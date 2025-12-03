24 ફ્રી શેર આપશે આ કંપની, અત્યાર સુધી આપ્યું 5593% નું રિટર્ન
Bonus Share: એપિસ ઈન્ડિયા 24:1 ના રેશિયોમાં બોનસ શેર આપવાની છે. એટલે કે કંપની એક શેર પર 24 શેર ફ્રી આપશે. કંપનીએ બોનસ શેર માટે રેકોર્ડ ડેટ 5 ડિસેમ્બર 2025 ફિક્સ કરી છે. કંપનીના શેરમાં 5593 ટકાની તેજી આવી છે.
Stock Market News: શેર બજારમાં બોનસ શેર પર દાવ લગાવતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. FMCG કંપની એપિસ ઈડિયાએ પોતાના શેરધારકોને 24:1 ના રેશિયોમાં બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ બોનસ શેર માટે 5 ડિસેમ્બર 2025ની તારીખ રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે. એપિસ ઈન્ડિયાના શેરમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તોફાની તેજી આવી છે.
શેરમાં 5593 ટકાનો ઉછાળો
મલ્ટીબેગર કંપની એપિસ ઈન્ડિયા (Apis india) ના શેર 5593 ટકા ઉછળ્યા છે. કંપનીના શેર ઓક્ટોબર 2022ના 20.25 રૂપિયા પર હતા. એપિસ ઈન્ડિયાના શેર 2 ડિસેમ્બર 2025ના BSE માં 1152.75 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં કંપનીના શેરમાં 4376 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. તો છેલ્લા બે વર્ષમાં એપિસ ઈન્ડિયાના શેરમાં 1302 ટકાની તેજી આવી છે. આ વર્ષે 11 એપ્રિલ બાદ કંપનીના શેરમાં 311 ટકાનો વધારો થયો છે. એપિસ ઈન્ડિયાના શેરનો 52 વીકનો હાઈ 1152.75 રૂપિયા છે, જ્યારે લો લેવલ 280.40 રૂપિયા છે.
પહેલા પણ બોનસ શેર આપી ચૂકી છે કંપની
મલ્ટીબેગર કંપની એપિસ ઈન્ડિયા આ પહેલા પોતાના શેરધારકોને બોનસ શેરની ભેટ આપી ચૂકી છે. કંપનીએ ડિસેમ્બર 2010મા પોતાના રોકાણકારોને 323:100 ના રેશિયોમાં બોનસ શેર આપ્યા હતા. એટલે કે કંપનીએ દરેક 100 શેર પર 323 બોનસ શેર આપ્યા હતા. કંપનીમાં પ્રમોટર્સની ભાગીદારી 74.72 ટકા છે, જ્યારે પબ્લિક શેર હોલ્ડિંગ 25.28 ટકા છે. એપિસ ઈન્ડિયાનું માર્કેટ કેપ 635 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગયું છે. એપિસ ઈન્ડિયા હની (ઓર્ગેનિક હની, હિમાલય હની, રેગુલર હની, ઇનફ્યૂઝ્ડ હની), ખજૂર, ફ્રૂટ જામ, સેરેલ્સ, સોયાચંક, આદુ-લસણ પેસ્ટ અને બીજી પ્રોડક્ટ્સ વેચે છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
