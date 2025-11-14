Anil Ambani એ ED ને પત્ર લખ્યો: કહ્યું- તપાસમાં સહયોગ કરશે, વર્ચ્યુઅલી રજૂ થવા તૈયાર, મીડિયાને કહ્યું- આ PMLA નહીં, FEMA કેસ
અનિલ અંબાણીના નિવેદનથી સમગ્ર મામલો મોટાભાગે સ્પષ્ટ થઈ ગયો છે. તેમણે પોતાના પત્રમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તપાસ FEMA સાથે સંબંધિત છે અને તેઓ દરેક તબક્કે EDને સહકાર આપશે. તેમણે બિન-કાર્યકારી નિર્દેશક તરીકેની તેમની ભૂમિકા પણ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી.
ADAG રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ ડી. અંબાણીએ ઈડીને એક વિસ્તૃત પત્ર મોકલ્યો છે, જેમાં તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે તપાસ માટે સહયોગ કરવા તૈયાર છે. અંબાણીએ ત્યાં સુધી કહ્યું કે જો એજન્સી ઈચ્છે તો તે વર્ચુઅલ રીતે રજૂ પણ થઈ શકે છે. આ નિવેદન ત્યારે સામે આવ્યું છે કે જ્યારે કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં ED ના સમન્સને PMLA સાથે જોડાયેલું જણાવવામાં આવ્યું, જ્યારે વાસ્તવિક મામલો FEMA તપાસનો છે. અંબાણીની ટીમે આ મામલા પર તથ્યાત્મક સ્પષ્ટતા આપી છે અને જણાવ્યું કે આ મુદ્દો આશરે 15 વર્ષ જૂનો છે અને એક રોડ પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલો છે, જેને વિદેશી મુદ્રા સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.
શું છે સમગ્ર મામલો અને અંબાણીએ શું કહ્યું?
અનિલ અંબાણી દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે ED દ્વારા જારી કરાયેલા સમન્સ ફક્ત FEMA તપાસ સાથે સંબંધિત છે. પ્રવક્તાએ ઉમેર્યું હતું કે ઘણા મીડિયા અહેવાલો તેને PMLA કેસ સાથે જોડે છે, પરંતુ ED ની પોતાની પ્રેસ રિલીઝમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે સમન્સ FEMA કેસ હેઠળ જારી કરવામાં આવ્યા હતા. અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસ જયપુર-રિંગાસ હાઇવે પ્રોજેક્ટ સાથે સંબંધિત છે, જે 2010 થી સ્થાનિક માર્ગ બાંધકામ કરાર હતો. આ પ્રોજેક્ટ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડની માલિકીનો હતો અને EPC કરાર હેઠળ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. તે એક ભારતીય પ્રોજેક્ટ હતો જેમાં કોઈ વિદેશી વિનિમય વ્યવહારો સામેલ નહોતા. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે JR ટોલ રોડ સંપૂર્ણપણે બનાવવામાં આવ્યો છે અને 2021 થી NHAI ના નિયંત્રણ હેઠળ છે. આનો અર્થ એ છે કે આજે પ્રોજેક્ટમાં એવું કંઈ નથી જે વિદેશી વિનિમય નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે.
તેમના પત્રમાં, અંબાણીએ EDને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ બધા પ્રશ્નોના જવાબ પ્રામાણિકતા અને પારદર્શિતા સાથે આપશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ તપાસ એજન્સીના અધિકારો અને પ્રક્રિયાનો સંપૂર્ણ આદર કરે છે અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો પૂરા પાડશે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આ બાબતમાં કોઈ મૂંઝવણ ન હોવી જોઈએ અને ઉદ્યોગ અને મીડિયાએ તથ્યોના આધારે રિપોર્ટિંગ કરવું જોઈએ. અંબાણીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે તેમણે વર્ચ્યુઅલ હાજરીની ઓફર કરી હતી જેથી તપાસ વિલંબ અને અસુવિધા વિના આગળ વધી શકે.
Non-Executive Director ની ભૂમિકા બીજીવાર સ્પષ્ટ
અનિલ અંબાણીએ પત્રમાં એક મહત્વની વાત જણાવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ આશરે પંદર વર્ષ સુધી એપ્રિલ 2007થી માર્ચ 2022 સુધી રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્રના બોર્ડમાં Non-Executive Director હતા. તેનો મતલબ છે કે તેઓ કંપનીના નિયમિત સંચાલનમાં સામેલ નહોતા. તેમની ભૂમિકા નીતિ નિર્ધારણ અને મોનિટરિંગ સુધી સીમિત હતી. તેમણે તે વાત પર ભાર આપ્યો કે Non-Executive Director હોવાનો મતલબ છે કે કંપનીનું મેનેજમેન્ટ અને ડે-ટૂ-ડે ઓપરેશન સંપૂર્ણ રીતે પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટના હાથમાં હોય છે. અંબાણીએ તે પણ કહ્યું કે હવે તેઓ રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના બોર્ડમાં સભ્ય નથી. તેથી 2010ના જૂના પ્રોજેક્ટના સંચાલન સાથે તેમનો કોઈ સીધો સંબંધ નહોતો.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર સ્પષ્ટતા
અંબાણીના પ્રવક્તાએ મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર પણ સ્પષ્ટ પ્રતિક્રિયા આપી છે. પ્રવક્તાએ કહ્યું કે ઘણા રિપોર્ટ્સે તપાસ કર્યા વગર મામલાને PMLA હેઠળ દેખાડ્યો, જ્યારે ઈડીની સત્તાવાર સૂચનામાં સ્પષ્ટ રૂપથી FEMA નો ઉલ્લેખ છે. તેમના અનુસાર આ એક એવો સમય છે કે જ્યારે તથ્યાત્મક સ્પષ્ટતા જરૂરી છે. ખાસ કરી જ્યારે મામલો આટલા જૂના પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલો હોય. તેમણે કહ્યું કે ખોટું રિપોર્ટિંગ ભ્રમ ફેલાવે છે અને તેનાથી લોકોમાં શંકા પેદા થાય છે, જે પહેલાથી તપાસ પ્રક્રિયામાં સહયોગ કરી રહ્યાં છે.
FEMA અને PMLA માં અંતર શું છે?
આ મામલામાં સૌથી વધુ ભ્રમ FEMA અને PMLA ને લઈને છે. FEMA એટલે Foreign Exchange Management Act, તે કાયદો છે જે હેઠળ ભારતમાં વિદેશી મુદ્રા સાથે જોડાયેલા ટ્રાન્ઝેક્શન અને નિયમો પર નજર રાખવામાં આવે છે. તપાસની પ્રકૃતિ સામાન્ય રીતે દસ્તાવેજ ચકાસણી, પ્રક્રિયા ચકાસણી અથવા વહીવટી દંડ સુધી મર્યાદિત હોય છે. પીએમએલએ, અથવા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, મની લોન્ડરિંગ જેવા ગંભીર બાબતો પર કેન્દ્રિત એક સંપૂર્ણપણે અલગ કાયદો છે. આ કેસમાં ED દ્વારા જારી કરાયેલ સમન્સ FEMA ના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે, તેથી કાર્યવાહીની પ્રકૃતિ પણ આ માળખામાં આવશે. આ જ કારણ છે કે અંબાણીના નિવેદનને વ્યાવસાયિક અને કોર્પોરેટ પ્રતિભાવ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઘણા મોટા વ્યવસાયિક જૂથો અને પ્રોજેક્ટ્સમાં તપાસ તીવ્ર બનાવી છે. આ સંદર્ભમાં, અંબાણી જેવા મોટા ઉદ્યોગપતિનું નિવેદન કે તેઓ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ કરશે અને વર્ચ્યુઅલ દેખાવ કરવા તૈયાર છે તે સંકેત આપે છે કે કંપનીઓ તપાસ એજન્સીઓ સાથે પારદર્શક રીતે કામ કરવા માંગે છે. અંબાણીએ એમ પણ કહ્યું કે આ મામલો પંદર વર્ષ જૂનો છે અને તે સંપૂર્ણપણે એક સ્થાનિક પ્રોજેક્ટ સાથે સંબંધિત છે જેને NHAI ને સોંપવામાં આવ્યો છે. આ સ્પષ્ટતા બજાર અને રોકાણકારો બંનેને સંકેત આપે છે કે આ મામલો કોઈપણ નવી અનિયમિતતાઓ અથવા તાજેતરના વિવાદો સાથે સંબંધિત નથી.
Conclusion
અનિલ અંબાણીના આ નિવેદને મામલાને સ્પષ્ટ કરી દીધો છે. તેમણે પોતાના પત્રમાં તે સ્પષ્ટ કર્યું કે તપાસ FEMA સાથે જોડાયેલી છે અને તેઓ દરેક તબક્કામાં ઈડીનો સહયોગ કરશે. તેમણે પોતાની ભૂમિકાને પણ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી કે તેઓ Non-Executive Director હતા અને પ્રોજેક્ટના સંચાલનમાં કોઈ ભૂમિકા નહોતી.
