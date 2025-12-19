Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

શું તમે કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો? આ બેંકો સૌથી ઓછા વ્યાજે આપે છે લોન, જુઓ લિસ્ટ

Car Loan Interest Rates India: ઘણા લોકો હજુ પણ પોતાની કાર રાખવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. જો તમે કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો લોન લેતા પહેલા વિવિધ બેંકોના વ્યાજ દરોની તુલના કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:03 PM IST

Trending Photos

શું તમે કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો? આ બેંકો સૌથી ઓછા વ્યાજે આપે છે લોન, જુઓ લિસ્ટ

Car Loan Interest Rates India: આજકાલ, કાર ફક્ત સુવિધા નથી, પરંતુ ઘણા લોકો માટે તે એક જરૂરિયાત બની રહી છે. ઘણા લોકો હજુ પણ પોતાની કાર ખરીદવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. જોકે, વધતી કિંમતોને કારણે, દરેક માટે કાર ખરીદવી સરળ નથી. કાર ખરીદવા લાખો રૂપિયામાં ખર્ચ થાય છે.

આ જ કારણ છે કે મોટાભાગના લોકો કાર ખરીદવા માટે બેંકો પાસેથી કાર લોનનો આશરો લે છે. જો તમે પણ કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો લોન લેતા પહેલા વિવિધ બેંકોના વ્યાજ દરોની તુલના કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. યોગ્ય બેંક પસંદ કરવાથી તમારા EMI અને કુલ ખર્ચ બંનેમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

SBI કાર લોન વ્યાજ દર

દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI), તેના ગ્રાહકોને 8.70 ટકાના વ્યાજ દરે કાર લોન આપે છે. બેંક તમારા ક્રેડિટ સ્કોર અને લોનની રકમના આધારે વ્યાજ દરોને સમાયોજિત કરી શકે છે. જો તમારી પાસે સારો CIBIL સ્કોર છે, તો બેંક તમને સસ્તા દરે કાર લોન આપી શકે છે.

BOB કાર લોનના વ્યાજ દરો

બેંક ઓફ બરોડા તેના ગ્રાહકોને 8.15 ટકાથી શરૂ થતા વ્યાજ દરે કાર લોન ઓફર કરે છે.

ICICI બેંક કાર લોનના વ્યાજ દરો

ખાનગી ક્ષેત્રની દિગ્ગજ ICICI બેંક તેના ગ્રાહકોને 8.5 ટકાથી શરૂ થતા વ્યાજ દરે કાર લોન ઓફર કરે છે. બેંકનો વ્યાજ દર લોનની રકમ, તમારા CIBIL સ્કોર અને અન્ય પરિબળોના આધારે બદલાઈ શકે છે.

HDFC બેંક કાર લોનના વ્યાજ દરો

HDFC બેંકના કાર લોનના વ્યાજ દરો અંગે, બેંક તેના ગ્રાહકોને 8.55 ટકાથી શરૂ થતા વ્યાજ દરે કાર લોન ઓફર કરે છે. HDFC બેંક ગ્રાહકની લાયકાતના આધારે અલગ અલગ વ્યાજ દરો પણ ઓફર કરે છે.

કેનેરા બેંક કાર લોનના વ્યાજ દરો

કેનેરા બેંક તેના ગ્રાહકોને 7.70 ટકાથી શરૂ થતા વ્યાજ દરે કાર લોન ઓફર કરે છે. કેનેરા બેંક લોનની રકમ અને ગ્રાહક ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે વ્યાજ દરોને પણ સમાયોજિત કરે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Car Loan Interest Rates IndiaBest car loan for middle classsbi car loan ratebank of baroda car loan interesticici bank car loan ratehdfc bank car loan interestcanara bank car loan rateGujarati NewsTech NewsAuto newsBusiness News

Trending news