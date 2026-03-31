એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડા બાદ સસ્તું થયું પેટ્રોલ-ડીઝલ ? જાણો આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price Today : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે સરકારે તાજેતરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરના ટેક્સમાં ₹10નો ઘટાડો કર્યો હતો. પરિણામે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા છતાં IOCL, HPCL અને ભારત પેટ્રોલિયમ સહિતની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી.
Petrol Diesel Price Today : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે, છતાં IOCL, HPCL અને ભારત પેટ્રોલિયમ સહિતની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી. જો કે, સરકારે તાજેતરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ પરના ટેક્સમાં ₹10નો ઘટાડો કર્યો હતો. ત્યારે આ ઘટાડા બાદ પણ ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો આ ટેક્સ ઘટાડાથી ભારતીય પેટ્રોલ અને ડીઝલ ગ્રાહકોને છૂટક ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારાથી બચાવ્યા છે. જ્યારે ક્રૂડ ઓઇલના પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે ઘણા દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પહેલાથી જ વધી ગયા છે, ત્યારે આજે ફરી એકવાર ભારતમાં ગ્રાહકોને રાહત મળી છે.
30 માર્ચે સવારે 6:00 વાગ્યે જાહેર કરાયેલા ભાવ અનુસાર, દિલ્હીમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ પંપ પર નિયમિત પેટ્રોલનો છૂટક ભાવ ₹94.77 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹87.67 પ્રતિ લિટર છે. દરમિયાન XP95 પેટ્રોલનો ભાવ ₹101.89 પ્રતિ લિટર છે, અને XG ડીઝલનો ભાવ ₹91.49 પ્રતિ લિટર છે. ભારતમાં સૌથી સસ્તું ઇંધણ પોર્ટ બ્લેરમાં મળે છે, જ્યાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹82.46 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹78.05 પ્રતિ લિટર છે.
ગુજરાતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ
ગુજરાતમાં પેટ્રોલનો સરેરાશ ભાવ ₹94.97 પ્રતિ લિટર છે. ગયા મહિનાની સરખામણીમાં પેટ્રોલના ભાવમાં અત્યાર સુધીમાં 0.06 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. તો ડીઝલ ₹90.65 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. ગયા મહિનાની સરખામણીમાં ડીઝલના ભાવમાં અત્યાર સુધીમાં 0.07 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
બંગાળમાં પેટ્રોલ ₹106ના આંકડાને પાર
પશ્ચિમ બંગાળના શહેરોની વાત કરીએ તો અલીપુરમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹104.99 પ્રતિ લિટર છે, બહેરામપુરમાં ₹106.12, બારાસતમાં ₹105.24, બર્ધમાનમાં ₹105.33, કૂચ બિહારમાં ₹106.14, હુગલીમાં ₹105.52 અને હાવડામાં ₹104.99 પ્રતિ લિટર છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો
અમેરિકા, ઈરાન અને ઇઝરાયલ સાથે વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ 2.34 ડોલર વધીને 109.73 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યું, જ્યારે WTI ક્રૂડ 3.57 ડોલર વધીને 106.45 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યું છે.
અન્ય દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા
યુદ્ધ શરૂ થયા પછી મ્યાનમારમાં પેટ્રોલના ભાવમાં 55%નો વધારો થયો છે, જ્યારે ડીઝલના ભાવમાં આશરે 77%નો વધારો થયો છે. દરમિયાન શ્રીલંકામાં, પેટ્રોલમાં 33.8%નો વધારો થયો છે અને ડીઝલના ભાવમાં 37.2%નો વધારો થયો છે. ચીનમાં પેટ્રોલના ભાવમાં 23.2%નો વધારો થયો છે અને ડીઝલના ભાવમાં 25%થી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો છે. પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલના ભાવમાં લગભગ 25% અને ડીઝલના ભાવમાં 21.8%નો વધારો થયો છે.
