ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

8મું પગાર પંચ થયું લાગુ, આ કર્મચારી અને પેન્શનર્સ માટે મોટી ખુશખબર!

8th Pay Commission: આસામે 8મા પગાર પંચની રચનાને લઈ દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સૌથી પહેલું પગલું ભર્યું છે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય બાદ આસામ સરકારે પણ તેમના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે નવા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:20 PM IST

8th Pay Commission: આસામે 8મા પગાર પંચની રચનાને લઈ દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સૌથી પહેલું પગલું ભર્યું છે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય બાદ આસામ સરકારે પણ તેમના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે નવા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી છે. મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ 1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, આસામ 8મા પગાર પંચની રચના કરનાર પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. આ નિર્ણયની રાજ્યના લગભગ 700,000થી વધુ સેવારત કર્મચારીઓ અને રિટાયર્ડ પેન્શનરો પર સીધી અસર પડશે, જેમના પગાર, પેન્શન અને ભથ્થાઓમાં આગળ જતાં બદલાવ જોવા મળશે.

શું વિગતો છે?
મુખ્યમંત્રીએ આયોગના અધ્યક્ષનું નામ પણ જાહેર કર્યું છે. આસામના પૂર્વ અધિક મુખ્ય સચિવ સુભાષ દાસને આ નવા પગાર પંચના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ પંચ પગાર માળખા, પેન્શન, ભથ્થાં અને સેવા શરતોમાં બદલાવને લઈ ભલામણો કરશે. ખાસ વાત એ છે કે, જ્યારે કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચની રચના પછી ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ નક્કી કરવામાં અને સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં લગભગ 10 મહિનાનો સમય લાગ્યો હતો. જ્યારે આસામ સરકારે જાહેરાત પછી તરત જ અધ્યક્ષની નિમણૂક કરીને પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી છે.

આસામનું આ પગલું એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે કેન્દ્ર સરકારે 8મા પગાર પંચની રચના કરી દીધી છે. જેની અધ્યક્ષતા સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના દેસાઈના કરી રહ્યા છે. કેન્દ્રનું ત્રણ સભ્યોનું પંચ પણ 18 મહિનાની અંદર પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કરશે. આસામ પગાર પંચ પણ જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થતા આગામી 18 મહિનાની અંદર પોતાની ભલામણો રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. તેથી એવું માનવામાં આવે છે કે, રાજ્યમાં સુધારેલા પગાર અને પેન્શન 2027ના અંત સુધીમાં અથવા 2028ની શરૂઆતમાં લાગુ થઈ શકે છે, જ્યારે એરિયર 1 જાન્યુઆરી 2026થી મળવાની સંભાવના છે.

હજુ સુધી ભલામણો લાગુ કરવામાં આવી નથી
જો કે, આટલી ઝડપી પ્રગતિ છતાં એવું માનવામાં આવે છે કે, આસામ સરકાર કેન્દ્ર પહેલા 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરશે નહીં. 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સમાપ્ત થયો છે અને પરંપરાગત અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર તેમને પહેલા લાગુ કરે છે, ત્યારબાદ રાજ્યો.

ભૂતકાળમાં એવું જોવા મળ્યું છે કે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે પગાર પંચના અમલીકરણમાં નોંધપાત્ર તફાવત રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે, કેટલાક રાજ્યોમાં હજુ પણ કર્મચારીઓ 6ઠ્ઠા પગાર પંચ અનુસાર પગાર મેળવી રહ્યા છે. જ્યારે આસામનો આ નિર્ણય એક અગ્રણી નિર્ણય હોઈ શકે છે, ત્યારે કર્મચારીઓને વાસ્તવિક રાહત મળે તે પહેલાં થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે.

