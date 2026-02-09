Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ખુલી ગયો વધુ એક મેઈનબોર્ડ IPO, ગ્રે માર્કેટ રોકાણકારોને ડરાવ્યા, 180થી ઘટીને 13 રૂપિયા પર આવ્યો GMP

IPO GMP: આ કંપનીનો IPO આજે ખુલ્યો છે. કંપનીનો IPO કદ 2,833.90 કરોડ રૂપિયા છે. કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં સંઘર્ષ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. કંપનીના IPOનો GMP છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મોટો ઘટાડો થયો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 09, 2026, 03:20 PM IST

Trending Photos

ખુલી ગયો વધુ એક મેઈનબોર્ડ IPO, ગ્રે માર્કેટ રોકાણકારોને ડરાવ્યા, 180થી ઘટીને 13 રૂપિયા પર આવ્યો GMP

IPO GMP: ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સ કંપનીનો IPO(Fractal Analytics IPO) આજે ખુલ્યો છે. 2,833.90 કરોડ રૂપિયા IPOનું કદ છે. કંપનીનો GMPએ રોકાણકારેને મુંઝવણમાં મુકી દીધા છે, કારણ કે GMPમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.

કંપની ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા 1.14 કરોડ ફ્રેશ શેર અને 2.01 કરોડ શેર જાહેર કરશે. IPO 9 ફેબ્રુઆરી, 2026થી 11 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી ખુલ્લો રહેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

IPOની પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?

ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 857 રૂપિયાથી 900 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 16 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવ્યો છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછું 14,400 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું રહેશે. આ એક મેઈનબોર્ડ IPO છે, અને તેથી, તે BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે.

IPOના કયા ભાગ માટે કોણ પાત્ર રહેશે?

ઓછામાં ઓછી 75 ટકા લાયક સંસ્થાકીય અરજી કરનારા શ્રેણી માટે અનામત રહેશે. મહત્તમ 10 ટકા છૂટક રોકાણકારો માટે અનામત રહેશે. મહત્તમ 15 ટકા NII માટે અનામત રહેશે.

GMP શું છે?

ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન અનુસાર, આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં 13 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ IPO માટે સૌથી વધુ GMP 180 રૂપિયાથી ઘટીને 13 રૂપિયા થઈ ગયો છે. નોંધનીય છે કે 13 રૂપિયાએ કંપનીના IPO માટે સૌથી નીચો GMP છે.

કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કોર્પોરેશન લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. MUFG ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ.ને IPO માટે રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

IPOની આવકનું કંપની શું કરશે?

કંપની IPOના ભંડોળનો ઉપયોગ લેપટોપ ખરીદવા માટે કરશે. કંપની IPOના ભંડોળનો ઉપયોગ 121.10 કરોડ રૂપિયાથી નવી ઓફિસો બનાવવા માટે કરશે. કંપની તેની યુએસ પેટાકંપનીમાં 264.90 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Mainboard IPOgrey market scaredInvestoripo gmpGMP fellGujarati NewsBusiness Newsinvestshare marketOpen IPO

Trending news