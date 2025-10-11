અનિલ અંબાણીના નજીકના સહાયક અશોક પાલની ધરપકડ, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી
Money Laundering Case: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી કંપની રિલાયન્સ પાવરના અધિકારી અશોક કુમાર પાલને ધરપકડ કરી છે. મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં આ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પાલને અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી કંપની રિલાયન્સ પાવરના અધિકારી છે.
Money Laundering Case: અહેવાલો અનુસાર, નકલી બેંક ગેરંટી અને છેતરપિંડીવાળા બિલિંગ સંબંધિત કેસના સંદર્ભમાં પાલને કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીના દિલ્હી કાર્યાલયમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પાલને અનિલ અંબાણીના નજીકના હોવાનું જાણવા મળે છે. પાલ રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) છે.
પાલને સામે શું આરોપ છે?
ED એ પાલને સામે અનેક આરોપો લગાવ્યા છે. એજન્સીનો આરોપ છે કે પાલને સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (SECI)ને 68 કરોડ રૂપિયાથી વધુની નકલી બેંક ગેરંટી સબમિટ કરી હતી. ED અનુસાર, આ કૌભાંડમાં નકલી ઇન્વોઇસ દ્વારા ભંડોળ વાળવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં, SBI, ઇન્ડિયન બેંક, PNB અને યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જેવી મોટી બેંકોની ઓળખનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, અને બનાવટી દસ્તાવેજોને અસલી તરીકે રજૂ કરવા માટે નકલી ઇમેઇલ ડોમેનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ભંડોળને વ્યક્તિગત લાભ માટે વાળવામાં આવ્યું
આરોપો અનુસાર, પાલને અનિલ અંબાણીના એક સહયોગી દ્વારા આ નકલી ગેરંટીને અમલમાં મૂકવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી, અને બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (BTPL)ને કરાર માટે પસંદ કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ કંપની પાસે વિશ્વસનીય ટ્રેક રેકોર્ડનો અભાવ હતો. આ સમગ્ર રેકેટ બેંકિંગ સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરવાનો સંગઠિત પ્રયાસ હતો, જેમાં સરકારી પ્રોજેક્ટ ભંડોળને વ્યક્તિગત લાભ માટે વાળવામાં આવ્યું હતું. ED અનુસાર, BTPL ડિરેક્ટર પાર્થ સારથી બિસ્વાલ પહેલેથી જ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
₹17,000 કરોડના બેંક છેતરપિંડી કેસ
ED ₹17,000 કરોડના બેંક છેતરપિંડી કેસના સંદર્ભમાં અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓની તપાસ કરી રહી છે. આ કેસમાં યસ બેંક અને ADA જૂથની ઘણી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. ઓગસ્ટમાં, EDએ અંબાણીને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યા હતા અને મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ મુંબઈમાં 35 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓના નામ જાહેર થયા હતા.
