Gold Price: સોનાને લઈ બાબા વેંગાનું શું છે અનુમાન, 2026માં શું રહેશે ભાવ? જાણીને ચોંકી જશો
Gold Price: વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ, કેન્દ્રીય બેન્કની ખરીદી, અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ અને ETFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થવાના કારણો છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, આ વર્ષે સોનામાં આવેલ તેજ પરંપરાગત કારણે નથી, પરંતુ આ ગ્લોબલ ફાઈનાન્શિયલ સિસ્ટમમાં મોટા બદલાવને દર્શાવે છે.
Diwali 2025: આવતીકાલે દિવાળી છે, પરંતુ સોનાના ભાવે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. શનિવારે ધનતેરસના દિવસે MCX પર સોનાનો ડિસેમ્બર કરાર 2 ટકા ઘટાડો આવ્યો. 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ઘટીને 1,27,320 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. અમેરિકામાં પણ સોનાનો ફ્યૂચર2 ટકાથી વધુ ઘટીને 4,213.30 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયો હતો. દિવાળી પહેલા સોનાના ભાવમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ અમેરિકી ડોલરનું મજબૂત થવું અને અમેરિકા અને ચીન વચ્ચેના ટ્રેડ ટેન્શનમાં ઘટાડો છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ચીન પર 100 ટકા ટેરિફ લાદવાનું ટકાઉ રહેશે નહીં. આનાથી રોકાણકારો સોના પર પ્રોફિટ બુક કરવા લાગ્યા.
સ્પોટ માર્કેટમાં 70 ટકાથી વધારેની તેજી
જો કે, આ વર્ષે સોનામાં શાનદાર તેજી જોવા મળી છે, દેશના સ્પોટ બજારમાં 70 ટકાથી વધુની તેજી આવી. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ, કેન્દ્રીય બેન્કની ખરીદી, અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ અને ETFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થવાના કારણો છે. પરંતુ હવે માહોલ બદલાઈ રહ્યો છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં વધારો પરંપરાગત કારણોસર નથી, પરંતુ ગ્લોબલ ફાઈનાન્શિયલ સિસ્ટમમાં મોટા બદલાવને દર્શાવે છે.
તણાવ ઓછો થવાથી સોનાના ભાવ પર દબાણ વધ્યું
સોનાના ભાવ વૈશ્વિક રાજકારણ, અર્થશાસ્ત્ર અને ડોલરની મજબૂતાઈ પર આધાર રાખે છે. આ વર્ષે અનિશ્ચિતતાઓએ તેને ઉપર ધકેલી દીધો. જો કે, હવે તણાવ ઓછો થતાં સોનાના ભાવ પર દબાણ વધ્યું છે. સેન્ટ્રલ બેન્કો સોનું સતત ખરીદી રહી છે, પરંતુ રોકાણકારો સતર્ક છે. સોનાના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરે પહોંચ્યા પછી રોકાણકારો તેને વેચવાનું વિચારી રહ્યા છે. સોનાના રોકાણકારો ગોલ્ડ ETFમાંથી પૈસા ઉપાડી રહ્યા છે.
2026માં સોનાના ભાવ વિશે ગ્રોકને પુછવામાં આવ્યા પ્રશ્નો
આગામી દિવાળી પર સોનાનો ભાવ શું હશે? આ અંગે જ્યારે ગ્રોકને બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીના આધારે પૂછવામાં આવ્યું કે, 2026 માં દિવાળી પર સોનાનો ભાવ શું હશે? હાલમાં સોનાનો ભાવ 130,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચી ગયો છે. બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીના આધારે, ગ્રોકે જણાવ્યું કે, 2026માં ગ્લોબલ ઈકોનોમિક કટોકટી ("કેશ ક્રશ")ની સંભાવનાથી કરન્સી સિસ્ટમ, બેન્કિંગ સંકટ અને બજારમાં લિક્વિડિટીમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
સોનાના કિંમતને લઈ શું છે અનુમાન?
આવા સંજોગોમાં સોના જેવા સુરક્ષિત રોકાણોની માંગ વધી શકે છે. હકીકતમાં લોકો આર્થિક અસ્થિરતાથી બચાવા માટે સોનામાં રોકાણ કરશે. આર્થિક સંકટ દરમિયાન સોનાની કિંમત તાજેતરના સમયમાં 20-50%નો વધારો થયો છે. હાલમાં જો વર્ષ 2026 દરમિયાન બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી અનુરૂપ મંદી આવે છે, તો સોનાના ભાવમાં 25-40%નો વધારો થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે, આગામી દિવાળી (ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2026) સુધીમાં 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 162,500 થી 182,000 રૂપિયાની વચ્ચે પહોંચી શકે છે. આ અનુમાન ગ્લોબલઆર્થિક અનિશ્ચિતતા અને સોનાની વધેલી માંગ પર આધારિત છે.
