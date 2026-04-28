એપ્રિલ કે મે... કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને તેમના પગારમાં ક્યારે મળશે સરપ્રાઈઝ? જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું
Dearness Allowance: એપ્રિલ 2026ના મધ્યમાં, કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીમંડળે તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 2 ટકાનો વધારો જાહેર કર્યો. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું વધેલા DAને એપ્રિલના પગારમાં સમાવવામાં આવશે?
- કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના એપ્રિલના પગાર ચૂકવવાના છે.
- દરેક વ્યક્તિ વિચારી રહી છે કે શું વધેલા DAને એપ્રિલના પગારમાં સમાવવામાં આવશે.
- મે મહિનામાં પગાર વધારો ચુકવવામાં આવશે?
Dearness Allowance: જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. હકીકતમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના એપ્રિલના પગાર ચૂકવવાના છે. તેથી, દરેક વ્યક્તિ વિચારી રહી છે કે શું વધેલા DAને એપ્રિલના પગારમાં સમાવવામાં આવશે કે પછી તેમને મે સુધી રાહ જોવી પડશે. ચાલો જાણીએ.
મોંઘવારી ભથ્થામાં કેટલો વધારો થયો છે?
એપ્રિલ 2026ના મધ્યમાં, કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીમંડળે તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 2 ટકાનો વધારો જાહેર કર્યો છે. આ વધારો DAને વર્તમાન 58 ટકાના દરથી વધારીને 60 ટકા કરે છે. નાણા મંત્રાલયના ખર્ચ વિભાગે પણ આ સંદર્ભમાં સત્તાવાર આદેશો જારી કર્યા છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું DA ને એપ્રિલના પગારમાં આપવામાં આવશે.
એક્સપર્ટ શું કહે છે?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશન (AI-NPS-EF)ના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ મનજીત પટેલ માને છે કે એપ્રિલ પગાર ચુકવણી પ્રક્રિયા પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ મહિનાના પગારમાં વધેલા DAનો સમાવેશ થવાની શક્યતા ઓછી છે. જો આવું થાય, તો આપણે મે મહિનાના પગાર માટે રાહ જોવી પડી શકે છે. વધેલા DA મે મહિનાના પગારમાં ઉમેરવામાં આવશે.
1 કરોડથી વધુ લોકોને ફાયદો થશે
જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ અને એપ્રિલના બાકી રહેલા પૈસા પણ મે મહિનામાં જ જાહેર કરવામાં આવશે. આ વધારાનો સીધો લાભ કેન્દ્ર સરકારના લગભગ 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 68 લાખ પેન્શનરોને મળશે. કુલ મળીને, 1 કરોડથી વધુ લોકોને ફાયદો થશે. આ વધારો 7મા પગાર પંચ હેઠળ છે, જે મૂળ પગાર અથવા પેન્શન પર 60 ટકા DA/DR (મોંઘવારી રાહત) લાગુ કરે છે.
પાછલા વર્ષોમાં, જાન્યુઆરી DA વધારો સામાન્ય રીતે માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં જાહેર કરવામાં આવતો હતો, અને ત્રણ મહિના (જાન્યુઆરી-માર્ચ) માટે બાકી રહેલા પૈસા એપ્રિલના પહેલા પગારમાં ચૂકવવામાં આવતા હતા, પરંતુ આ વખતે તેમાં વિલંબ થયો હતો.
શું વિલંબ 8મા પગાર પંચને કારણે થયો છે?
એવું માનવામાં આવતું હતું કે આઠમા પગાર પંચની રચનાને કારણે ડીએ જાહેર કરવામાં વિલંબ થયો હતો. સાતમા પગાર પંચનો કાર્યકાળ ગયા વર્ષે પૂરો થયો હતો. ત્યારથી સરકારે આઠમા પગાર પંચની રચના કરી છે. આઠમા પગાર પંચે 18 મહિનાની અંદર સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરવાની છે.
એવો અંદાજ છે કે ભલામણો મે 2027 સુધીમાં સુપરત કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકાર પગાર પંચની ભલામણોને અક્ષરશઃ લાગુ કરવા માટે બંધાયેલી નથી. જોકે, પગાર પંચે તેની ભલામણો રજૂ કરવા માટે શ્રેણીબદ્ધ બેઠકો શરૂ કરી દીધી છે. તાજેતરમાં દેહરાદૂન ખાતે બેઠકો યોજાઈ હતી, અને હવે દિલ્હીમાં કર્મચારી સંગઠનો સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે.
