5 ટુકડામાં વિભાજીત થશે આ સ્ટોક, મળશે 1 પર 1 શેર ફ્રી, કંપનીની જાહેરાતથી રોકાણકારો ખુશ
કંપનીએ એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં જણાવ્યું કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા એક શેરને પાંચ ટુકડામાં વિભાજીત કરવામાં આવશે. આ સાથે કંપનીએ બોનસ શેરની પણ જાહેરાત કરી છે.
- Anlon Healthcare Ltd એ સ્ટોક સ્પ્લિટની કરી જાહેરાત
- કંપની શેરધારકોને 1 શેર પર આપશે 1 બોનસ શેર
- કંપનીએ શેર બજારને આપી જાણકારી
Anlon Healthcare Ltd એ બોનસ શેર અને સ્ટોક સ્પ્લિટની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ તેની જાણકારી શેર બજારને આપી છે. કંપનીના શેર પર સોમવારે રોકાણકારોની નજર રહેશે. નોંધનીય છે કે શુક્રવારે Anlon Healthcare Ltd ના શેર 4.29 ટકાની તેજી સાથે 116.70 રૂપિયાના સ્તર પર બંધ થયા છે.
5 ટુકડામાં વિભાજીત થશે શેર
કંપનીએ એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં કહ્યું કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા એક શેરને 5 ટુકડામાં વેચવામાં આવશે. આ સ્ટોક સ્પ્લિટ બાદ કંપનીના શેરની ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપિયાથી ઘટી 2 રૂપિયા પ્રતિ શેર થઈ જશે.
1 પર 1 શેર ફ્રી
કંપનીએ શેરના વિભાજન સાથે-સાથે બોનસ શેરની પણ જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ કહ્યું કે 2 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા એક શેર પર એક બોનસ શેર આપવામાં આવશે. કંપનીએ બોનસ શેર અને સ્ટોક સ્પ્લિટ બંને માટે રેકોર્ડ ડેટની જાહેરાત કરી નથી.
કંપનીના શેરનું પ્રદર્શન
આ વર્ષે અત્યાર સુધી Anlon Healthcare Ltd ના શેરની કિંમતમાં 21 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આ દરમિયાન સેન્સેક્સ ઈન્ડેક્સ 7.36 ટકા નીચે ગયો છે. પરંતુ તેમ છતાં છ મહિનાથી કંપનીના શેરને હોલ્ડ કરનાર રોકાણકારોને અત્યાર સુધી 26 ટકા રિટર્ન મળ્યું છે. કંપનીના શેરનો 52 વીક હાઈ 172 રૂપિયા અને 52 વીકનું લો લેવલ 86.98 રૂપિયા છે. આ કંપનીનું માર્કેટ કેપ 620 કરોડ રૂપિયા છે.
સપ્ટેમબર ક્વાર્ટરના શેરહોલ્ડિંગ ડેટા પ્રમાણે કંપનીમાં પ્રમોટર્સની ભાગીદારી 52.68 ટકા છે. તો પબ્લિક પાસે 47.32 ટકા છે. આ કંપની ફાર્મા સેક્ટરમાં કામ કરે છે. કંપનીની હાજરી વેનેઝુએલા, યુએસએ, મેક્સિકો, સાઉદી અરબ, યુએઈ, શ્રીલંકા, રશિયા, સાઉથ કોરિયા સહિતના દેશોમાં છે.
(આ સમાચાર માત્ર માહિતી આપવા માટે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા સલાહકારની સલાહ લેવી.
