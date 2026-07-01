/એક ભૂલ અને ઘરે પહોંચશે Notice! પાછલા વર્ષે Income Tax માં થયા હતા આ 10 ફેરફાર, આ વર્ષે ITR ભરવા સમયે રાખો ધ્યાન

Income Tax: પાછલા વર્ષે સરકારે બજેટ (Union Budget 2025) માં જૂની ટેક્સ રિઝીમમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નહોતો, પરંતુ નવી ટેક્સ રિઝીમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ ફેરફારોમાં ટેક્સ સ્લેબ રેટ બદલવો પણ સામેલ છે. સૌથી મોટો ફેરફાર હતો રિબેટની સાથે 12 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી ટેક્સ ફ્રી કરી દેવી.
બજેટ 2025મા જે ફેરફાર થયા હતા તે નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 માટે હતા. આપણે અત્યારે નાણાકીય વર્ષ 2025-2026નું આઈટીઆર ભરી રહ્યાં છીએ. આવો તમને તે 10 ફેરફાર વિશે જણાવીએ જેની જરૂર તમને ટેક્સ ભરવા સમયે પડશે.
1- ₹12 લાખ સુધીની આવક પર Zero Tax
નવી ટેક્સ વ્યવસ્થામાં હવે 12 લાખ સુધીની કમાણી પર કોઈ ટેક્સ આપવો પડશે નહીં. પગારદાર લોકો માટે આ લિમિટ સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનની સાથે 12.75 લાખ રૂપિયા થાય છે. તેમાં તમને 87A હેઠળ 60,000 રૂપિયા સુધીનું રિબેટ મળશે.
પહેલા શું હતું?
આ પહેલા 7 લાખ સુધીની આવક પર ટેક્સ છૂટ મળતી હતી. તે સમયે 87A ની રિબેટ મર્યાદા 20 હજાર હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 2025-2026થી વધારી 60 હજાર થઈ ગઈ છે. તેનાથી દરેક વ્યક્તિને ફાયદો થશે, જેની ટેક્સેબલ આવક 12.75 લાખ કે તેનાથી ઓછી છે.
2- New Tax Slabs માં મોટો ફેરફાર
શું બદલાયું?
આ પહેલા શું હતું?
કોને ફાયદો?
જોવામાં આવે તો નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા અપનાવનાર દરેક વ્યક્તિને ફાયદો થશે. જેની કમાણી 12 લાખથી વધુ છે, હવે તેણે પણ પહેલાની તુલનામાં ઓછો ટેક્સ ભરવો પડશે.
3- ટેક્સ છૂટની મર્યાદા વધી
પહેલા ટેક્સ છૂટની મર્યાદા 3 લાખ હતી, જેને બજેટ 2025મા વધારી 4 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી. એટલે કે વધારાની 1 લાખની છૂટનો ફાયદો મળશે. જોકે આ ફેરફાર નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા હેઠળ કરવામાં આવ્યો છે. જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થામાં હજુ પણ ટેક્સ છૂટની મર્યાદા 2.5 લાખ રૂપિયા છે. જુઓ જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થાના સ્લેબ રેટ્સ.
4- Senior Citizens માટેTDS મા મોટી રાહત
વ્યાજપર TDS ની મર્યાદાને 50 હજારથી વધારી 1 લાખ કરવામાં આવી છે. તેનાથી FD, RD અને સેવિંગ એકાઉન્ટથી વ્યાજ મેળવનાર સીનિયર સિટીઝન્સને મોટો ફાયદો થશે.
5- Rent પર TDS ની લિમિટ વધી
પહેલા રેન્ટ પર ટીડીએસની મર્યાદા 2.4 લાખ રૂપિયા હતી, જેને વધારી 6 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક કરી દેવામાં આવી. તેનાથી નાના મકાન માલિકોને મોટી રાહત મળી છે.
6- Liberalised Remittance Scheme (LRS) ના નિયમોમાં રાહત
બજેટ 2025મા વિદેશ પૈસા મોકલવા પર TCS લગાવવાની મર્યાદા 7 લાખથી વધારી 10 લાખ કરવામાં આવી. એટલે કે 10 લાખ સુધીની રિમિટેન્સ પર TCS કપાશે નહીં. શિક્ષણ માટે મોકલવામાં આવતા પૈસા પર TCS નહીં લાગે. વિદેશમાં અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ અને તેના પરિવારોને મોટી રાહત મળી છે.
7- Updated Return ભરવાની સમયમર્યાદા વધી
પાછલા વર્ષે બજેટમાં ભૂલ સુધારવા માટે ભરવામાં આવતા Updated Return ની મર્યાદા 2 વર્ષથી વધારી 4 વર્ષ કરી દેવામાં આવી. આ ફેરફારથી તે લોકો ફાયદામાં રહેશે, જે સ્વેચ્છાથી ટેક્સ સુધાર કરવા ઈચ્છે છે. તેને પેનલ્ટીથી છુટકારો મળશે.
8- TCS: સ્ટેટમેન્ટ ફાઈલ કરવાની તારીખ સુધી મોટી રાહત
બજેટ 2025ની જાહેરાત અનુસાર TCS ની રકમ સ્ટેટમેન્ટ ફાઈલ કરવાની તારીખ સુધી જમા કરી તો કાર્યવાહી થશે નહીં. જુલાઈ 2024મા TDS ને લઈને આ નિયમ બન્યો હતો, જેને બજેટ 2025મા TCS પર પણ લાગૂ કરવામાં આવ્યો. આ ફેરફારથી કારોબારીઓને ફાયદો થશે.
9- બે Self-Occupied House પર Nil Income
પહેલા માત્ર એક ઘરને “Self-Occupied” માનવામાં આવતું હતું. બીજા ઘર પર સરકાર કાલ્પનિક ભાડુ જોડી ટેક્સ લગાવતી હતી. બજેટ 2025ના ફેરફાર બાદ હવે બે Self-Occupied ઘરોની Annual Value = Zero (Nil) માનવામાં આવશે. હવે કોઈ કાલ્પનિક ભાડુ જોડવામાં આવશે નહીં. એટલે કે વધારાનો ટેક્સ આપવો પડશે નહીં.
તેનાથી તેવા લોકોને ફાયદો થશે જેની પાસે એક ઘર શહેરમાં છે અને બીજું ગામ/બીજા શહેરમાં છે. જેને નોકરી/પરિવારને કારણે બે ઘર લીધા છે. તેને પણ ફાયદો થશે.
10- NSS એમો NPS ના ઉપાડ પર ટેક્સ રાહત
બજેટ 2025મા જૂના NSS એકાઉન્ટમાંથી ઉપાડ પર ટેક્સ ફ્રી કરવામાં આવ્યું. સાથે NPS Vatsalya ને પણ સામાન્ય એનપીએસ જેવી ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવી. તેનાથી NSS વાળા વૃદ્ધોને મોટી રાહત મળી છે. તો બાળકોના નામ પર નિવૃત્તિ બચતને પણ સારા ટેક્સ બેનિફિટ્સ મળ્યા છે.
Conclusion
Budget 2025 માં કરવામાં આવેલા આ 10 Income Tax ફેરફાર Budget 2026માં ITR ફાઇલિંગની અસલી ચાવી છે. જો તમે આ નવા નિયમને નજરઅંદાજ કર્યાં તો ટેક્સ બચાવવાની તક ચૂકી શકો છો.
આર્ટિકલ સાથે જોડાયેલા (FAQs)
Q1 New Tax Regime શું છે?
આ આવકવેરાની નવી વ્યવસ્થા છે, જેમાં ઓછા ટેક્સની સાથે ઘણી છૂટ ઉપલબ્ધ હોતી નથી.
Q2 ITR શું છે?
ITR (Income Tax Return) આવક અને ટેક્સની વિગત આવકવેરા વિભાગને આપતું ફોર્મ છે.
Q3 શું દરેક વ્યક્તિએ રિટર્ન ભરવું જરૂરી છે?
નહીં, તે તમારી આવક અને લાગૂ નિયમો પર નિર્ભર કરે છે.
Q4 ITR વિલંબથી ભરવાથી શું થાય છે?
નિયમો અનુસાર લેટ ફી અને અન્ય પરિણામ થઈ શકે છે.
Q5 ટેક્સ રિફંડ શું હોય છે?
જરૂરથી વધુ જમા કરવામાં આવેલો ટેક્સ આવકવેરા વિભાગ પરત કરે છે.