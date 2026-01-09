Prev
ખુલવા જઈ રહ્યો છે બીજો એક મોટો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી 43 રૂપિયા પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો શેર !

IPO Premium: કંપની નવા IPOથી 816 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરશે, જ્યારે હાલના શેરધારકો ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા આશરે 972.62 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચશે. અપર પ્રાઇસ બેન્ડ પર, આ IPOનું કુલ કદ આશરે 1,788.62 કરોડ રૂપિયા હશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 09, 2026, 03:28 PM IST

IPO Premium: બેંગલુરુ સ્થિત SaaS કંપની અમાગી મીડિયા લેબ્સ (Amagi Media Labs IPO) તેનો IPO લોન્ચ કરી રહી છે. પ્રેમજી ઇન્વેસ્ટ, Accel અને Norwest Venture જેવા મુખ્ય રોકાણકારો દ્વારા સમર્થિત, કંપની મંગળવાર, 13 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ તેનો IPO લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. 

શેરની ફાળવણી 19 જાન્યુઆરીએ થવાની ધારણા

અમાગી મીડિયા લેબ્સનો IPO 16 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ બંધ થશે. એન્કર રોકાણકારો માટે અરજી 12 જાન્યુઆરીએથી શરૂ થશે. શેરની ફાળવણી 19 જાન્યુઆરીએ થવાની ધારણા છે, અને કંપનીના શેર NSE અને BSE પર 21 જાન્યુઆરીએ લિસ્ટ થઈ શકે છે. 

1,788.62 કરોડ રૂપિયાનો IPO

IPO પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 343 રૂપિયાથી 361 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. કંપની ફ્રેશ ઇશ્યૂ દ્વારા 816 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરશે, જ્યારે હાલના શેરધારકો ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા આશરે 972.62 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચશે. અપર પ્રાઇસ બેન્ડ પર, આ IPOનું કુલ કદ આશરે 1,788.62 કરોડ રૂપિયા હશે.

વિગતો શું છે?

એક લોટમાં 41 શેર હશે, એટલે કે રિટેલ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા 14,801 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. MUFG ઇનટાઇમ ઇન્ડિયા આ ઇશ્યૂ માટે રજિસ્ટ્રાર છે, જ્યારે કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ, સિટીગ્રુપ, ગોલ્ડમેન સૅક્સ, IIFL અને એવેન્ડસ કેપિટલ મુખ્ય મેનેજર છે. કંપની ફ્રેશ ઇશ્યૂમાંથી મળેલી રકમનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ટેકનોલોજી અને ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ખર્ચ કરશે, જ્યારે બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ એક્વિઝિશન અને સામાન્ય કોર્પોરેટ જરૂરિયાતો માટે કરવામાં આવશે.

ગ્રે માર્કેટમાં તેજી

ગ્રે માર્કેટમાં પણ IPO અંગે સકારાત્મક ભાવના જોવા મળી રહી છે. ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ લગભગ 12 ટકા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 43 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ મુજબ, IPOનો ઓછામાં ઓછો 75% હિસ્સો લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIBs) માટે, 10% સુધી છૂટક રોકાણકારો માટે અને 15% સુધી બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NIIs) માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે.

કનેક્ટેડ ટીવી ટેકનોલોજીમાં કાર્ય

2008માં સ્થપાયેલ અમાગી, ક્લાઉડ-આધારિત પ્રસારણ અને કનેક્ટેડ ટીવી ટેકનોલોજીમાં કાર્ય કરે છે. તેનું પ્લેટફોર્મ સામગ્રી નિર્માતાઓ અને વિતરકોને સ્માર્ટ ટીવી, મોબાઇલ ફોન અને એપ્લિકેશનો દ્વારા વિડિઓ સ્ટ્રીમ કરવામાં મદદ કરે છે, અને લક્ષિત જાહેરાતો દ્વારા સામગ્રીનું મુદ્રીકરણ કરવાનો માર્ગ પણ પૂરો પાડે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

