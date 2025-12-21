26 ડિસેમ્બરે ખુલી રહ્યો છે વધુ એક IPO, અત્યારથી 75 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર GMP, ₹ 174 પ્રાઇસ બેન્ડ
IPO News: રેલ્વે અને મેટ્રો ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત કંપની તેનો પ્રારંભિક જાહેર પ્રસ્તાવ (IPO) લોન્ચ કરી રહી છે. આ IPO 26 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ખુલશે અને 30 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ બંધ થશે. આઈપીઓ પર અત્યારથી 75 રૂપિયાનો ફાયદો જોવા મળે છે.
Trending Photos
IPO News: રેલવે અને મેટ્રો ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત કંપની, E ટુ E ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ, તેની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) લોન્ચ કરી રહી છે. IPO 26 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ખુલશે અને 30 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ બંધ થશે. કંપની આ IPO દ્વારા આશરે ₹84.22 કરોડ (આશરે $84.22 બિલિયન) એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે.
આ એક બુક-બિલ્ડિંગ ઇશ્યૂ છે, જેમાં સંપૂર્ણ આવક નવા ઇશ્યૂમાંથી આવશે. શેર માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 164 રૂપિયાથી 174 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. 35 ટકા હિસ્સો રિટેલ રોકાણકારો માટે, 50 ટકા QIBs માટે અને 15 ટકા HNIs માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 75 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યા છે.
NSE પર લિસ્ટેડ થનારા શેર
IPO ફાળવણી 31 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે, જ્યારે શેર NSE પર 2 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ લિસ્ટેડ થશે. ડિમેટમાં રિફંડ અને શેર ક્રેડિટ 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ થશે. રિટેલ રોકાણકારો માટે લઘુત્તમ અરજી રકમ 1,600 શેર છે, જેમાં આશરે ₹2.78 લાખનું રોકાણ જરૂરી છે. અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 30 ડિસેમ્બર, સાંજે 5 વાગ્યા છે. આ IPO ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રેલ્વે થીમ્સમાં લાંબા ગાળાના રોકાણો શોધી રહેલા રોકાણકારો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
કંપનીનો બિઝનેસ
2010માં સ્થાપિત, E to E ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ રેલ્વે અને મેટ્રો પ્રોજેક્ટ્સ માટે એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્જિનિયરિંગ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે. કંપની સિગ્નલિંગ, ટેલિકોમ, ઓવરહેડ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન, ટ્રેક પ્રોજેક્ટ્સ અને સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેશનમાં કામ કરે છે.
મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સમાં મુંબઈ મેટ્રો લાઇન 3 અને ચેન્નાઈ મેટ્રો માટે પ્લેટફોર્મ સ્ક્રીન ડોર અને હૈદરાબાદ અને નાગપુર મેટ્રો માટે CBTC સિગ્નલિંગનો સમાવેશ થાય છે. જુલાઈ 2025 સુધીમાં, કંપની પાસે 425 કર્મચારીઓ હતા. રેલવે ક્ષેત્રમાં મજબૂત ઓર્ડર બુક અને વૃદ્ધિને કારણે, આ IPO ડિજિટલ રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર ચર્ચા પેદા કરી રહ્યું છે.
કંપનીના નાણાકીય આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો એક મજબૂત ચિત્ર બહાર આવે છે. નાણાકીય વર્ષ 2025માં, કંપનીએ 253.82 કરોડ રૂપિયાની આવક નોંધાવી હતી, જે 2024માં 172.50 કરોડ રૂપિયા હતી. નફો પણ વધીને 13.99 કરોડ રૂપિયા થયો, જે ગયા વર્ષે 10.26 કરોડ રૂપિયા હતો. આવક અને નફામાં સતત વધારો સૂચવે છે કે કંપનીનો વ્યવસાય ટ્રેક પર છે. આ કારણોસર, બજાર નિષ્ણાતો આ IPOને લાંબા ગાળાનું સારું રોકાણ માને છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે