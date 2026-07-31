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મોદી કેબિનેટની બેઠકમાં DA પર જાહેરાત? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર

DA Hike News: મોદી કેબિનેટની બેઠકમાં PM-કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાને 5 વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવી છે. હવે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ જાણવા માંગે છે કે સરકારે તેમના DA પર શું નિર્ણય લીધો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 31, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:42 PM IST
મોદી કેબિનેટની બેઠકમાં DA પર જાહેરાત? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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મોદી કેબિનેટની બેઠકમાં DA પર જાહેરાત? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર
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