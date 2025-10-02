5 ફ્રી શેર આપવાની જાહેરાત, એક વર્ષમાં 1800% ની આવી તેજી, જાણો વિગત
સ્મોલકેપ કંપની ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલ 5:1 ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેર આપશે. એટલે કે કંપની ઈન્વેસ્ટરોને દરેક 1 શેર પર 5 બોનસ શેર આપશે. છેલ્લા એક વર્ષમાં કંપનીએ રોકાણકારોને જબરદસ્ત રિટર્ન આપ્યું છે.
Trending Photos
Bonus share: એક નાની કંપની ઓટોરાઇટર્સ ઈન્ટરનેશનલે મોટી જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ પોતાના શેરધારકોને બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી છે. ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલ 5:1 ના રેશિયોમાં બોનસ શેર આપશે. એટલે કે કંપની ઈન્વેસ્ટરોને 1 શેર પર 5 બોનસ શેર આપશે. કંપનીએ બોનસ શેર માટે રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી નથી. ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલના શેરમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી છે. કંપનીના શેર બુધવાર 1 ઓક્ટોબર 2025ના 5 ટકાની અપર સર્કિટ સાથે 2741.20 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. દિગ્ગજ ઈન્વેસ્ટર મુકુલ અગ્રવાલનો પણ કંપનીમાં મોટો દાવ છે. ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલ આ પહેલા ઓક્ટોબર 2017મા એક પર એક બોનસ શેર આપી ચૂકી છે.
1 વર્ષમાં કંપનીના શેરમાં શાનદાર તેજી
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ઉપલબ્ધ ડેટા પ્રમાણે ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલના શેર છેલ્લા એક વર્ષમાં 1819 ટકા વધ્યા છે. તો કંપનીના શેરમાં આ વર્ષે અત્યાર સુધી 871 ટકાની તેજી આવી છે. સ્મોલકેપ કંપનીના શેર છેલ્લા છ મહિનામાં 684 ટકા ઉપર ગયા છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કંપનીના સ્ટોકે 207 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે, જ્યારે એક મહિનામાં 140 ટકાનો વધારો થયો છે. ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલના શેરનું 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 2741.20 રૂપિયા છે. જ્યારે કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 149.90 રૂપિયા છે.
મુકુલ અગ્રવાલનો મોટો દાવ
દિગ્ગજ ઈન્વેસ્ટર મુકુલ મહાવીર અગ્રવાલનો ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલ પર મોટો દાવ છે. મુકુલ અગ્રવાલની પાસે કંપનીના 61250 શેર છે. કંપનીમાં મુકુલ અગ્રવાલની 10.56 ટકા ભાગીદારી છે. શેરહોલ્ડિંગનો આ ડેટા જૂન 2025 ક્વાર્ટરનો છે. કંપનીમાં પ્રમોટર્સની ભાગીદારી 57.33 ટકા છે, જ્યારે પબ્લિક શેરહોલ્ડિંગ 42.67 ટકા છે. લોજિસ્ટિક સોલ્યુશન ઉપલબ્ધ કરાવનારી કંપનીનું માર્કેટ કેપ બુધવાર 1 ઓક્ટોબરે 159 કરોડ રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયું છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે