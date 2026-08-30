/એક સાથે ચાલી રહી છે અનેક લોન? તો અપનાવો આ 5 સ્માર્ટ રીત, દેવું નહીં બગાડી શકે તમારું બજેટ

Manage Multiple Loans: જો તમારા પર એક સાથે અનેક લોન ચાલી રહી છે, તો શરૂઆતમાં બધું સામાન્ય લાગી શકે છે. પરંતુ જેમ-જેમ હોમ લોન, પર્સનલ લોન, કાર લોનની EMI અને ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ એક સાથે આવવા લાગે છે, દર મહિનાની આવકનો મોટો હિસ્સો દેવું ચૂકવવામાં જવા લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં થોડીક પણ નાણાકીય બેદરકારી બજેટ બગાડી શકે છે. એટલા માટે જરૂરી છે કે, અનેક લોન હોવા છતાં દેવાને વ્યવસ્થિત રીતે મેનેજ કરવામાં આવે.
સૌથી પહેલા તમારી બધી EMI અને ક્રેડિટ કાર્ડની મિનિમમ ડ્યૂને એક જગ્યાએ લખો અને જુઓ કે દર મહિને તમારી આવકનો કેટલો હિસ્સો દેવું ચૂકવવામાં જઈ રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે એવો પ્રયાસ કરો કે કુલ માસિક ડેબ્ટ પેમેન્ટ તમારી માસિક આવકના આશરે 40–50% થી વધુ ન હોય. જો આ પ્રમાણ સતત આનાથી ઉપર જઈ રહ્યું છે, તો તેને ગંભીર સંકેત માનીને તાત્કાલિક ખર્ચ અને દેવાની સમીક્ષા કરવી જોઈએ.
1- સૌથી વધુ વ્યાજવાળી લોનને પહેલાં પતાવો
બધા દેવા એક જેવા મોંઘા હોતા નથી. સામાન્ય રીતે ક્રેડિટ કાર્ડ અને કેટલીક પર્સનલ લોન પર વ્યાજ દર હોમ અથવા એજ્યુકેશન લોનની તુલનામાં વધુ હોઈ શકે છે. એટલા માટે જો તમારી પાસે વધારાના રૂપિયા આવે છે, તો પહેલાં તે દેવું ઓછું કરવા પર ધ્યાન આપો, જેના પર સૌથી વધુ વ્યાજ લાગી રહ્યું છે. આનાથી ભવિષ્યમાં જતું વ્યાજ ઘટી શકે છે અને દેવું જલ્દી પતી શકે છે.
2- ક્રેડિટ કાર્ડનું માત્ર મિનિમમ ડ્યૂ ન ભરો
ક્રેડિટ કાર્ડનું મિનિમમ ડ્યૂ ભરવાથી ચુકવણીની સમયમર્યાદા પૂરી થઈ શકે છે, પરંતુ આનાથી આખું દેવું પૂરું થતું નથી, બાકી રહેલા ડ્યૂ પર વ્યાજ વધતું રહી શકે છે. એટલા માટે શક્ય હોય તો દર મહિને આખું બિલ ચૂકવો. જો પહેલેથી જ અનેક મોંઘા દેવા ચાલી રહ્યા છે, તો બેન્ક પાસેથી ઓછા વ્યાજવાળી EMI અથવા લોન કન્સોલિડેશનનો વિકલ્પ પૂછી શકો છો. પરંતુ, કોઈપણ નવી લોન પહેલાં તેના વ્યાજ દર, પ્રોસેસિંગ ફી અને કુલ ચુકવણીની સરખામણી જરૂર કરો.
3- EMI મિસ ન થવા દો
એક પણ EMI સમય પર ન ભરવાથી તમારી ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. એટલા માટે તમામ જરૂરી ચુકવણીઓ માટે ઓટો-ડેબિટ અથવા સ્ટેન્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટ કરી શકો છો. સાથે જ બેન્ક ખાતામાં પૂરતી રકમ રાખવી જરૂરી છે, જેથી ચુકવણીની તારીખ પર EMI બાઉન્સ ન થાય.
4- નવી લોન લેતા પહેલાં બે વાર વિચારો
જૂનું દેવું ચૂકવતી વખતે નવું ક્રેડિટ કાર્ડ, BNPL અથવા પર્સનલ લોન લઈને ખર્ચ વધારવો સમસ્યાને વધુ ગંભીર બનાવી શકે છે. જ્યાં સુધી તમારી Debt સ્થિતિ નિયંત્રણમાં ન આવી જાય, ત્યાં સુધી બિનજરૂરી ખરીદીને ટાળવી વધુ સારું છે.
5- ઇમરજન્સી ફંડ જરૂર બનાવો
અચાનક નોકરી જવાની, આવક ઘટવાની અથવા કોઈ મોટા જરૂરી ખર્ચની સ્થિતિમાં જો તમારી પાસે બચત નથી, તો તમારે ફરીથી લોન અથવા ક્રેડિટ કાર્ડનો સહારો લેવો પડી શકે છે. એટલા માટે ધીમે-ધીમે ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહિનાના જરૂરી ખર્ચ બરાબર ઇમરજન્સી ફંડ (Emergency Fund) બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખો. આનાથી અચાનક આવતી આર્થિક મુશ્કેલીમાં નવી લોન લેવાની જરૂરિયાત ઓછી થશે.
અનેક લોન હોવી એ પોતાનામાં સમસ્યા નથી, પરંતુ તેમની ચુકવણી તમારી આવક અને બજેટ પર કેટલું દબાણ લાવી રહી છે, તે વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. હાઇ ઇન્ટરેસ્ટ ડેબ્ટ (High-interest debt)ને પ્રાથમિકતા આપવી, EMI સમય પર ભરવી, ક્રેડિટ કાર્ડ (Credit Card)નું સંપૂર્ણ બિલ ચૂકવવું અને ઇમરજન્સી ફંડ (Emergency Fund) બનાવવું તમને દેવાના જાળમાંથી બહાર નીકળવામાં મદદ કરી શકે છે.