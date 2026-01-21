Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

જોરદાર GMP સાથે આજે ખુલ્યો વધુ એક કંપનીનો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ છે 135 રૂપિયા, જાણો

IPO Premium: 2019માં સ્થપાયેલી, કંપની હાલમાં દેશના વિવિધ શહેરોમાં 6 હોસ્પિટલો અને પાંચ ક્લિનિક્સ ચલાવે છે. તેણે વિદેશમાં દર્દીઓ સુધી પહોંચવા માટે ટેલિમેડિસિન અને ઓનલાઈન કન્સલ્ટેશન પણ શરૂ કર્યા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 21, 2026, 09:50 AM IST

Trending Photos

જોરદાર GMP સાથે આજે ખુલ્યો વધુ એક કંપનીનો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ છે 135 રૂપિયા, જાણો

IPO Premium: KRM આયુર્વેદનો IPO(KRM Ayurveda IPO) આજે, બુધવારે સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્યો છે, અને આ IPO SME સેગમેન્ટમાં રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર ચર્ચા પેદા કરી રહ્યો છે. આશરે 77.49 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યનો આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં આશરે 16  ટકા (21 રૂપિયાના પ્રીમિયમ) પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો છે, જે લિસ્ટિંગ ગેઇન સૂચવે છે. 

NSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થવાની ધારણા

Add Zee News as a Preferred Source

આખો IPO એક નવો ઇશ્યૂ છે, જેમાં કંપની 0.57 કરોડ નવા ઇક્વિટી શેર જાહેર કરી રહી છે. આ IPO શુક્રવાર, 23 જાન્યુઆરીના રોજ બંધ થશે, અને કંપનીના શેર 29 જાન્યુઆરીના રોજ NSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થવાની ધારણા છે.

પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?

કંપનીએ આ IPO માટે પ્રતિ શેર ₹128થી ₹135ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. પ્રાઇસ બેન્ડના ઉપરના ભાગમાં, KRM આયુર્વેદનું પ્રી-IPO માર્કેટ કેપ આશરે ₹287 કરોડ છે. છૂટક રોકાણકારો માટે લઘુત્તમ બોલી બે લોટ અથવા 2,000 શેર છે. તેથી, ₹135 ના અપર પ્રાઈસ બેન્ડ પર 2 લોટ માટે અરજી કરનાર રોકાણકારે આશરે 2.70 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. કારણ કે તે એક SME IPO છે, રોકાણ રકમ થોડી વધારે છે, તેથી આ મુદ્દો મર્યાદિત પરંતુ જાણકાર પ્રેક્ષકોને આકર્ષિત કરી રહ્યો છે.

કંપનીનો વ્યવસાય

KRM આયુર્વેદ એક આરોગ્યસંભાળ કંપની છે જે આયુર્વેદ આધારિત હોસ્પિટલો અને ક્લિનિક્સનું નેટવર્ક ચલાવે છે. કંપની કિડની, લીવર, ડાયાબિટીસ, ફેટી લીવર, સંધિવા અને અન્ય ક્રોનિક અને જીવનશૈલી રોગોની સારવાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. વધુમાં, કંપની પંચકર્મ ઉપચાર, પોસ્ટ-ઓપરેટિવ સંભાળ અને સુખાકારી કાર્યક્રમો પ્રદાન કરે છે. કંપની ઓર્થોપેડિક્સ, ત્વચા અને વાળ, મહિલા આરોગ્ય અને વૃદ્ધાવસ્થા સંભાળ માટે વિશિષ્ટ ક્લિનિક્સ પણ ચલાવે છે.

2019માં સ્થપાયેલ, KRM આયુર્વેદ હાલમાં દેશભરના વિવિધ શહેરોમાં 6 હોસ્પિટલો અને પાંચ ક્લિનિક્સ ચલાવે છે. કંપનીએ વિદેશમાં રહેતા દર્દીઓ સુધી પહોંચવા માટે ટેલિમેડિસિન અને ઓનલાઈન કન્સલ્ટેશન પણ શરૂ કર્યું છે. દર્દીઓ ઓનલાઈન ડોકટરોની સલાહ લઈ શકે છે અને આયુર્વેદિક દવાઓનો ઓર્ડર આપી શકે છે. કંપની પોતાના આયુર્વેદિક ઉત્પાદનો તેમજ અન્ય માન્ય હર્બલ અને વેલનેસ ઉત્પાદનો વેચે છે. આયુર્વેદ અને વેલનેસ ક્ષેત્રમાં વધતી જતી રુચિને ધ્યાનમાં રાખીને, KRM આયુર્વેદનો IPO SME રોકાણકારો માટે એક રસપ્રદ તક માનવામાં આવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
KRM Ayurveda IPOipoipo newsKRM Ayurveda IPO newsKRM Ayurveda IPO GMPIPO premium

Trending news