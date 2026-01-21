Prev
શું બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી? સોના-ચાંદીના ભાવમાં તોફાની તેજી, જાણો હજુ કેટલો વધશે ભાવ!

Baba Vanga Gold Price Prediction: બલ્ગેરિયન ભવિષ્યવેક્તા દ્વારા સોનાના ભાવ વિશે કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીને લઈ ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે. કારણ કે, સોના અને ચાંદીના ભાવ સમયની સાથે વધી રહ્યા છે. સોનાના ભાવ વિશે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ લોકોની વચ્ચે વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:43 PM IST

શું બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી? સોના-ચાંદીના ભાવમાં તોફાની તેજી, જાણો હજુ કેટલો વધશે ભાવ!

Baba Vanga Gold Price Prediction: બલ્ગેરિયન ભવિષ્યવેક્તા બાબા વેંગાની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થાય છે. એવી ઘણી ઘટનાઓના ઉદાહરણ છે જે બાબા વેંગાની કેટલીક ભવિષ્યવાણી સાથે મેળ ખાઈ છે. જેમાં બીજું વિશ્વ યુદ્ધ, 11 ડિસેમ્બરનો હુમલો અને સુનામી. બાબા વેંગા દ્વારા 2026ને લઈને પણ ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે. તેમાંથી એક ભવિષ્યવાણી સોનાના ભાવને લઈ પણ કરવામાં આવી છે. બાબા વેંગા દ્વારા સોનાના ભાવને લઈ કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીમાં લોકોનો ખૂબ જ રસ વધ્યો છે. કારણ કે, સોના અને ચાંદીના ભાવ સમયની સાથે વધી રહ્યા છે. સોનાનો ભાવ વિશે બાબા વેંગાએ લોકો લોકો વચ્ચે ખૂબ જ લોકપ્રિય બની રહી છે. જેને લઈ ઘણા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે.

બાલ્કન્સના નોસ્ટ્રાડેમસ
બાબા વેંગાને ઘણીવાર 'બાલ્કન્સના નોસ્ટ્રાડેમસ' પણ કહેવામાં આવે છે. તેઓ ભવિષ્યની સચોટ ભવિષ્યવાણી કરવાની ક્ષમતા માટે પ્રખ્યાત છે. તેમનો જન્મ 31 ઓક્ટોબર 1911ના રોજ થયો હતો. જો કે, તેમનું 11 ઓગસ્ટ 1996ના રોજ અવસાન થયું હતું. સોનાના ભાવ અંગેની બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે, જેનાથી લોકોમાં આ વાતને લઈ ખૂબ જ અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે કે, બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી સાચી પડશે કે નહીં. બાબા વાંગાએ ઘણી ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જેમાંથી કેટલીક હાલના સમયમાં સાચી પડી છે.

શું સાચી પડી શકે છે ભવિષ્યવાણી?
સોનાના ભાવમાં હાલમાં આવેલો જબરદસ્ત ઉછાળો બાબા વાંગાની ભવિષ્યવાણીને સાચી સાબિત કરે છે. જિયો-પોલિટિકલ સંઘર્ષો, આર્થિક સમસ્યાઓ અને શેરબજારમાં ઉતાર-ચઢાવને કારણે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાએ ઘણા રોકાણકારોને સોના અને ચાંદી તરફ ધકેલી દીધા છે, જેને સુરક્ષિત રોકાણ માનવામાં આવે છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં દુનિયાભરમાં કેન્દ્રીય બેન્કો દ્વારા ખરીદાયેલા સોનાનું પ્રમાણ પણ વધ્યું છે. કુલ વૈશ્વિક દેવું આશરે $338 ટ્રિલિયન છે અને આ રકમ દુનિયાની કુલ GDP કરતા ઘણી વધારે છે. વૈશ્વિક દેવામાં થયેલા વધારાથી એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે બજારમાં એક મોટો પરપોટો બની રહ્યો છે, જો તે ફાટશે તો બીજું નાણાકીય સંકટ લાવી શકે છે.

રોકાણકારો સોનાને ઓછા જોખમ સાથે સુરક્ષિત રોકાણ માને છે. સોનાના ભાવમાં સતત વધારાથી હવે ઘણા લોકોમાં ચિંતા વધી છે. બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓને જોઈએ તો મોટાભાગના લોકો એવો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે કે, ઐતિહાસિક ડેટાના આધારે સોનાના ભાવમાં ફરી એક વખત વધારો જોવા મળશે કે નહીં.

કમજોર અમેરિકી ડોલર અને ગ્રીનલેન્ડ સંકટને લઈ વધતા તણાવ વચ્ચે સેફ-હેવન ડિમાન્ડના કારણે બુધવારે સોના અને ચાંદીના ભાવ નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા છે. સ્પોર્ટ સોનાના ભાવ પહેલી વાર પ્રતિ ઔંસ $4,800ને વટાવી ગયા, કારણ કે સેફ-હેવન ડિમાન્ડના કારણે બુલિયનને પસંદગીની સંપત્તિ બનાવે છે. ચાંદીના ભાવ પણ $95.87 પ્રતિ ઔંસની ટોચ પર પહોંચ્યા.

MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવ
બુધવારે MCX સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,51,575 રૂપિયા પર ખુલ્યા, જે અગાઉના સત્રમાં 150,565 રૂપિયા હતા. MCX ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલો 3,22,566 રૂપિયા પર ખુલ્યા, જે અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્રમાં 3,23,672 રૂપિયા હતા. ચાંદી આજે 3,34,840 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના નવા ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગઈ છે.

