ઘટતા બજારમાં પણ અનિલ અંબાણીનો શેર લગાવી રહ્યો છે કુદકા ! કોણ આપી રહ્યું છે તાકાત?
Anil Ambani Share: શેરબજાર ઘટી રહ્યું છે, પરંતુ આ મંદીમાં પણ, અનિલ અંબાણીની કંપનીના શેરમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. અનિલ અંબાણીની કંપનીના શેરમાં વધારો ચાલુ છે. મંગળવારે, બજાર દબાણ હેઠળ રહ્યું છે.
Anil Ambani Share: શેરબજાર ઘટી રહ્યું છે, પરંતુ આ ઘટતા બજારમાં પણ, અનિલ અંબાણીની કંપનીના શેરમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. અનિલ અંબાણીની કંપની, સતત ઉપર તરફનો ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખે છે. મંગળવારે બજાર દબાણ હેઠળ રહ્યું, જ્યારે સેન્સેક્સ લાલ રંગમાં ટ્રેડિંગ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે અનિલ અંબાણીનો આ શેર મજબૂત રહ્યા. શેર 36.27 (+0.97) (+2.75%) પર રહ્યા.
રિલાયન્સ પાવરનો શેર કેમ વધી રહ્યો છે?
છેલ્લા પાંચ દિવસમાં રિલાયન્સ પાવર(Reliance Power)ના શેરમાં લગભગ 15% નો વધારો જોવા મળ્યો છે. અનિલ અંબાણીની કંપની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને CBI દ્વારા તપાસ હેઠળ છે. આમ છતાં, રોકાણકારોનો તેમની કંપનીમાં વિશ્વાસ અકબંધ છે. મજબૂત ત્રિમાસિક પરિણામો, નવા રોકાણો અને ઓર્ડરને કારણે રોકાણકારો રિલાયન્સ પાવરમાં તેમના રોકાણમાં વધારો કરી રહ્યા છે.
આજે શેરબજાર
મંગળવારે, અઠવાડિયાના બીજા ટ્રેડિંગ દિવસે, ભારતીય શેરબજાર થોડા ઘટાડા સાથે ખુલ્યું, આમ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને માટે બે સત્રો જીતવાનો સિલસિલો તૂટી ગયો. IT અને રિયલ એસ્ટેટ શેરોના કારણે બજારમાં વેચવાલીનું દબાણ રહ્યું, જ્યારે વૈશ્વિક બજારોમાંથી મળતા સકારાત્મક સંકેતો નોંધપાત્ર પરિણામો આપી શક્યા નહીં.
આજે એટલે કે 23 ડિસેમ્બરના રોજ સવારે 9:20 વાગ્યે, નિફ્ટી 7.5 પોઈન્ટ ઘટીને 26,164.20 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. સેન્સેક્સ 50.96 પોઈન્ટ ઘટીને 85,516.52 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન બજાજ ફાઇનાન્સ, પાવર ગ્રીડ, ટાટા સ્ટીલ, ટાઇટન, એલ એન્ડ ટી, એનટીપીસી, ટ્રેન્ટ અને કોટક મહિન્દ્રા બેંક સૌથી વધુ વધ્યા હતા. ઇન્ફોસિસ, ટીસીએસ, એચસીએલ ટેક, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ટેક મહિન્દ્રા, એટરનલ અને ભારતી એરટેલ સૌથી વધુ ઘટ્યા હતા.
ક્ષેત્રવાર, નિફ્ટી આઇટી મંગળવારે સૌથી વધુ ઘટ્યો હતો, જેમાં 1.35 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. ત્યારબાદ નિફ્ટી રિયલ્ટી (0.25%) અને નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ (0.23%) હતા. બીજી તરફ, નિફ્ટી મેટલ 0.51% અને નિફ્ટી પીએસયુ બેંક 0.41% વધ્યા હતા.
બજારમાં ઘટાડાનાં કારણો
જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ ડૉ. વી.કે. વિજયકુમારે જણાવ્યું હતું કે આગામી દિવસોમાં બે મુખ્ય પરિબળો બજારની દિશા નક્કી કરશે. સ્થાનિક અર્થતંત્ર અને કોર્પોરેટ સ્વાસ્થ્ય મજબૂત અને સ્વસ્થ દેખાય છે. આનાથી નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ ઉપર તરફ આગળ વધે તેવી શક્યતા છે, અને બજાર નવા રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચી શકે છે.
જોકે, બાહ્ય પરિબળોમાં AI ટ્રેડિંગનું પુનરુત્થાન શામેલ છે, જે થોડું નકારાત્મક સંકેત છે. આનાથી ભારતમાં વિદેશી રોકાણકારો (FII)ના અપેક્ષિત વળતરમાં વિલંબ થઈ શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે AI ટ્રેડિંગ ભવિષ્યમાં બજારની અસ્થિરતામાં વધુ વધારો કરી શકે છે. આનાથી બજાર પર શું અસર પડશે તે જોવાનું બાકી છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો.
