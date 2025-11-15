Prev
મુશ્કેલીમાં પણ અનિલ અંબાણીના મનોબળ પર કોઈ અસર નહીં, કર્મચારીઓ માટે કરી મોટી જાહેરાત

Reliance Power Share Price: શુક્રવારે રિલાયન્સ પાવરના શેર રૂ. 41 પર બંધ થયા હતા, જ્યારે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શેર રૂ.185.90 પર બંધ થયા હતા. હવે, રિલાયન્સ ગ્રુપે 2500 કર્મચારીઓ માટે ESOP ની જાહેરાત કર્યા પછી શેર વધુ વધી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:42 PM IST

Reliance Group ESOP: અનિલ અંબાણી અને તેમની કેટલીક કંપનીઓ ખરાબ સમયમાંથી પસારર થઈ રહી છે. તેમ છતાં તેમના રિલાયન્સ ગ્રુપે પોતાની બે કંપનીઓ રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (Reliance Infra) અને રિલાયન્સ પાવર (Reliance Power) માં પ્રથમવાર કર્મચારી સ્ટોક ઓપ્શન પ્લાન (ESOP) ની જાહેરાત કરી છે. આ પ્લાન બંને કંપનીઓના કુલ 2500 કર્મચારીઓને કવર કરશે. ગ્રુપ તરફથી જાહેર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે આ પહેલથી તે સ્પષ્ટ થાય છે કે અમારા કર્મચારી જ અમારી સૌથી મોટી સંપત્તિ છે.

શેરધારકો દ્વારા મંજૂરી ક્યારે આપવામાં આવી હતી?
શેરધારકોએ 3 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ ESOP ને મંજૂરી આપી હતી. જૂથે જણાવ્યું હતું કે મોટાભાગના કર્મચારીઓ તેમની વફાદારી અને ટર્નઅરાઉન્ડ યાત્રામાં યોગદાનને માન્યતા આપવા માટે પ્રતિ શેર ₹10 ની ફેસ વેલ્યુ પર વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકશે. રિલાયન્સ ગ્રુપનું આ પગલું કર્મચારીઓને કંપનીની સફળતામાં ભાગીદાર બનવા માટે સશક્ત બનાવવાનો પ્રયાસ છે.

શું છે ESOP
ESOP એટલે કે એમ્પ્લોય સ્ટોક ઓપ્શન પ્લાન  (Employee Stock Option Plan) કંપનીનો એક પ્રોગ્રામ છે, જેમાં કર્મચારીઓને ઓછી કિંમત પર કંપનીના શેર ખરીદવાનો અધિકાર આપવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે રિલાયન્સે 10 રૂપિયા ફેસ વેલ્યુ પર ESOP આપ્યું છે. કર્મચારી બાદમાં આ શેર માર્કેટ કિંમત પર વેચી નફો કરી શકે છે. તેનાથી કર્મચારીઓમાં કંપનીમાં માલિકી હક હાસિલ કરવાની ભાવના આવે છે. કર્મચારી મહેનતથી કંપનીને આગળ વધારવામાં મદદ કરે છે અને તેનાથી તેનો ફાયદો પણ થાય છે. આ કર્મચારીનું લાંબાગાળાનું કામ, વફાદારી અને તેના પ્રદર્શનનું સન્માન કરવાની રીત છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો કંપનીનો ભાગ બનો, નફામાં ભાગીદાર બનો.

એક નજરમાં રિલાયન્સ ગ્રુપ
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રા અને રિલાયન્સ પાવર પાસે 50 લાખથી વધુ રોકાણકારો છે. રિલાયન્સ ગ્રુપ હાલમાં 28,000 થી વધુ લોકોને રોજગારી આપે છે અને લાખો ગ્રાહકોને સેવા આપે છે. ગ્રુપની કુલ સંપત્તિ મૂલ્ય ₹107,123 કરોડ છે, જેની નેટવર્થ ₹40,856 કરોડ છે. આ ESOP માત્ર કર્મચારીઓના યોગદાનને મંજૂરી આપતું નથી પરંતુ કંપનીની તાકાત પણ દર્શાવે છે.
 

