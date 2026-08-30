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એક સાથે ચાલી રહી છે અનેક લોન? તો અપનાવો આ 5 સ્માર્ટ રીત, દેવું નહીં બગાડી શકે તમારું બજેટ

Manage Multiple Loans: જો તમારી પાસે એક સાથે અનેક લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ ડ્યૂઝ છે, તો યોગ્ય રણનીતિ વગર EMI તમારી માસિક આવક પર ભારે પડી શકે છે. સૌથી પહેલા કુલ EMI અને દેવાનું આકલન કરો, પછી સૌથી વધુ વ્યાજવાળી લોનને પ્રાથમિકતા આપો. આવો અન્ય રીતો વિશે જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 30, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:18 PM IST
એક સાથે ચાલી રહી છે અનેક લોન? તો અપનાવો આ 5 સ્માર્ટ રીત, દેવું નહીં બગાડી શકે તમારું બજેટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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