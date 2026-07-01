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એક ભૂલ અને ઘરે પહોંચશે Notice! પાછલા વર્ષે Income Tax માં થયા હતા આ 10 ફેરફાર, આ વર્ષે ITR ભરવા સમયે રાખો ધ્યાન

બજેટ 2025મા જે ફેરફાર થયા હતા. તે નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 માટે હતા. આપણે નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 માટે આઈટીઆર ભરી રહ્યાં છીએ, જેની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ છે. આવો જાણીએ તેવા 10 ફેરફાર, જે પાછલા વર્ષે બજેટમાં થયા હતા અને તેની તમને આ વર્ષે આઈટીઆર ભરવા સમયે જરૂર પડશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 01, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:50 PM IST
એક ભૂલ અને ઘરે પહોંચશે Notice! પાછલા વર્ષે Income Tax માં થયા હતા આ 10 ફેરફાર, આ વર્ષે ITR ભરવા સમયે રાખો ધ્યાન
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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