Atal Pension Yojana: મોદી કેબિનેટનો મોટો નિર્ણય! અટલ પેન્શન યોજના 2031 સુધી લંબાવવામાં આવી, લાખો લોકોને ગેરંટીકૃત પેન્શન મળશે

દેશના કરોડો અસંગઠિત અને ઓછી આવક ધરાવતા લોકો માટે મોદી સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્રીય કેબિનેટે અટલ પેન્શન યોજનાને 2030-31 સુધી યથાવત રાખવાને મંજૂરી આપી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:54 PM IST

મોદી સરકારે અસંગઠિત અને ઓછી આવક વર્ગના કરોડો લોકોને મોટી રાહત આપતા અટલ પેન્શન યોજના (APY) ને લઈને મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. બુધવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કેબિનેટની બેઠકમાં આ યોજનાને 2030-31 સુધી યથાવત રાખવાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી તે કામદારોને સીધો ફાયદો થશે, જેની પાસે નિવૃત્તિ બાદ નિયમિત આવકનું કોઈ સાધત હોતું નથી. સરકારના આ પગલાને વૃદ્ધાવસ્થામાં આર્થિક સુરક્ષાને મજબૂત કરવાની દિશામાં મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

કેબિનેટના નિર્ણય હેઠળ અટલ પેન્શન યોજના માટે સરકારી સહયોગ જરૂરી રહેશે. તેમાં યોજનાના પ્રચાર-પ્રસાર, ક્ષમતા નિર્માણ અને વિકાસ સાથે જોડાયેલી ગતિવિધિઓ માટે ફન્ડિંગ સામેલ છે. આ સાથે યોજનાને આર્થિક રૂપથી ટકાઉ બનાવી રાખવા માટે ગેમ ફન્ડિંગને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેથી ભવિષ્યમાં પેન્શન ચુકવણીમાં કોઈ સમસ્યા ન આવે.

ગેરેન્ટેડ માસિક પેન્શન
અટલ પેન્શન યોજના હેઠળ પાત્ર લાભાર્થીઓને 60 વર્ષની ઉંમર બાદ 1000 રૂપિયાથી લઈને 5000 રૂપિયા સુધીનું ગેરેન્ટેડ માસિક પેન્શન મળે છે. પેન્શનની રકમ લાભાર્થીના યોગદાન પર નિર્ભર કરે છે. આ યોજના ખાસ કરી અસંગઠિત ક્ષેત્રના શ્રમિકો, દૈનિક વેતન મજૂરો, નાના વેપારીઓ અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં કામ કરતા લોકો માટે બનાવવામાં આવી છે, જેને કોઈ પ્રકારની ઔપચારિક પેન્શન સુવિધા ઉપલબ્ધ હોતી નથી.

નાણાકીય સુરક્ષાનું લક્ષ્ય
સરકારનું કહેવું છે કે અટલ પેન્શન યોજના લોકોને વૃદ્ધાવસ્થામાં નિયમિત આવકનો સહારો આપે છે અને વધુમાં વધુ લોકોને નાણાકીય સિસ્ટમમાં જોડવામાં મદદ કરે છે. આ કારણે યોજનાને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે જાગરૂકતા વધારવા અને સાચી રીતે લાગૂ કરવા પર ભાર આપવામાં આવી રહ્યું છે. કેબિનેટનું માનવું છે કે યોજનાની પહોંચ વધારવા માટે સરકારનું સતત સમર્થન જરૂરી છે.

પેન્શનયુક્ત સમાજનો વિચાર
9 માર્ચ 2015ના શરૂ કરવામાં આવેલી અટલ પેન્શન યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય દેશમાં પેન્શનયુક્ત સમાજનું નિર્માણ કરવાનો છે, જ્યાં દરેક વ્યક્તિ નિવૃત્તિ બાદ આર્થિક રૂપે આત્મનિર્ભર રહી શકે. નાના પરંતુ નિયમિત યોગદાન દ્વારા આ યોજના લાખો લોકોને સુરક્ષિત ભવિષ્યનો ભરોસો આપે છે.

કરોડો લોકોનો ભરોસો
સરકારી આંકડા પ્રમાણે 19 જાન્યુઆરી 2026 સુધી અટલ પેન્શન યોજનામાં 8.66 કરોડથી વધુ લોકો જોડાયા છે. સરકારનું માનવું છે કે યોજનાની લોકપ્રિયતા અને સ્થિરતા બનાવી રાખવા માટે લાંબા સમય સુધી સમર્થન જરૂરી છે. કેબિનેટનો આ નિર્ણય સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે સરકાર સામાજિક સુરક્ષાને લઈને પોતાની જવાબદારી વધુ મજબૂત કરી રહી છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

