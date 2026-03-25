દેવામાંથી મુક્ત થવા અનિલ અંબાણીનો મોટો પ્લાન, SBI સહિત 2 બેંકોને લખ્યો પત્ર, જાણો
Ambani Bank Letter: અનિલ અંબાણી પર દેવાનો બોજ છે, ત્યારે હાલમાં અનિલ અંબાણીએ બોજમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે 3 બેંકોને પત્ર લખ્યો છે અને માગ કરી છે. અનિલ અંબાણીએ કહ્યું કે મારા ગ્રુપે દેવાની ચુકવણીમાં સારો રેકોર્ડ રાખ્યો છે, જેને ધ્યાનમાં લેવામાં આવવો જોઈએ.
- રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી દેવાના જાળમાંથી મુક્ત થવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.
- આ સંદર્ભમાં, તેમણે ગ્રુપની બાકી રહેલી જવાબદારીઓને ઉકેલવા માટે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો સાથે ઔપચારિક રીતે ઠરાવ પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.
- SBI અને બેંક ઓફ બરોડાના નેતૃત્વમાં ધિરાણકર્તાઓની સમિતિની રચના કરવાની વિનંતી કરી છે.
Trending Photos
Ambani Bank Letter: રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી દેવાના જાળમાંથી મુક્ત થવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. આ સંદર્ભમાં, તેમણે ગ્રુપની બાકી રહેલી જવાબદારીઓને ઉકેલવા માટે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો સાથે ઔપચારિક રીતે ઠરાવ પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.
તાજેતરના કાનૂની ઉદાહરણો અને તેમના ભૂતકાળના ચુકવણી રેકોર્ડને ટાંકીને, તેમણે માળખાકીય ઠરાવ પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આ સંદર્ભમાં, અનિલ અંબાણીએ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ચેરમેન ચલ્લા શ્રીનિવાસુલુ સેટ્ટી અને બેંક ઓફ બરોડાના MD-CEO દેબદત્ત ચંદને પત્ર લખ્યો છે.
પત્રમાં શું છે?
આ પત્રોમાં, અનિલ અંબાણીએ SBI અને બેંક ઓફ બરોડાના નેતૃત્વમાં ધિરાણકર્તાઓની સમિતિની રચના કરવાની વિનંતી કરી છે. આ સમિતિનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રુપની વાસ્તવિક અને કાયદેસર રીતે બાકી રહેલી જવાબદારીઓ સ્પષ્ટ કરવાનો અને સમયસર ચુકવણી યોજના ઘડવાનો રહેશે.
જવાબદારીઓનું સમાધાન કરવામાં આવ્યું
અંબાણીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ રિટ પિટિશનના સંદર્ભમાં દાખલ કરાયેલા પ્રતિ-સોગંદનામાનો ઉલ્લેખ કર્યો અને તેની સરખામણી સાંડેસરા/સ્ટર્લિંગ બાયોટેક કેસના ઠરાવ સાથે કરી, જ્યાં કોર્ટની મંજૂરી પછી જવાબદારીઓનું સમાધાન કરવામાં આવ્યું હતું.
તેમણે એ પણ પ્રકાશિત કર્યું કે SBI અગાઉ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સની નાદારી પ્રક્રિયામાં કમિટી ઓફ ક્રેડિટર્સ (CoC)નું નેતૃત્વ કરી ચૂક્યું છે. બેંક ઓફ બરોડાએ ઇન્ટર-ક્રેડિટર એગ્રીમેન્ટ (ICA) હેઠળ રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સની ઠરાવ પ્રક્રિયામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
આ અનુભવોના આધારે, અંબાણીએ બંને બેંકોને ફરીથી આગેવાની લેવા અપીલ કરી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને પણ આ બાબતે માહિતી આપવામાં આવી છે. અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના જૂથે અગાઉ સંપત્તિ મુદ્રીકરણ અને દેવાની ચુકવણીમાં સારો ટ્રેક રેકોર્ડ દર્શાવ્યો છે, જેને ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ.
તાજેતરમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) અને તેની કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા કથિત બેંકિંગ છેતરપિંડી કેસની તપાસમાં CBI અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી અનિચ્છા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને તેમને નિષ્પક્ષ, પારદર્શક અને સમયબદ્ધ તપાસ કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.
યાદ રહે કે ભૂતપૂર્વ અમલદાર EAS શર્માએ અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG)ની કંપનીઓ દ્વારા 40,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કથિત લોન છેતરપિંડીની કોર્ટ-નિરીક્ષણ હેઠળ તપાસની માંગ કરતી જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરી હતી. અરજીની સુનાવણી કરતા, બેન્ચે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓને મંજૂરી આપી હતી કે જો અન્ય સરકારી સંસ્થાઓ સહકાર આપવામાં અનિચ્છા રાખે તો તેઓ તેનો સંપર્ક કરી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે