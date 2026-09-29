/યાત્રીઓ ધ્યાન આપો! 1 ઓક્ટોબરથી ટ્રેનોમાં સ્પેશિયલ ચેકિંગ, ટિકિટ સાથે આ ID રાખવી ફરજિયાત

Railway Ticket Checking Drive: ભારતીય રેલ્વે 1 ઓક્ટોબરથી 31 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી એક ખાસ ટિકિટ ચકાસણી ઝુંબેશ ચલાવી રહી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટિકિટની માન્યતા અને અધિકૃતતા ચકાસવા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવશે. કન્સેશનલ ટિકિટ, ફિક્સ્ડ રિઝર્વેશન ક્વોટા અને રેલ્વે પાસ પર મુસાફરી કરતા મુસાફરોની ખાસ તપાસ કરવામાં આવશે. રેલ્વેના જણાવ્યા અનુસાર, આ અભિયાન તહેવારોની મોસમ પહેલા શરૂ કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે ટ્રેન મુસાફરોની અવરજવરમાં વધારો થવાની ધારણા છે. આ ખાસ અભિયાન મધ્ય રેલ્વે દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે.
જો એક જ ટિકિટ પર અનેક મુસાફરો મુસાફરી કરી રહ્યા હોય, તો ઓછામાં ઓછા એક પાસે મૂળ ઓળખપત્ર હોવું જરૂરી છે.
મધ્ય રેલ્વેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી (સીપીઆરઓ) ડૉ. સ્વપ્નિલ નીલાના જણાવ્યા અનુસાર, કન્સેશનલ અથવા ફિક્સ્ડ રિઝર્વેશન ક્વોટા પર મુસાફરી કરતા મુસાફરોએ તેમની યોગ્યતા સાબિત કરવા માટે નિર્ધારિત મૂળ ઓળખપત્ર સાથે રાખવું જરૂરી રહેશે. જો એક જ ટિકિટ પર અનેક મુસાફરો ટીકિટ બુક કરાવી હોય, તો તે ટિકિટ પર સૂચિબદ્ધ ઓછામાં ઓછા એક મુસાફર પાસે જરૂરી મૂળ ઓળખ કાર્ડ હોવું આવશ્યક છે. જો જરૂરી મૂળ ઓળખ કાર્ડ ન મળે, તો લાગુ નિયમો અનુસાર, તે ટિકિટ પર મુસાફરી કરતા બધા મુસાફરો માન્ય ટિકિટ વિના મુસાફરી કરી રહ્યા હોવાનું માનવામાં આવશે.
કન્સેશનલ અને ક્વોટા ટિકિટ માટે ખાસ તપાસ
રેલ્વે ટિકિટ ચેકિંગ સ્ટાફ કન્સેશનલ અથવા નિશ્ચિત રિઝર્વેશન ક્વોટા હેઠળ મુસાફરી કરતા મુસાફરોના જરૂરી મૂળ દસ્તાવેજો તપાસશે. ઇ-પાસ અથવા પીટીઓ સાથે મુસાફરી કરતા મુસાફરોએ જરૂરી મૂળ ઓળખ કાર્ડ પણ સાથે રાખવું આવશ્યક છે. તેમણે એ પણ ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે તેમની મુસાફરી શરૂ કરતા પહેલા ઇ-પાસ/પીટીઓ નિર્ધારિત મુસાફરી અધિકૃતતા માટે યોગ્ય રીતે બદલાઈ ગયો છે.
અનામત ટિકિટોની પણ તપાસ કરવામાં આવશે
ખાસ ડ્રાઇવ દરમિયાન, અનઅનામત ટ્રેન ટિકિટોની અધિકૃતતા ચકાસવા પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે. જો જરૂરી હોય તો, ટિકિટ ચેકિંગ સ્ટાફ ટિકિટોની ચકાસણી અને માન્યતા માટે TTE એપનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
રેલવે આ ખાસ ડ્રાઇવ શા માટે ચલાવી રહ્યું છે?
મધ્ય રેલવેના જણાવ્યા અનુસાર, આ ખાસ ટિકિટ ચકાસણી ઝુંબેશના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો છે:
ટ્રેન મુસાફરી માટે કયા દસ્તાવેજો માન્ય છે?
ભારતીય રેલવે અનુસાર, નીચેના દસ્તાવેજો ટ્રેન મુસાફરી માટે માન્ય છે:
ટિકિટ વિના મુસાફરી દંડ હવે 500
ભારતીય રેલવેએ માન્ય ટ્રેન ટિકિટ વિના મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે લઘુત્તમ દંડમાં પણ વધારો કર્યો છે. રેલવે અનુસાર, પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ, 2026ની જોગવાઈઓ હેઠળ, રેલવે એક્ટ, 1989ની કલમ 137 અને 138 હેઠળ લઘુત્તમ દંડ 20 જૂન, 2026થી 250થી વધારીને 500 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો છે. રેલવેએ મુસાફરોને માન્ય ટિકિટ સાથે મુસાફરી કરવા અને દંડથી બચવા માટે રેલવેના નિયમોનું પાલન કરવાની અપીલ કરી છે.
જો તમે ટિકિટ વિના મુસાફરી કરો છો તો શું થાય છે?
રેલવે એક્ટની કલમ 137 હેઠળ, યોગ્ય પરવાનગી વિના ટ્રેનમાં પ્રવેશ કરવો, ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવી, અથવા અગાઉ વપરાયેલી ટિકિટ/પાસનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો એ ગુનો છે જો તેનો હેતુ રેલવે વહીવટ સાથે છેતરપિંડી કરવાનો હોય.
આવા કિસ્સાઓમાં, મુસાફરી કરેલા અંતરના આધારે ભાડું અને સમકક્ષ વધારાની ફી વસૂલવામાં આવી શકે છે. ન્યૂનતમ વધારાની ફી 500 રૂપિયા છે. જો આ રકમ ચૂકવવામાં ન આવે, તો રેલવે અધિકારીઓ સક્ષમ કોર્ટ દ્વારા બાકી રકમ વસૂલ કરી શકે છે. ચુકવણીમાં નિષ્ફળતા માટે 6 મહિના સુધીની જેલ, 500 રૂપિયા સુધીનો દંડ અથવા બંને થઈ શકે છે.