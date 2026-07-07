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ઘણા શહેરોમાં ખાલી થઈ રહ્યા છે ATM, રોકડની અછત પર RBIનું કડક વલણ, બેંકો પાસે માંગ્યો ડેટા

ATM Cash Shortage : દેશના અનેક શહેરોમાં ATM બંધ હોવાની ફરિયાદો સામે આવી રહી છે. ગ્રાહકોને રોકડ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી રહી હોવાના અહેવાલો વાયરલ થયા બાદ RBIએ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. રિઝર્વ બેંકે હવે સમગ્ર મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 07, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:42 PM IST
ઘણા શહેરોમાં ખાલી થઈ રહ્યા છે ATM, રોકડની અછત પર RBIનું કડક વલણ, બેંકો પાસે માંગ્યો ડેટા
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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