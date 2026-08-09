/મોંઘવારીનો વધુ એક ઝટકો! ફરી મોંઘી થશે રોજિંદા વપરાશની ચીજવસ્તુઓ, જાણો કઈ-કઈ વસ્તુઓના વધશે ભાવ

FMCG Price Hike: દેશમાં રોજબરોજ ઉપયોગમાં લેવાતી ચીજવસ્તુઓ એટલે કે FMCG (Fast Moving Consumer Goods)ની કિંમતો પર ફરી એકવાર દબાણ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. અગ્રણી FMCG કંપનીઓ સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર એટલે કે જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન પોતાના ઉત્પાદનોની કિંમતોમાં ફરી એકવાર વધારો કરવાની તૈયારીમાં છે. કંપનીઓનું કહેવું છે કે, ખાંડ, પામ ઓઈલ અને અન્ય કાચા માલની ઊંચી કિંમતોના કારણે તેમના માર્જિન પર દબાણ વધી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં કંપનીઓ સીધી કિંમત વધારવાની સાથેસાથે 'Shrinkflation'નો રસ્તો પણ અપનાવી રહી છે. આનો અર્થ એ છે કે, પેકેટની કિંમત તો એ જ રહે છે, પરંતુ તેમાં મળતી વસ્તુની માત્રા એટલે કે વજન ઘટાડી દેવામાં આવે છે. આનાથી ગ્રાહકોને પહેલી નજરે કિંમત વધેલી જોવા મળતી નથી, પરંતુ તેમને પહેલાના કરતા ઓછી માત્રામાં વસ્તુ મળે છે.
FMCG કંપનીઓ ફરી ભાવ વધારવાની તૈયારીમાં
FMCG કંપનીઓએ જૂન ક્વાર્ટરમાં સરેરાશ આશરે 2 થી 5 ટકા સુધીની કિંમતો વધારી હતી. હવે સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં પણ અમુક ઉત્પાદનો પર ફરીથી કિંમત વધારવાની તૈયારી છે. કંપનીઓ ખાસ કરીને કાચા માલની કિંમત, કાચા તેલ એટલે કે ક્રૂડની કિંમત, મોંઘવારી, ચોમાસું અને અલ નીનો જેવી પરિસ્થિતિઓ પર નજર રાખી રહી છે. આની સાથેસાથે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલુ ભૂ-રાજકીય તણાવ પણ કંપનીઓ માટે ચિંતાનો વિષય બનેલો છે. જો કે, કંપનીઓને ભારતીય બજારમાં માંગને લઈને હજુ પણ ઘણી આશા છે. પ્રીમિયમ ઉત્પાદનોની વધતી માંગ, બ્રાન્ડેડ સામાન તરફ ગ્રાહકોનો ઝુકાવ અને રેવન્યુમાં સુધારાથી કંપનીઓને વિશ્વાસ છે કે, કિંમતોમાં વધારો છતાં કારોબાર પર કોઈ મોટી અસર નહીં પડે.
કિંમત એ જ પણ જથ્થો ઓછો!
બ્રિટાનિયા (Britannia) તે કંપનીઓમાં સામેલ છે, જે સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કિંમતો સાથે જોડાયેલું વધુ એક પગલું ઉઠાવી શકે છે. કંપનીના મતે, જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં આશરે 1.5 થી 2 ટકા સુધીનું વધારાનું પ્રાઇસિંગ એક્શન જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને 5 અને 10 રૂપિયાવાળા નાના બિસ્કિટ પેકમાં Shrinkflationનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે, 5 કે 10 રૂપિયાની કિંમતવાળું પેકેટ પહેલાની જેમ જ જુની કિંમતમાં મળી શકે છે, પરંતુ તેમાં બિસ્કિટની સંખ્યા કે કુલ વજન થોડું ઓછું થઈ શકે છે. કંપનીના મેનેજમેન્ટે જણાવ્યું છે કે, ખાંડ અને પામ ઓઈલ જેવા મુખ્ય ખર્ચમાં તેજી જળવાઈ રહી છે. આમ છતાં કંપનીએ કહ્યું કે, માંગનું વાતાવરણ મજબૂત છે અને તે FY27માં EBITDA માર્જિનને ઓછામાં ઓછા FY26ના સ્તરે જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.
GCPL (Godrej Consumer Products) એ પણ જૂન ક્વાર્ટરમાં સરેરાશ આશરે 5 ટકા કિંમત વધારી હતી. કંપની આગળ પણ કિંમતોમાં વધારો કરવા પર વિચાર કરી શકે છે, પરંતુ હાલમાં તે કોમોડિટીની કિંમતોને લઈને વધુ સ્પષ્ટતાની રાહ જોઈ રહી છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, તેના ઘણા કાચા માલના ભાવ ક્રૂડ ઓઈલ સાથે જોડાયેલા છે અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ફેરફારની અસર સામાન્ય રીતે ત્રણથી ચાર અઠવાડિયાના વિલંબ સાથે દેખાય છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ (Brent crude) આશરે 80-85 ડોલર પ્રતિ બેરલની આસપાસ રહેવાને કારણે કંપનીનું માનવું છે કે, હાલની કિંમતોમાં હાલમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જરૂરી નથી. જો કે, જો ખર્ચ ફરી વધશે, તો આગળ કિંમતોમાં ફેરફારની સંભાવનાથી ઈન્કાર કરવામાં આવ્યો નથી.
સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં વધારી શકે છે કિંમતો
ડાબર ઈન્ડિયા (Dabur India) એ પણ સંકેત આપ્યો છે કે, કાચા માલની ઊંચી કિંમતોનું દબાણ નજીકના ભવિષ્યમાં જળવાઈ રહી શકે છે. કંપની કિંમતોમાં જરૂરિયાત મુજબ વધારો કરવાની સાથે-સાથે ખર્ચ ઘટાડવા અને ઉત્પાદકતા વધારવા પર પણ ભાર આપી રહી છે. ડાબર (Dabur)ને FY27માં બે આંકડામાં રેવન્યુ ગ્રોથની આશા છે, પરંતુ કંપનીએ સ્વીકાર્યું છે કે, મોંઘવારીના કારણે વોલ્યુમ એટલે કે વેચાતા ઉત્પાદનોની સંખ્યા પર દબાણ આવી શકે છે. કંપનીના મતે, આ સમયે કિંમત અને કુલ વેચાણનો ગ્રોથ વોલ્યુમ ગ્રોથ કરતા વધારે થઈ રહ્યો છે, એટલે કે ગ્રાહકો સામાન ખરીદી રહ્યા છે, પરંતુ ઊંચી કિંમતોના કારણે કુલ માત્રામાં વધારો પ્રમાણમાં ઓછો હોઈ શકે છે.
દેશની સૌથી મોટી FMCG કંપનીઓમાં સામેલ હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર (HUL) પણ સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં ઘણી કેટેગરીમાં કિંમતો વધારી શકે છે. કંપનીએ જૂન ક્વાર્ટરમાં જ આશરે 2 થી 5 ટકા સુધીની કિંમતોમાં વધારો કર્યો હતો. હવે HULને જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં એપ્રિલ-જૂનની તુલનામાં આશરે 2 થી 5 ટકાની ક્રમિક મોંઘવારીનું અનુમાન છે. કંપનીનું કહેવું છે કે, તે સ્થિતિ અનુસાર ધીમે-ધીમે અને જરૂરિયાત મુજબ કિંમતોમાં ફેરફાર કરશે. આનો હેતુ મોંઘવારીની અસરને ઘટાડવાનો છે, પરંતુ કંપની વોલ્યુમ આધારિત ગ્રોથને પણ જાળવી રાખવા માંગે છે.
કંપનીઓ અપનાવી રહી છે આ શોર્ટકટ
ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ (Tata Consumer Products)એ પણ કહ્યું છે કે, જો ખર્ચનું દબાણ ચાલુ રહેશે, તો તે કિંમતોમાં આગળ ફેરફાર કરી શકે છે. કંપનીના મતે, આ સમયે ખર્ચનું વાતાવરણ ખૂબ જ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે અને પશ્ચિમ એશિયાની સ્થિતિ પણ અનિશ્ચિત બનેલી છે. તેથી કંપની માત્ર ખર્ચમાં વાસ્તવિક વધારાના આધારે જ કિંમતોમાં ફેરફાર કરવા માંગે છે. બીજી તરફ, નેસ્લે ઈન્ડિયા (Nestle India)એ પણ મોંઘવારી અને ભૂ-રાજકીય તણાવને લઈને સાવચેતી રાખવાની વાત કરી છે. કંપનીએ આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે નજીકના સમયમાં કુલ વપરાશ થોડી નબળી પડી શકે છે. આ ઉપરાંત પશ્ચિમ એશિયાનો સંઘર્ષ અને ચોમાસા પર અલ નીનોની સંભવિત અસરને પણ ખાદ્ય અને પીણાના કારોબાર માટે મહત્વપૂર્ણ જોખમ માનવામાં આવી રહ્યું છે.
આગામી મહિનાઓમાં સામાન્ય ગ્રાહકો માટે રોજિંદા સામાનનો ખર્ચ થોડો વધુ વધી શકે છે. ખાસ કરીને બિસ્કિટ, સાબુ, પર્સનલ કેર પ્રોડક્ટ, ખાદ્ય તેલ, ચા-કોફી અને પેક્ડ ફૂડ જેવી કેટેગરીમાં કંપનીઓ કિંમત વધારવા કે પેકેટનું વજન ઘટાડવા જેવા પગલાં ઉઠાવી શકે છે. જો કે, કંપનીઓ એક સાથે મોટી કિંમત વધારવાને બદલે કેલિબ્રેટેડ પ્રાઇસિંગ એટલે કે ધીમે-ધીમે અને ઉત્પાદનો પર વધારો કરવાની રણનીતિ અપનાવી રહી છે. તેથી ગ્રાહકોને દરેક ઉત્પાદનમાં એક જેવો વધારો જોવા મળે તે જરૂરી નથી. આગામી મહિનાઓમાં કાચા માલની કિંમત, ક્રૂડ ઓઈલ, ચોમાસું અને વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય સ્થિતિ એ નક્કી કરશે કે FMCG કંપનીઓએ કેટલી કિંમત વધારવી પડશે.