અનિલ અંબાણીના સારા દિવસોની શરૂઆત ! શેરમાં તોફાની તેજી, 5 દિવસમાં 24 ટકા વધી ગયો શેર
Anil Ambani Share: અનિલ અંબાણીની કંપનીના શેરમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી રહી છે. કંપનીના શેર વારંવાર અપર સર્કિટ લાગી રહી છે. શુક્રવારે અને 19 ડિસેમ્બરના રોજ શેર 5% વધીને 173.45 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. કંપનીના શેર પાંચ દિવસમાં 24%થી વધુ વધ્યા છે.
Anil Ambani Share: અનિલ અંબાણીની કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure)ના શેરમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરમાં અપર સર્કિટ લાગી રહી છે. શુક્રવારે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 5% વધીને 173.45 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે.
છેલ્લા પાંચ દિવસથી કંપનીના શેરમાં અપર સર્કિટ લાગી રહી છે. પાંચ દિવસમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 24%થી વધુ વધ્યા છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, કંપનીના શેરમાં 559%નો જબરદસ્ત વધારો જોવા મળ્યો છે. કંપનીનો 52 અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ સ્તર 425 રૂપિયા છે.
રિલાયન્સ પાવરના શેરમાં પણ વધારો
અનિલ અંબાણીની માલિકીની રિલાયન્સ પાવર(Reliance Power)ના શેર પણ મજબૂત પ્રદર્શન કરાવી રહ્યા છે. શુક્રવારે BSE પર રિલાયન્સ પાવરના શેર 2%થી વધુ વધીને 38.85 રૂપિયા થયા. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં, અનિલ અંબાણીની પાવર કંપનીના શેર લગભગ 13% વધ્યા છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, રિલાયન્સ પાવરના શેર 970%થી વધુ વધ્યા છે. રિલાયન્સ પાવરના શેરનો 52 અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ સ્તર 76.49 રૂપિયા છે.
રિલાયન્સ પાવર અને ઇન્ફ્રાના શેરનો પાંચ વર્ષમાં પ્રદર્શન
અનિલ અંબાણી ગ્રુપની મુખ્ય કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર પાંચ વર્ષમાં 559 ટકા વધ્યા છે. 18 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 26.30 રૂપિયા પર હતા. 19 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ BSE પર કંપનીના શેર 173.45 રૂપિયા ની ટોચે પહોંચ્યા.
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં રિલાયન્સ પાવરના શેર 970 ટકાથી વધુ વધ્યા છે. 18 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ રિલાયન્સ પાવરના શેર 3.60 રૂપિયા પર હતા. 19 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ BSE પર કંપનીના શેર 38.85 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા.
છ મહિનામાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શેર 54%થી વધુ ઘટ્યા
અનિલ અંબાણીની કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર છેલ્લા છ મહિનામાં 54%થી વધુ ઘટ્યા છે. 19 જૂન, 2025ના રોજ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 382.80 રૂપિયા પર હતા. 19 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ કંપનીના શેર 173.45 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શેર 45%થી વધુ ઘટ્યા છે. ગયા વર્ષે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શેર 40% થી વધુ ઘટ્યા છે. છેલ્લા છ મહિનામાં રિલાયન્સ પાવરના શેર 37%થી વધુ ઘટ્યા છે.
