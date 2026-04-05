1 પર 3 બોનસ શેર આપી રહી છે કંપની, આગામી સપ્તાહે રેકોર્ડ ડેટ, 6 મહિનામાં પૈસા કર્યા ડબલ
Bonus Share: શેર બજારમાં બોનસ શેર પર દાવ લગાવનાર રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. આગામી સપ્તાહે Avax Apparels and Ornaments Ltd એક્સ-બોનસ તરીકે ટ્રેડ કરશે. કંપની એક શેર પર ત્રણ બોનસ શેર આપવાની છે.
- 1 શેર પર ફ્રી મળશે ત્રણ શેર, 7 એપ્રિલ રેકોર્ડ ડેટ
Avax Apparels and Ornaments Ltd ના શેર બજારમાં 7 એપ્રિલે એક્સ-બોનસ સ્ટોક તરીકે ટ્રેડ થશે. કંપનીએ યોગ્ય ઈન્વેસ્ટરોને એક શેર પર ત્રણ બોનસ શેર આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. મહત્વનું છે કે કંપની પ્રથમવાર રોકાણકારોને બોનસ શેર આપી રહી છે.
શેરનું બે હિસ્સામાં થઈ ગયું છે વિભાજન
શેર બજારને આપેલી જાણકારીમાં કંપનીએ જણાવ્યું કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળો એક શેર બે હિસ્સામાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્ટોક સ્પ્લિટ બાદ કંપનીના શેરની ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપિયાથી ઘટી 5 રૂપિયા પ્રતિ શેર થઈ ગઈ છે. કંપની શેર બજારમાં 27 માર્ચ 2026ના એક્સ-સ્પ્લિટ સ્ટોક તરીકે ટ્રેડ થઈ હતી.
ક્યારે બોનસ શેર આપશે કંપની
6 મહિનામાં પૈસા કર્યાં ડબલ
ગુરૂવારે બજાર બંધ થવા પર આ સ્ટોક બીએસઈમાં 1.82 ટકાની તેજી સાથે 168 રૂપિયાના સ્તર પર હતો. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 65 ટકાની તેજી આવી છે. તો છ મહિનામાં આ સ્ટોકે 179 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. જેનાથી પોઝીશનલ રોકાણકારોના પૈસા ડબલ થઈ ગયા છે. મહત્વનું છે કે એક વર્ષમાં કંપનીના શેરમાં 196 ટકાની તેજી જોવા મળી છે.
કંપનીનું બીએસઈમાં 52 વીકનું હાઈ લેવલ 168 રૂપિયા અને 52 વીકનું લો લેવલ 50.13 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 34.92 કરોડ રૂપિયા છે. કંપનીમાં પ્રમોટર્સની ભાગીદારી સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં 41.97 ટકા હતી. જ્યારે પબ્લિકની પાસે 58.03 ટકા હિસ્સો હતો.
(આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજાર જોખમો અધીન છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ જરૂર લો)
