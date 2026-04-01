મોંઘવારીનો વધુ એક ઝટકો: આ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો, ચેક કરો તમારા શહેરનો ભાવ

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessમોંઘવારીનો વધુ એક ઝટકો: આ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો, ચેક કરો તમારા શહેરનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today: આજે પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો થયો છે. દિલ્હીના ઇન્ડિયન ઓઇલ પેટ્રોલ પંપ પર XP100 પેટ્રોલ ₹149 થી વધીને ₹160 પ્રતિ લિટર અને Xtra ગ્રીન ડીઝલ ₹91.49 થી વધીને ₹92.99 પ્રતિ લિટર થયું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 01, 2026, 09:55 AM IST
  • આજે પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો થયો છે.
  • ઇન્ડિયન ઓઇલ પેટ્રોલ પંપ પર XP100 પેટ્રોલ 149 રૂપિયાથી વધીને 160 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થયું છે
  • અને એક્સ્ટ્રા ગ્રીન ડીઝલ 91.49 રૂપિયાથી વધીને 92.99 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થયું છે. 

Petrol Diesel Price Today: આજે પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો થયો છે. દિલ્હીમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ પેટ્રોલ પંપ પર XP100 પેટ્રોલ 149 રૂપિયાથી વધીને 160 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થયું છે, અને એક્સ્ટ્રા ગ્રીન ડીઝલ 91.49 રૂપિયાથી વધીને 92.99 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થયું છે. 

બીજી તરફ, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા છતાં, IOCL, HPCL અને ભારત પેટ્રોલિયમ સહિતની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ નિયમિત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી. જો કે, આજે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. 

1 એપ્રિલના રોજ સવારે 6 વાગ્યે જાહેર કરાયેલા દરો અનુસાર, દિલ્હીમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ પંપ પર નિયમિત પેટ્રોલનો છૂટક ભાવ 94.77 રૂપિયા અને ડીઝલનો 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ભારતમાં સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ પોર્ટ બ્લેરમાં છે, જ્યાં પેટ્રોલ 82.46 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 78.05 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.

પેટ્રોલ પર કેટલો ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે?

દિલ્હીમાં 1 એપ્રિલ, 2026થી શરૂ થતા નિયમિત પેટ્રોલના ભાવમાં ઘણા પરિબળો સામેલ છે. સૌ પ્રથમ, ડીલરોને આપવામાં આવતી મૂળ કિંમત, વેટ સિવાય, 94.77 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા આજે, 1 એપ્રિલે જાહેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, તે 74.97 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. આમાં સરેરાશ ડીલર કમિશન 4.40 રૂપિયા પ્રતિ લિટર ઉમેરવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ VAT (જેમાં ડીલર કમિશન પર ટેક્સ શામેલ છે) 15.40 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. આ બધું ઉમેરીને, 1 એપ્રિલે દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો છૂટક ભાવ આશરે 94.77 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.

ડીઝલના ભાવની સંપૂર્ણ ગણતરી

નિયમિત ડીઝલનો ભાવ પણ એ જ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે, જેમાં ડીલર કમિશન, VAT વગેરેનો પહેલા સમાવેશ થાય છે. આજે જાહેર કરાયેલા ભાવ વધારા અનુસાર, દિલ્હીમાં એક લિટર ડીઝલનો ભાવ 87.67 રૂપિયા છે. VAT વિના તેની મૂળ કિંમત 71.81 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. આ પછી સરેરાશ ડીલર કમિશન 3.03 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, અને પછી VAT (જેમાં કમિશન પર ટેક્સ શામેલ છે) 12.83 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.

ગુજરાતના શહેરોમાં પેટ્રોલના આજના ભાવ

કોલકાતામાં પ્રતિ લિટર 104.99 રૂપિયા, ગુજરાતના શહેરોની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 94.49 રૂપિયા, સુરતમાં 95.00 રૂપિયા, વડોદરા 94.61 રૂપિયા, રાજકોટ 95.19 રૂપિયા,  ભાવનગર    96.10 રૂપિયા, જામનગર 94.51 રૂપિયા, જૂનાગઢ 94.49 રૂપિયા, ગાંધીનગર 94.75 રૂપિયા, આણંદ 94.49 રૂપિયા, મહેસાણા 94.79 રૂપિયા. 

કાચા તેલની સ્થિતિ શું છે?

યુએસ-ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે કાચા તેલના ભાવ વધી રહ્યા છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 1.71 ડોલર વધીને 105.68 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયું છે. આ દરમિયાન, WTI ક્રૂડ ઓઇલ 1.44 ડોલર વધીને 102.82 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયું છે. અન્ય સમાચારોમાં, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી યુએસમાં ગેસના સરેરાશ ભાવ 4 ડોલર પ્રતિ ગેલનથી ઉપર પહોંચી ગયા છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

