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યાત્રીઓ ધ્યાન આપો! 1 ઓક્ટોબરથી ટ્રેનોમાં સ્પેશિયલ ચેકિંગ, ટિકિટ સાથે આ ID રાખવી ફરજિયાત

Railway Ticket Checking Drive: 1 ઓક્ટોબરથી, રેલ્વે એક ખાસ ટિકિટ ચેકિંગ અભિયાન ચલાવશે. કન્સેશનલ ટિકિટ, રિઝર્વેશન ક્વોટા અને રેલ્વે પાસ પર મુસાફરી કરતા મુસાફરોની કડક ચકાસણી કરવામાં આવશે. મુસાફરોએ મૂળ ઓળખપત્ર સાથે રાખવું આવશ્યક છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 29, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 11:41 AM IST
યાત્રીઓ ધ્યાન આપો! 1 ઓક્ટોબરથી ટ્રેનોમાં સ્પેશિયલ ચેકિંગ, ટિકિટ સાથે આ ID રાખવી ફરજિયાત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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