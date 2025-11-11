Prev
7 વર્ષ બાદ બોનસ શેર આપી રહી છે કંપની, 1 શેર પર 5 શેર મળશે ફ્રી, જાણો રેકોર્ડ ડેટ

Bonus Share: શેર બજારમાં રોકાણકારોને માલામાલ કરનારી કંપની ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલે બોનસ શેરની જાહેરાત કરી છે. કંપની દરેક એક શેર પર પાંચ શેર ફ્રી આપી રહી છે. આ માટે કંપનીએ 18 નવેમ્બરની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:38 AM IST

નવી દિલ્હીઃ છેલ્લાં એક વર્ષમાં રોકાણકારોને 1000 ટકાથી વધુનું રિટર્ન આપનાર કંપની ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ (Autoriders International Ltd) એ બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી છે. કંપની તરફથી આઠ વર્ષ બાદ ઈન્વેસ્ટરોને બોનસ શેર આપવામાં આવશે. આ વખતે કંપનીએ 1 શેર પર યોગ્ય ઈન્વેસ્ટરોને 5 બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી છે.

બોર્ડ મીટિંગમાં લેવાયો નિર્ણય
10 નવેમ્બરે કંપનીની બોર્ડ મીટિંગમાં નિર્ણય થયો કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા દરેક એક શેર પર યોગ્ય ઈન્વેસ્ટરોને 5 બોનસ શેર આપવામાં આવશે. આ પહેલા કંપનીએ 2017મા રોકાણકારોને બોનસ શેર આપ્યો હતો. ત્યારે કંપનીએ દરેક એક શેર પર એક બોનસ શેર આપ્યો હતો.

રેકોર્ડ ડેટ પણ જાહેર
ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડે એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં કહ્યું કે બોર્ડની મીટિંગમાં 18 નવેમ્બરની તારીખ રેકોર્ડ ડેટ નક્કી થઈ છે. એટલે કે જે રોકાણકારો પાસે 18 નવેમ્બરે કંપનીના શેર રહેશે તેને બોનસ શેરનો ફાયદો મળશે.

શેર બજારમાં કંપનીની ધૂમ
આ કંપનીના સ્ટોકે શેર બજારમાં ધૂમ મચાવી છે. કંપનીના સ્ટોકમાં 3 મહિનાની અંદર 337 ટકાની તેજી આવી છે. તો 6 મહિનામાં 1326 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. 1 વર્ષમાં કંપનીઓ પોઝિશનલ ઈન્વેસ્ટરોને 3393 ટકાનો ફાયદો થયો છે. સોમવારે આ શેર 4989.35 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. કંપનીનું 52 વીકનું હાઈ લેવલ 5087.60 રૂપિયા અને 52 વીકનું લો લેવલ 149.90 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 289 કરોડ રૂપિયા છે.

આ વર્ષે ડિવિડન્ડ આપી ચૂકી છે કંપની
ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડના સ્ટોક આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ થયા હતા. ત્યારે કંપનીએ એક શેર પર એક રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન છે. રોકાણ કરતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો)
 

