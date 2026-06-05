/બંધ થઈ રહી છે કાગળની નોટો? પ્લાસ્ટિકની નોટ પર RBIની મોટી જાહેરાત, જાણો શું કહ્યું

Polymer Currency Note: આ નોટો પરંપરાગત કાગળને બદલે ખાસ પ્રકારના પ્લાસ્ટિક, પોલિમરમાંથી બનેલી છે. આ નોટો વધુ મજબૂત, સલામત અને લાંબા સમય સુધી ટકી રહે તેવી માનવામાં આવે છે. આ નોટો પાણી અને ભેજથી ઓછી પ્રભાવિત થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે ઉનાળા કે વરસાદની ઋતુમાં નોટો ભીની થવાની કોઈ ચિંતા રહેશે નહીં. તેમાં ઓછી ગંદકી એકઠી થાય છે અને તેને સરળતાથી સાફ કરી શકાય છે. આ નોટોમાં કેટલીક સુરક્ષા સુવિધાઓ પણ શામેલ હોઈ શકે છે જે નકલી બનાવટને વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે.
ગવર્નરે શું કહ્યું?
સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે આ દરખાસ્ત હજુ પણ તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને RBI તેના સંભવિત ફાયદા અને પડકારોનું મૂલ્યાંકન કરી રહી છે. RBIની નાણાકીય નીતિની જાહેરાત કર્યા પછી, ગવર્નર મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે, પોલિમર ચલણી નોટો રજૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ છે, અમે હાલમાં તેના ફાયદા અને ગેરફાયદાની તપાસ કરી રહ્યા છીએ અને શું તેનો અમલ ફાયદાકારક રહેશે. તે હજુ પણ તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે.
એક દાયકા પછી ફરી ચર્ચાઓ શરૂ
અહેવાલો અનુસાર, કાગળની નોટો છાપવાના હાઈ ખર્ચ અને ચલણના વધતા જથ્થાને કારણે પોલિમર વિકલ્પ પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. એ નોંધવું જોઈએ કે આવી ચલણી નોટોની રજૂઆત પર એક દાયકા પહેલા પણ ચર્ચા થઈ હતી.
ફેબ્રુઆરી 2014માં, સરકારે સંસદને જાણ કરી હતી કે ભૌગોલિક અને આબોહવાની વિવિધતાના આધારે પસંદ કરાયેલા પાંચ શહેરોમાં ટ્રાયલ તરીકે એક અબજ પોલિમર 10 રૂપિયાની નોટો જાહેર કરવામાં આવશે, જે 5 શહેરોની વાત કરવામાં આવી હતી તે કોચી, મૈસુર, જયપુર, શિમલા અને ભુવનેશ્વર હતા. જો કે, ટેકનિકલ અને ઓપરેશનલ પડકારોને કારણે આ પહેલ પાછળથી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.
રેપો રેટ યથાવત
અપેક્ષા મુજબ, RBIએ રેપો રેટમાં ફેરફાર કર્યો નથી. કેન્દ્રીય બેંકે રેપો રેટ 5.25 ટકા જાળવી રાખ્યો છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લેતા, ભારતીય રિઝર્વ બેંકે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે આર્થિક વૃદ્ધિ દરની આગાહી ઘટાડીને 6.6 ટકા કરી છે અને છૂટક ફુગાવાનો અંદાજ વધારીને 5.1 ટકા કર્યો છે.