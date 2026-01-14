Prev
20 જાન્યુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે વધુ એક મેઈનબોર્ડ IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ છે 124 રૂપિયા, જાણો અન્ય ડિટેલ

Upcoming IPO: 19 જાન્યુઆરીએ એન્કર રોકાણકારોને શેર ફાળવવામાં આવશે. આ IPOમાં એક લોટમાં 120 શેર હશે, અને રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા એક લોટ માટે અરજી કરવી પડશે. 10 ટકા શેર રિટેલ રોકાણકારો માટે, 15% NII રોકાણકારો માટે અને 75% QIB રોકાણકારો માટે અનામત રાખવામાં આવ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:12 AM IST

Upcoming IPO: દેશની જાણીતી લોજિસ્ટિક્સ કંપની, શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસ, તેનો IPO લોન્ચ કરી રહી છે. કંપનીએ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹118થી ₹124 પ્રતિ શેર નક્કી કરી છે. IPO 20 જાન્યુઆરી અને મંગળવારના રોજ ખુલશે અને 22 જાન્યુઆરી અને ગુરુવારના રોજ બંધ થશે. 19 તારીખે એન્કર રોકાણકારોને શેર ફાળવવામાં આવશે. આ IPO માં પ્રતિ લોટ 120 શેર રાખવામાં આવ્યા છે, અને રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા એક લોટ માટે અરજી કરવી પડશે. 10% શેર રિટેલ, 15% NII અને 75% QIB રોકાણકારો માટે અનામત છે.

વિગતો શું છે?

IPO સમયરેખા અંગે, ફાળવણી 23 જાન્યુઆરીએ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે. જે રોકાણકારોને શેર નહીં મળે તેમને 27 જાન્યુઆરીએ રિફંડ મળશે, અને જેમને શેર ફાળવવામાં આવ્યા છે તેમને તે જ દિવસે તેમના ડીમેટ ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. કંપનીના શેર 28 જાન્યુઆરીએ BSE અને NSE પર લિસ્ટ થવાની અપેક્ષા છે. એકંદરે, રોકાણકારો માટે સમયપત્રક સ્પષ્ટ અને નિશ્ચિત છે.

શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસ આ IPO દ્વારા કુલ 1,907.3 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. આમાંથી 1,000 કરોડ રૂપિયા એક નવો IPO હશે, જ્યારે 907.3 કરોડ રૂપિયા એક ઓફર ફોર સેલ (OFS) હશે, જેમાં હાલના રોકાણકારો તેમનો હિસ્સો વેચશે. 

નવા IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ તેના નેટવર્ક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવા, નવા ફર્સ્ટ-માઇલ, લાસ્ટ-માઇલ અને સોર્ટિંગ સેન્ટર્સ માટે લીઝ ચુકવણી, બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ, એક્વિઝિશન અને સામાન્ય કોર્પોરેટ જરૂરિયાતો માટે કરવામાં આવશે. OFSમાં Flipkart, IFC, Qualcomm, Eight Roads અને Mirae Asset જેવા મુખ્ય રોકાણકારોનો સમાવેશ થાય છે.

કંપની બિઝનેસ

કંપનીના બિઝનેસની વાત કરીએ તો, શેડોફેક્સ એક ઈ-કોમર્સ અને ક્વિક-કોમર્સ લોજિસ્ટિક્સ પ્લેટફોર્મ છે જે સેમ-ડે અને ઈન-અવર ડિલિવરી જેવી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં, કંપનીનું નેટવર્ક 14,758 પિન કોડ, 4,299 ટચપોઇન્ટ અને 53 સોર્ટ સેન્ટર સુધી વિસ્તર્યું છે. નાણાકીય કામગીરી પણ મજબૂત રહી છે. 

નાણાકીય વર્ષ 2025માં, કંપનીએ 6.4 કરોડ રૂપિાનો નફો કર્યો હતો, જો કે છેલ્લા વર્ષના નુકસાનની તુલનામાં હતો. આવક પણ સતત વધી રહી છે. તે બજારમાં બ્લુ ડાર્ટ અને ડિલિવરીઝ જેવા મુખ્ય ખેલાડીઓ સાથે સ્પર્ધા કરે છે. તેથી, શેડોફેક્સનો IPO લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે રસપ્રદ હોઈ શકે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Shadowfax Technologies IPOShadowfax TechnologiesPrice BandUpcoming IPOGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujaratiMainboard IPO

