/તહેવારો પહેલા મોંઘવારીનો વધુ એક માર, હવે દૂધના ભાવમાં સીધા 9 રૂપિયાનો વધારો; જાણો ક્યારથી લાગુ થશે નવી કિંમતો?

Milk Price Hike: દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં સામાન્ય લોકોને મોંઘવારીનો વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મુંબઈમાં 1 સપ્ટેમ્બરથી દૂધની જથ્થાબંધ કિંમતમાં સીધા 9 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો થવા જઈ રહ્યો છે. મુંબઈ મિલ્ક પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશન (MMPA)એ દૂધના ભાવ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ત્યારબાદ તાજા ભેંસના દૂધનો જથ્થાબંધ ભાવ 93 રૂપિયાથી વધીને 102 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થઈ જશે.
1 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ થશે નવી કિંમત
મુંબઈ મિલ્ક પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશનના નિર્ણય મુજબ, નવો દર 1 સપ્ટેમ્બર 2026થી લાગુ થશે અને 28 ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી અસરકારક રહેશે. એટલે કે મુંબઈના રહેવાસીઓએ આગામી લગભગ છ મહિના સુધી વધેલી કિંમતો પર દૂધ ખરીદવું પડશે. ત્યારબાદ કિંમતોની ફરીથી સમીક્ષા કરવામાં આવશે.
આ અગાઉ ફેબ્રુઆરી 2026માં દૂધનો જથ્થાબંધ ભાવ 91 રૂપિયાથી વધારીને 93 રૂપિયા પ્રતિ લીટર કરવામાં આવ્યો હતો. હવે એકસાથે 9 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ MMPAના લગભગ 70 વર્ષના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો એકસાથે વધારો જણાવવામાં આવી રહ્યો છે.
શા માટે વધારવામાં આવ્યા દૂધના ભાવ?
દૂધ ઉત્પાદકોએ કિંમત વધારવા પાછળ પશુના ચારા અને દૂધ આપતા પશુઓની વધતી કિંમતને મુખ્ય કારણ જણાવ્યું છે. ઉત્પાદકોના જણાવ્યા અનુસાર, પશુ આહારમાં વપરાતા અનાજ, તુવેર ચૂની અને ચણા ચૂની જેવી વસ્તુઓની કિંમતોમાં લગભગ 25 ટકા સુધીનો વધારો થયો છે. આ ઉપરાંત ચારો, ખોળ અને અન્ય જરૂરી સામગ્રી પણ મોંઘી થઈ છે.
દૂધ આપતા પશુઓની કિંમતોમાં થયેલા વધારાએ પણ ઉત્પાદકોનો ખર્ચ વધાર્યો છે. આવી સ્થિતિમાં દૂધ ઉત્પાદનનો ખર્ચ વધવાની અસર હવે તેની જથ્થાબંધ કિંમત પર નાખવામાં આવી રહી છે.
3,000થી વધુ વેચાણકર્તાઓ પર અસર
MMPAના ચેરમેન સી.કે. સિંહના જણાવ્યા અનુસારે, મુંબઈમાં 3,000થી વધુ છૂટક વેચાણકર્તાઓ દ્વારા તાજું ભેંસનું દૂધ વેચવામાં આવે છે. જથ્થાબંધ કિંમત 93થી વધીને 102 રૂપિયા થયા બાદ આ સમગ્ર સપ્લાય નેટવર્ક પર અસર પડશે. અહીં એ સમજવું જરૂરી છે કે, 102 રૂપિયા પ્રતિ લીટર જાહેર થયેલ જથ્થાબંધ દર છે. છૂટક બજારમાં ગ્રાહકને મળતી અંતિમ કિંમત અલગ હોઈ શકે છે અને તે વેચાણકર્તા તથા વિતરણ ખર્ચ પર નિર્ભર રહેશે.
તહેવારોની સિઝન વચ્ચે ખોરવાશે બજેટ
દૂધની કિંમતોમાં આ વધારો એવા સમયે થઈ રહ્યો છે જ્યારે દેશમાં તહેવારોની સિઝન શરૂ થવાની છે. દૂધનો ઉપયોગ માત્ર રોજ પીવા માટે જ નહીં, પરંતુ દહીં, પનીર, મીઠાઈ, ખીર અને બીજી ઘણી વસ્તુઓમાં પણ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે.
આવી સ્થિતિમાં દૂધ મોંઘું થવાની અસર સીધી ઘરના બજેટ પર પડવાની સાથે-સાથે દૂધમાંથી બનેલા બીજા ઉત્પાદનોના ખર્ચ પર પણ પડી શકે છે. ખાસ કરીને તહેવારો દરમિયાન દૂધ અને ડેરી ઉત્પાદનોની માંગ વધવાથી તેની અસર વધુ અનુભવાઈ શકે છે.