EDની કાર્યવાહી વચ્ચે અનિલ અંબાણીની કંપનીએ કર્યો જોરદાર નફો, નેટ વર્થમાં 14%નો વધારો, જાણો

Anil Ambani Company: આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીએ તેના નફા અને કાર્યકારી આવકમાં નોંધપાત્ર સુધારો નોંધાવ્યો છે, જેનાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત થયો છે. કંપનીના શેર 3% વધીને 178 રૂપિયા પર પહોંચ્યા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:22 PM IST

Anil Ambani Company: અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળની રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડે સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર (Q2FY26) માટે મજબૂત નાણાકીય પરિણામો જાહેર કર્યા છે. કંપનીએ આ સમયગાળા દરમિયાન તેના નફા અને કાર્યકારી આવકમાં નોંધપાત્ર સુધારો નોંધાવ્યો છે, જેનાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત થયો છે. કંપનીના શેર 3% વધીને ₹178 પર પહોંચ્યા છે.

નફામાં નોંધપાત્ર ઉછાળો

રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે એકીકૃત ચોખ્ખા નફામાં નોંધપાત્ર ઉછાળો નોંધાવ્યો છે. સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીનો નફો 1,911.19 કરોડ રૂપિયા હતો, જે પાછલા ક્વાર્ટર (Q1FY26)માં 59.84 કરોડ રૂપિયા અને ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટર (Q2FY25)માં ₹4,082.53 કરોડ કરતા વધુ સારો છે. 

કંપનીનો કરવેરા પહેલાંનો નફો 2,546 કરોડ રૂપિયા થયો છે, જે Q1FY26માં 287 કરોડ રૂપિયા અને Q2FY25માં 3,527.45 કરોડ રૂપિયા હતો. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો EBITDA વાર્ષિક ધોરણે (YoY) 202% વધીને ₹2,265 કરોડ થયો છે, જે ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં ₹1,123 કરોડ હતો. કંપનીની કુલ એકત્રિત આવક ક્વાર્ટર-દર-ક્વાર્ટર (QoQ) 5% વધીને 6,309 કરોડ રૂપિયા થઈ છે, જે Q1FY26માં ₹6,036 કરોડ હતી. જોકે, ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં (Q2FY25) તે 7,345.96 કરોડ રૂપિયા હતો.

નેટ વર્થમાં 14%નો વધારો

30 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીમાં કંપનીની એકીકૃત ચોખ્ખી કિંમત 16921 કરોડ રૂપિયા થઈ છે, જે 30 જૂન, 2025 સુધીમાં 14855 કરોડ રૂપિયાની સરખામણીમાં 14%નો વધારો દર્શાવે છે. કંપનીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે તેનું સ્ટેન્ડઅલોન બેંક દેવું શૂન્ય છે, જ્યારે તેની સ્ટેન્ડઅલોન નેટ વર્થ 24340 કરોડ રૂપિયા છે. કુલ એકીકૃત સંપત્તિ ₹69708.76 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે, અને કંપની પાસે 700000થી વધુ રિટેલ શેરધારકોનો મજબૂત રોકાણકાર આધાર છે.

ભંડોળ ઊભું કરવા અને ESOP યોજના

કંપનીના ડિરેક્ટર બોર્ડે $600 મિલિયન (આશરે ₹5000 કરોડ) સુધીની મૂડી એકત્ર કરવા માટે ફોરેન કરન્સી કન્વર્ટિબલ બોન્ડ્સ (FCCBs) જાહેર કરવા માટે શેરધારકોની મંજૂરી મેળવવાનો નિર્ણય લીધો છે. વધુમાં, કંપનીએ તેના ESOP હેઠળ 5.1 મિલિયન સ્ટોક વિકલ્પો મંજૂર કર્યા છે. આ વિકલ્પો પ્રતિ શેર ₹10ની ફેસ વેલ્યુ સાથે સમાન સંખ્યામાં પૂર્ણ પેઇડ-અપ ઇક્વિટી શેરની સમકક્ષ છે.

નિયમનકારી કાર્યવાહી અંગે કંપનીની સ્પષ્ટતા

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ચોક્કસ સંપત્તિઓની શોધ અને કામચલાઉ જપ્તીના આદેશો પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) એ 6 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ કંપનીને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરી હતી, જેમાં છેતરપિંડી અને અન્યાયી વેપાર પ્રથાઓ સંબંધિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તે યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી કરશે અને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ કાર્યવાહીથી તેના સંચાલન અથવા નાણાકીય પરિણામો પર કોઈ અસર પડી નથી.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

