શું હજી વધારે સસ્તું થવાનું છે સોનું અને ચાંદી ? અમેરિકા ફેડરલ રિઝર્વનો નિર્ણયથી મળ્યા આ સંકેત
Gold Silver Price Prediction: સોના અને ચાંદીના ભાવ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઘટી રહ્યા છે. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે હવે દર ઘટાડ્યા છે, જેના પગલે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં બે દિવસથી થોડો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
Gold Silver Price Prediction: યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે ફેડ દર ઘટાડવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. ગુરુવારે સોના અને ચાંદીનો થોડો વેપાર થયો. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનું નીચું ખુલ્યું, પરંતુ દિવસ દરમિયાન તેમાં થોડો વધારો થયો. શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો.
ગઈકાલે, MCX પર સોનાનો ભાવ 1.27% ઘટીને ₹1,19,125 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યો, જે અગાઉના બંધ ₹1,20,666 હતો. ચાંદીની શરૂઆત પણ નબળી રહી, 0.4% ઘટીને ₹1,45,498 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોચી છે.
આજે સોના અને ચાંદીના ભાવ પણ ઘટી રહ્યા છે. MCX પર સોનાનો ભાવ આજે 400 રૂપિયાથી વધુ ઘટીને 120,880 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. ચાંદીના ભાવ 800 રૂપિયાથી વધુ ઘટીને 147,942 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યા છે.
શું ભાવ વધુ ઘટશે?
મહેતા ઇક્વિટીઝ લિમિટેડના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (કોમોડિટી) રાહુલ કલાંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર, શરૂઆતના સત્રમાં સોના અને ચાંદીમાં મજબૂતી જોવા મળી હતી, પરંતુ યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ ચેરમેન દ્વારા વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો કરીને 4.0% કર્યા પછી, વધુ દર ઘટાડાની શક્યતા ઓછી થઈ ગઈ છે, જેના કારણે વધુ પ્રોફિટ બુકિંગ થયું છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે યુએસ-ચીન ટ્રેડ કરાર અંગે આશાવાદથી સોનાની માંગમાં ઘટાડો થયો છે. રાહુલે કહ્યું કે ટૂંકા ગાળાની નબળાઈ છતાં, સોનું અને ચાંદી મજબૂત રહે છે.
સોનાના ભાવ ક્યાં સુધી જશે?
એક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે સોનાને 1,20,070 રૂપિયાથી 1,19,480 રૂપિયા પર ટેકો મળી રહ્યો છે, જેમાં 1,21,450 રૂપિયાથી 1,22,100 રૂપિયા પર પ્રતિકાર છે. બીજી તરફ, ચાંદીને 1,44,950 રૂપિયાથી 1,43,750 રૂપિયા પર ટેકો અને 1,47,240 રૂપિયાથી 1,48,180 રૂપિયા પર પ્રતિકાર મળી રહ્યો છે. આ મર્યાદા પાર કરવાથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો અથવા તીવ્ર વધારો થઈ શકે છે.
હાલ માટે સોનું અસ્થિર રહેશે
LKP સિક્યોરિટીઝના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને રિસર્ચ એનાલિસ્ટ (કોમોડિટી અને કરન્સી) જતીન ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે સોનાના ભાવમાં વધઘટ થઈ છે અને નજીવો વધારો થયો છે, જે 0.38 ટકા વધીને 1,21,130 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. જ્યારે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વનો વ્યાજ દરમાં ઘટાડો અપેક્ષા મુજબ હતો, ત્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવ હજુ પણ ઘટ્યા છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભૂરાજકીય તણાવ હજુ પણ રોકાણકારોને સાવચેત રાખી શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પરમાણુ શસ્ત્રોના પરીક્ષણને મંજૂરી આપવાનો સંકેત આપ્યા પછી બુલિયન બજાર તેજીને ટેકો આપી રહ્યું છે, જેના કારણે જોખમની ધારણા ઊંચી રહી. ત્રિવેદીની અપેક્ષા છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં સોનું 118,000 રૂપિયા અને 124,500 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ વચ્ચે સાંકડી રેન્જમાં રહેશે.
સોના અને ચાંદી માટે શું અપેક્ષા રાખવી?
એક્સપર્ટ માને છે કે આગામી ટ્રેડિંગ દિવસોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ અસ્થિર રહી શકે છે, જે વેપાર મંત્રણા, વ્યાજ દરો અને ભૂરાજકીય જોખમો જેવા વૈશ્વિક સંકેતોથી પ્રભાવિત છે. હાલમાં, સોના અને ચાંદીના ખરીદદારો રાહ જુઓનું વલણ અપનાવી રહ્યા છે.
