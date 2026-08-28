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તહેવારો પહેલા મોંઘવારીનો વધુ એક માર, હવે દૂધના ભાવમાં સીધા 9 રૂપિયાનો વધારો; જાણો ક્યારથી લાગુ થશે નવી કિંમતો?

Milk Price Hike: મુંબઈના લોકોને 1 સપ્ટેમ્બરથી મોંઘવારીનો મોટો ઝટકો લાગશે. મુંબઈ મિલ્ક પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશને દૂધની જથ્થાબંધ કિંમત 9 રૂપિયા વધારીને 102 રૂપિયા પ્રતિ લીટર કરી દીધી છે. નવા દર 28 ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી લાગુ રહેશે. જાણો દૂધ કેમ મોંઘું થઈ રહ્યું છે અને શું તેના પાછળનું કારણ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 28, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:10 PM IST
તહેવારો પહેલા મોંઘવારીનો વધુ એક માર, હવે દૂધના ભાવમાં સીધા 9 રૂપિયાનો વધારો; જાણો ક્યારથી લાગુ થશે નવી કિંમતો?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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