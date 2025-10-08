વધુ એક બેંક પર લાગ્યું તાળુ, પોતાના પૈસા ઉપાડવા પર લાગ્યો પ્રતિબંધ, હજારો ખાતા કરવામાં આવ્યા સીઝ, જાણો
BANK Licence Cancel: બીજી એક બેંક પડી ભાંગી છે અને તેને તાળા મારી દેવામાં આવ્યા છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ તેનું લાઇસન્સ રદ કર્યું છે અને બેંકિંગ સેવાઓ સ્થગિત કરી દીધી છે. બેંકનું લાઇસન્સ રદ કરવાથી ખાતાધારકો માટે મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. તેમના પૈસા બેંકમાં ફસાઈ ગયા છે.
Trending Photos
BANK Licence Cancel: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ તેનું લાઇસન્સ રદ કર્યું છે અને બેંકિંગ સેવાઓ સ્થગિત કરી દીધી છે. બેંકનું લાઇસન્સ રદ કરવાથી ખાતાધારકો માટે મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. તેમના પૈસા બેંકમાં ફસાઈ ગયા છે. તેઓ પોતાના ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી શકતા નથી. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ મહારાષ્ટ્રના સતારા સ્થિત જીજામાતા મહિલા સહકારી બેંકનું લાઇસન્સ રદ કર્યું છે.
બેંકનું લાઇસન્સ રદ
RBI એ મંગળવારે જીજામાતા મહિલા સહકારી બેંક, સતારા (મહારાષ્ટ્ર)નું લાઇસન્સ રદ કર્યું છે. RBI એ પૂરતી મૂડી અને આવકની સંભાવનાના અભાવને કારણે બેંકનું લાઇસન્સ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. બેંક પાસે તેના હાલના ગ્રાહકોને ચૂકવણી કરવા માટે પૂરતા ભંડોળ નથી. બેંકનું લાઇસન્સ અગાઉ 30 જૂન, 2016 ના રોજ રદ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પછીથી ઓક્ટોબર 2019 માં તેને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું.
ખાતાધારકો માટે જોખમી બનશે
નાણાકીય વર્ષ 2013-14 માટે બેંકનું ફોરેન્સિક ઓડિટ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ બેંકના અસહકારને કારણે ઓડિટ પૂર્ણ થઈ શક્યું ન હતું. તેની નાણાકીય સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, RBI એ બેંકને તાત્કાલિક બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો. RBI એ જણાવ્યું હતું કે બેંકની નાણાકીય પરિસ્થિતિ એવી હતી કે તેનું સંચાલન ચાલુ રાખવું તેના ખાતાધારકો માટે જોખમી બનશે.
બેંક ખાતાધારકોનું શું થશે?
બેંકનું લાઇસન્સ રદ થયા પછી, હજારો ખાતાધારકોના ખાતા સીઝ કરવામાં આવ્યા છે. ખાતા સીઝ થયા પછી, લોકો તેમના ખાતામાંથી પોતાના પૈસા ઉપાડી શકતા નથી. 7 ઓક્ટોબર, 2025થી બેંકને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. બેંકની કામગીરી બંધ થતાં, ઉપાડ અને ડિપોઝિટ બંધ થઈ ગઈ છે.
સંપૂર્ણપણે ચૂકવણી કરવાની સ્થિતિમાં નથી
RBI એ થાપણદારોને બેંકિંગ તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ડિપોઝિટ ઇન્શ્યોરન્સ અને ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરેશન (DICGC) હેઠળ તેમની થાપણોમાંથી ₹5 લાખ સુધી ઉપાડવા માટે અધિકૃત કર્યા છે. બેંકની મૂડી, તેની કુલ થાપણોના 94.41 ટકા, સપ્ટેમ્બર 2024 સુધી DICGC વીમા હેઠળ આવરી લેવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ થયો કે મોટાભાગના ખાતાધારકોની મૂડી સુરક્ષિત છે. જોકે, બેંક તેના થાપણદારોને સંપૂર્ણપણે ચૂકવણી કરવાની સ્થિતિમાં નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે