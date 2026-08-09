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મોંઘવારીનો વધુ એક ઝટકો! ફરી મોંઘી થશે રોજિંદા વપરાશની ચીજવસ્તુઓ, જાણો કઈ-કઈ વસ્તુઓના વધશે ભાવ

FMCG Price Hike: સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં સામાન્ય લોકોને મોંઘવારીનો વધુ એક ઝટકો લાગી શકે છે. જી હા... કારણ કે મોટી FMCG કંપનીઓ કાચા માલની વધતી કિંમતો વચ્ચે ઉત્પાદનોની કિંમતોમાં ફરીથી વધારો કરવા પર વિચાર કરી રહી છે. આનાથી સપ્ટેમ્બરમાં બિસ્કિટ, સાબુ અને શેમ્પૂ જેવી ઘણી વસ્તુઓ મોંઘી થઈ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 09, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:14 PM IST
મોંઘવારીનો વધુ એક ઝટકો! ફરી મોંઘી થશે રોજિંદા વપરાશની ચીજવસ્તુઓ, જાણો કઈ-કઈ વસ્તુઓના વધશે ભાવ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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