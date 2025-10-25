2026મા સોનાની કિંમતોમાં આવશે તોફાન! બાબા વેંગાએ કરી ભવિષ્યવાણી, રેટ સાંભળી ચોંકી જશો
gold price prediction: બાબા વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે વર્ષ 2026મા સોનાની કિંમતો નવો રેકોર્ડ બનાવી શકે છે. જો બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી સાચી પડે છે તો કિંમતોમાં 25થી 40 ટકા સુધીની તેજી જોવા મળશે.
Trending Photos
Baba Vanga 2026 gold prediction: સોનાની કિંમતોમાં ઘરેલુ બજારથી લઈને વિદેશી બજારોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં તેજી જોવા મળી છે. પરંતુ ભારતીય ઘરેલું માર્કેટમાં દિવાળી બાદ ભાવમાં ઘટાડો પણ જોવા મળ્યો છે. તેમ છતાં તે વધતી કિંમતોની તુલનામાં ખૂબ ઓછો છે. વર્ષ 2025 હવે સમાપ્ત થવામાં ખૂબ ઓછો સમય બાકી છે. તેવામાં બધાનું ધ્યાન છે કે વર્ષ 2026મા સોનાની કિંમતોમાં શું ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે.
આ વચ્ચે બુલ્ગેરિયાના રહસ્યવાદી બાબા વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે 2026મા મોટી વૈશ્વિક ઉથલ-પાથલ થવાથી સોનાની કિંમતોમાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળશે. બજારમાં મંદી હોવાથી સોનાની કિંમતોમાં રેકોર્ડ તેજી જોવા મળશે.
શું છે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી?
બાબા વેંગાએ 2026મા સોનાની કિંમતમાં જબરદસ્ત તેજીની ભવિષ્યવાણી કરી છે. બાબા વેંગા અનુસાર દુનિયાની બજારોમાં ઉથલ-પાથલ જોવા મળી શકે છે. જેના કારણે મંદીની અસર જોવા મળી શકે છે. જો બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડે છે અને વૈશ્વિક સ્તર પર કોઈ મોટું સંકટ આવે છે તો સોનાની કિંમતો નવો રેકોર્ડ બનાવી શકે છે.
બજાર જાણકારોનું માનવું છે કે જો આમ થાય તો સોનાની કિંમતોમાં 25થી 40 ટકાની તેજી જોવા મળી શકે છે. એટલે કે આગામી વર્ષે દિવાળીમાં સોનાની કિંમતો 1,62,500 રૂપિયાથી લઈને 1,82,000 રૂપિયા વચ્ચે રહી શકે છે. જે સંભવિત રૂપથી સોનાનો નવો રેકોર્ડ સેટ કરશે.
ઘરેલું ફ્યુચર માર્કેટમાં સોનાની સ્થિતિ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર 5 ડિસેમ્બરની એક્સપાયરીવાળું ગોલ્ડ ફ્યુચર વાયદા સોમવાર, 24 ઓક્ટોબરે 123587 રૂપિયા (પ્રતિ 10 ગ્રામ) પર ખુલ્યું હતું. તો કારોબારી દિવસની સમાપ્તિ થવા પર તેમાં ઘટાડો થયો અને તે 123451 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. શુક્રવારે એમસીએક્સ પર સોનું 124239 રૂપિયાના હાઈ લેવલ સુધી પહોંચ્યું હતું.
તો સોનું 121400 રૂપિયાના લો લેવલ સુધી પહોંચી ગયું હતું. દિવાળી પહેલા સોનાની કિંમતોમાં જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી રહી હતી અને તે 130000 ના આંકડા સુધી પહોંચી ગયું હતું. પરંતુ કેટલાક દિવસથી પીળી ધાતુની કિંમતોમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે