/મોદી કેબિનેટની બેઠકમાં DA પર જાહેરાત? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર

DA Hike News: જુલાઈના છેલ્લા દિવસે, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે કેબિનેટની બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. ઉદાહરણ તરીકે, પીએમ-કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની મુદત પાંચ વર્ષ માટે વધારવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય સરોવર યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ પણ જાણવામાં રસ ધરાવે છે કે સરકારે જુલાઈ-ડિસેમ્બર અર્ધ-વર્ષ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારા અંગે કોઈ નિર્ણય લીધો છે કે નહીં.
સરકારના નિર્ણયો
પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય સરોવર યોજના: કેન્દ્રીય કેબિનેટે ₹5,070 કરોડના ખર્ચ સાથે 'પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય સરોવર યોજના' (PM-SSY)ને મંજૂરી આપી છે. આ યોજના હેઠળ, જળાશયો પર સ્થાપિત સૌર ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ ઉર્જા સંગ્રહ પ્રણાલીઓ સાથે વિકસાવવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ, 5,000 મેગાવોટની ક્ષમતાવાળા તરતા સૌર પ્રોજેક્ટ્સ વિકસાવવામાં આવશે, જેની લઘુત્તમ ઉર્જા સંગ્રહ ક્ષમતા બે કલાક અથવા 10,000 MWh હશે. આ પ્રોજેક્ટ્સને નાણાકીય વર્ષ 2026-27 અને 2030-31 વચ્ચે મંજૂરી આપવામાં આવશે, જ્યારે નાણાકીય સહાય 2032-33 સુધી આપવામાં આવશે. આ યોજનાથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્સર્જનમાં વાર્ષિક આશરે 10 મિલિયન ટનનો ઘટાડો થવાની અને સમગ્ર શ્રેણીના પ્રોજેક્ટ્સમાં આશરે 16,000થી 17,000 નોકરીઓનું સર્જન થવાની અપેક્ષા છે.
PM-KISAN યોજના
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે PM-KISAN યોજનાને આગામી પાંચ વર્ષ માટે નાણાકીય વર્ષ 2030-31 સુધી લંબાવવાની મંજૂરી આપી. આનો ખર્ચ 3,15,614 કરોડ રૂપિયા થશે. એ નોંધવું જોઈએ કે 24 ફેબ્રુઆરી, 2019ના રોજ શરૂ કરાયેલ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN) દેશભરના ખેડૂતોને ખાતરીપૂર્વક આવક સહાય પૂરી પાડે છે. આ યોજના હેઠળ, દરેક પાત્ર ખેડૂત પરિવારને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયાની નાણાકીય સહાય મળે છે. આ રકમ DBT સિસ્ટમ દ્વારા તેમના આધાર-લિંક્ડ બેંક ખાતાઓમાં 2,000 રૂપિયાના ત્રણ સમાન હપ્તામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.
સમુદ્ર મંથન યોજના
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 84,084 કરોડ રૂપિયાની "સમુદ્ર મંથન" રાષ્ટ્રીય ઓફશોર શોધ યોજનાને મંજૂરી આપી. તેનો ઉદ્દેશ્ય ઊંડા પાણીના વિસ્તારોમાં તેલ અને ગેસના સંશોધન, કુવા ખોદવા અને નવી શોધ માટે સામાન્ય માળખાગત સુવિધાઓ વિકસાવવા માટે આંશિક રીતે ટેકો આપવાનો છે. આ યોજના પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય હેઠળ લાગુ કરવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ, સ્થાનિક તેલ અને ગેસ ઉત્પાદન વધારવા અને આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે ઊંડા પાણી અને અતિ-ઊંડા પાણીના વિસ્તારોમાં દરેક કૂવા ખોદવા માટે ₹650 કરોડ સુધીની સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.
ખેલો ઇન્ડિયા યોજના:
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ખેલો ઇન્ડિયા યોજનાના વિસ્તરણ અને રાષ્ટ્રીય રમતગમત ફેડરેશન (NSF)ને સહાય માટેના બજેટ માટે આગામી પાંચ વર્ષમાં 36,441 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચને મંજૂરી આપી છે. સરકારે આગામી પાંચ વર્ષમાં ખેલો ઇન્ડિયા યોજના માટે 29,054 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય પાયાના સ્તરે પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓને ઓળખવાનો અને તેમને ઉછેરવાનો છે, જેથી ભારત 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરીને અને 2036 ઓલિમ્પિક માટે બોલી લગાવીને વૈશ્વિક રમતગમત કેન્દ્ર બનવા તરફ આગળ વધી શકે. વધુમાં, આગામી પાંચ વર્ષમાં રાષ્ટ્રીય રમતગમત ફેડરેશન (NSF) ને સહાય માટે ₹7,387 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે DAનું શું થયું?
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણો કરતાં જુલાઈ-ડિસેમ્બર અર્ધ-વાર્ષિક પગાર ધોરણ માટે DA પર નિર્ણયની વધુ રાહ જોઈ રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે, સરકાર સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરમાં DA પર નિર્ણય લે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ વખતે પણ સરકાર ઓક્ટોબરમાં DA વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે વર્તમાન DA 60 ટકા છે. તેમાં 3થી 4 ટકા વધારો થવાની ધારણા છે. જો કે, 31 જુલાઈએ યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આ મુદ્દા પર કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો ન હતો કે કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવી ન હતી.