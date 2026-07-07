/ઘણા શહેરોમાં ખાલી થઈ રહ્યા છે ATM, રોકડની અછત પર RBIનું કડક વલણ, બેંકો પાસે માંગ્યો ડેટા

ATM Cash Shortage : આજના યુગમાં ઘણા બેંકિંગ કાર્યો ભૂતકાળ કરતાં ઘણા સરળ થઈ ગયા છે, જ્યારે પહેલા લોકોને પૈસા ઉપાડવા માટે લાંબી લાઈનોમાં ઉભા રહેવું પડતું હતું, ત્યારે હવે તમે નજીકના ATMમાંથી રોકડ સરળતાથી ઉપાડી શકો છો. જોકે, તાજેતરમાં દેશભરના ઘણા શહેરોમાં ATMખાલી હોવાની ફરિયાદો આવી છે.
છેલ્લા બે-ત્રણ મહિનાથી દેશના કેટલાક ભાગોમાં ATMમાં રોકડની અછત જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે હવે RBIએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે અને વિવિધ બેંક શાખાઓ અને ATMમાં રોકડ ઉપલબ્ધતાની સમીક્ષા કરવાનું શરૂ કર્યું છે. આ પગલું એવા અહેવાલો પછી લેવામાં આવ્યું છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઘણા વિસ્તારોમાં ATM ખાલી થઈ ગયા છે. રિઝર્વ બેંક હાલમાં તપાસ કરી રહી છે કે શું બેંકો પૂરતા પ્રમાણમાં રોકડ રાખી રહી છે કે નહીં.
RBIએ બેંકો પાસેથી ડેટા માંગ્યો
NDTVના રિપોર્ટ અનુસાર, RBIએ ટાયર-2 શહેરો અને નાના શહેરોમાં રોકડની ઉપલબ્ધતા અંગે તમામ બેંકો પાસેથી વિગતવાર માહિતી માંગી છે, જેથી ATMમાં રોકડની અછતને પહોંચી શકાય. આ પગલાનો હેતુ વિવિધ ATM સ્થળોએ રોકડની ઉપલબ્ધતા પાછળના કારણો ઓળખવાનો છે. વધુમાં RBI તપાસ કરી રહી છે કે શું કેટલીક બેંકોએ નગરો અને નાના શહેરોમાં અપૂરતી રોકડ ફાળવી છે, અથવા શું સમયસર ATM ફરીથી લોડ કરવામાં નિષ્ફળતા સમસ્યાનું કારણ બની રહી છે. RBIએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે જો આવી કોઈ ભૂલો જોવા મળશે તો યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) સહિત અનેક બેંકોના ગ્રાહકોએ તાજેતરના સમયમાં સતત ATM ખાલી હોવાની ફરિયાદ કરી છે. આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી લેતા RBIએ બધી બેંકો પાસેથી રોકડ ઇન્વેન્ટરી અંગેની વિગતો માંગી છે. RBIએ જણાવ્યું છે કે જો બેંકો સમયસર ATMમાં રોકડ ભરવામાં નિષ્ફળ જાય તો તેમની સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
બેન્કો શું કહે છે ?
બેન્કો જણાવે છે કે ફક્ત કુલ રોકડ સ્ટોક જોઈને પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી શકાતું નથી. તેમના મતે ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા ફાટેલી નોટો ATMમાં લોડ કરી શકાતી નથી.
કયા રાજ્યો સૌથી વધુ પ્રભાવિત ?
ATMમાં રોકડની ઉપલબ્ધતાની સમસ્યા મુખ્યત્વે ગ્રામીણ અને અર્ધ-શહેરી વિસ્તારોના લોકોને અસર કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને કર્ણાટકમાં આ સમસ્યા છે. આ એવા રાજ્યો છે, જ્યાં ATMમાંથી રોકડ કેશ ન મળવાની ફરિયાદો નોંધાઈ છે.