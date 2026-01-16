20 જાન્યુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે બીજો મોટો IPO, ₹1907 કરોડ છે સાઈઝ, GMP દેખાડે છે નફો
IPO News: આ દિગ્ગજ કંપનીનો IPO ખુલવા જઈ રહ્યો છે. આ એક મેઈનબોર્ડ IPO છે. કંપનીનો IPO 1907.27 કરોડનો છે. કંપની IPOથી 80.6 મિલિયન નવા શેર જાહેર કરશે.
IPO News: શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસનો IPO (Shadowfax Technologies IPO) ખુલવા જઈ રહ્યો છે. આ એક મેઈનબોર્ડ IPO છે. કંપનીનો IPO કદ 1,907.27 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 8.06 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. વધુમાં, તે વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા 7.32 કરોડ શેર જાહેર કરશે. શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે.
પ્રાઈસ બેન્ડ શું છે?
શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 118 રૂપિયાથી 124 રૂપિયા પ્રતિ શેર પર સેટ કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 120 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,880 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. IPO 20 જાન્યુઆરીથી 22 જાન્યુઆરી સુધી ખુલ્લો રહેશે.
કોના માટે કેટલું અનામત રાખવામાં આવ્યું છે?
IPOનો ઓછામાં ઓછો 75 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. મહત્તમ 10 ટકા રિટેલ રોકાણકારો માટે અને મહત્તમ 15 ટકા NII માટે અનામત રાખવામાં આવશે.
GMP શું છે?
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. આજે, IPO ગ્રે માર્કેટમાં 15 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે 12.10 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. આ IPO માટે સૌથી વધુ GMP 16 રૂપિયા હતો.
કયા પ્રમોટર્સ શેર વેચી રહ્યા છે?
ફ્લિપકાર્ટ ઇન્ટરનેટ, એટ રોડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોરિસ II, ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન, નોકિયા ગ્રોથ પાર્ટનર્સ IV, ન્યૂક્વેસ્ટ એશિયા ફંડ અને મીરા એસેટ ઓફર ફોર સેલમાં શેર વેચી રહ્યા છે. ICICI સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડને લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. KFin ટેકનોલોજી લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
