અનિલ અંબાણીના રોકાણકારો મુંજવણમાં ! આ કંપનીના શેરમાં ભૂકંપ, ન થયો કોઈ વેપાર! જાણો

Anil Ambani Share: અનિલ અંબાણીની આ કંપનીના શેર 8%થી વધુ ઘટીને 35.30 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. આ દરમિયાન, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરધારકોને પણ સોમવારે મોટો ઝટકો લાગ્યો. સોમવારે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરમાં ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધિત હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:02 PM IST

Anil Ambani Share: અનિલ અંબાણીની માલિકીની પાવર કંપની રિલાયન્સ પાવરના શેર સોમવારે તીવ્ર ઘટાડો થયો. રિલાયન્સ પાવરના શેર સોમવારે તીવ્ર ઘટાડો થયો. BSE પર પાવર કંપનીના શેર ઝડપથી ઘટીને 35.30 રૂપિયા પર બંધ થયા, જે 8% થી વધુ ઘટીને 35.30 પર બંધ થયા. છેલ્લા છ મહિનામાં રિલાયન્સ પાવરના શેર 43%થી વધુ ઘટ્યા છે. અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરધારકોને પણ સોમવારે મોટો ઝટકો લાગ્યો. સોમવારે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરમાં ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધિત હતું.

રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરનું ટ્રેડિંગ થયું નહીં

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) વેબસાઇટ પર રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના મુખ્ય પૃષ્ઠ પર ઉપલબ્ધ વિગતો અનુસાર, IBC મુજબ, IRPને કારણે ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધિત છે. આનો અર્થ એ છે કે સોમવારે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરનો વેપાર થયો ન હતો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર, ઝેરોધાએ એક યુઝરના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો જેમાં જણાવ્યું હતું કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર IRP સ્ટેજ 1 (નાદારી ઠરાવ પ્રક્રિયા સ્ટેજ 1) માં છે અને તેના શેર અઠવાડિયામાં ફક્ત એક જ વાર ટ્રેડ થશે. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અનુસાર, 29 ડિસેમ્બર, 2025થી શરૂ કરીને, કંપનીના શેર ફક્ત પહેલા ટ્રેડિંગ દિવસે જ ટ્રેડ થશે. BSE રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરનો ભાવ 173.45 રૂપિયા દર્શાવે છે, જે 19 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ આ સ્તરે હતો.

રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 6 મહિનામાં 54% ઘટ્યા

અનિલ અંબાણીની કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર છેલ્લા 6 મહિનામાં 54%થી વધુ ઘટ્યા છે. 23 જૂન, 2025ના રોજ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 377.25 રૂપિયા પર હતા. 19 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ કંપનીના શેર ₹173.45 પર બંધ થયા હતા. 

આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 45% થી વધુ ઘટ્યા છે. આ દરમિયાન, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર છેલ્લા વર્ષમાં 40% ઘટ્યા છે. કંપનીનો 52-અઠવાડિયાનો હાઈ ભાવ 425 રૂપિયા છે. કંપનીનો 52-અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ 127.95 રૂપિયા છે.

રિલાયન્સ પાવરના શેર છ મહિનામાં 43%થી વધુ ઘટ્યા

રિલાયન્સ પાવરના શેર છેલ્લા છ મહિનામાં 43%થી વધુ ઘટ્યા છે. 23 જૂન, 2025ના રોજ પાવર કંપનીના શેર 62.60 રૂપિયા પર હતા. 22 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ રિલાયન્સ પાવરના શેર 35.30 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, રિલાયન્સ પાવરના શેર 21% થી વધુ ઘટ્યા છે. રિલાયન્સ પાવરના શેરનો 52-અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ ભાવ 76.49 રૂપિયા છે, જ્યારે તેનો 52-અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ 31.30 રૂપિયા છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

