે, આ ઘટાડો અફવાઓ અને 'મેન્યુપ્યુલેટ ટ્રેડિંગ' દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી બજારમાં ગભરાટ ફેલાઈ અને રોકાણકારોના વિશ્વાસને ડગમગાવા લાગે. કંપનીએ દાવો કર્યો કે, હરીફ કંપનીઓ તેના પ્રોજેક્ટ્સમાં હિસ્સો ખરીદવાનું કાવતરું કરી રહી છે. જે પ્રોજેક્ટનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો, તેમાં મુંબઈ મેટ્રો પ્રોજેક્ટ અને Rosa Power Project (UP) નો સમાવેશ થાય છે.
બ્લેકમેલ કરવાનો પ્રયાસ
રિલાયન્સે પોતાના નિવેદનમાં કોબ્રાપોસ્ટ પર બ્લેકમેલ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. કંપનીએ દાવો કર્યો છે કે, કોબ્રાપોસ્ટના પ્રમુખ અનિરુદ્ધ બહલે ગેરકાયદેસર અને અન્યાયી માધ્યમો દ્વારા ગ્રુપ પાસેથી છૂટછાટો મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે, કોબ્રાપોસ્ટના નામે રિલાયન્સ સાથેના મામલાને ઉકેલવાની વાત કરી રહ્યા હતા, જે સીધી એક્સટોર્શન છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવરે આ મામલે બજાર નિયમનકાર SEBIને ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી છે. કંપની ઈચ્છે છે કે, શેરોની ટ્રેડિંગ પેટર્ન અને અચાનક ઘટાડાની તપાસ કરવામાં આવે, જેથી રોકાણકારોના હિતો સુરક્ષિત રહે.
રિલાયન્સ ગ્રુપ વિશે
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડની કુલ નેટવર્થ 33,000 કરોડ રૂપિયાથી વધારે છે. કંપનીનું વાર્ષિક ટર્નઓવર 33,000 કરોડથી વધારે છે. બન્ને કંપનીઓ દેવામુક્ત છે. કંપની પાસે 55 લાખથી વધુ શેરધારકો છે. જો મોટા પ્રોજેક્ટ્સની વાત કરીએ તો કંપની પાસે પાવર, ડિફેન્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને મેટ્રોમાં ઘણા મોટા પ્રોજેક્ટ છે. કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, તે તેના શેરધારકોના હિતોની રક્ષા માટે દરેક કાનૂની પગલાં લેશે. કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી કે, કોબ્રાપોસ્ટનું ભ્રામક કેમ્પેન કોઈ જર્નલિસ્ટિક ઈન્વેસ્ટિગેશન નથી, પરંતુ કોર્પોરેટ બ્લેકમેલનું ઉદાહરણ છે. ગ્રુપે રોકાણકારોને અપીલ કરી છે કે, તેઓ ફક્ત કંપનીના ઓડિટેડ રિપોર્ટ્સ અને નિયમનકારી ફાઇલિંગ પર ભરોસો કરે, અફવાઓ પર નહીં. નોંધનીય છે કે, કોબ્રાપોસ્ટ એક ઇન્વેસ્ટિગેટિવ મીડિયા પ્લેટફોર્મ છે, જે તેના સ્ટિંગ ઓપરેશન્સ માટે જાણીતું છે. 2010માં તેમણે અનેક સ્ટિંગ ઓપરેશન્સ કર્યા હતા.
