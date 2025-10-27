સોનાના ભાવ પર બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી, આટલો થવાનો છે વધારો, ભાવ જાણીને તમે ચોંકી જશો !
Baba Vanga Gold Prediction: બાબા વાંગાની ભવિષ્યવાણી મુજબ, સોનાના ભાવમાં આવતા વર્ષે એટલે કે 2026માં તીવ્ર વધારો થઈ શકે છે. જાણો સોનાના ભાવમાં કેટલો વધારો થઈ શકે છે.
Baba Vanga Gold Prediction: રેકોર્ડ ઉછાળા પછી, સોનાના ભાવમાં હવે ઘટાડો થવા લાગ્યો છે. ગયા અઠવાડિયે, કોમેક્સ ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ $75.5 અથવા 1.8 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. સોમવાર, 20 ઓક્ટોબરના રોજ, પીળી ધાતુ $4,398 પ્રતિ ઔંસના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી હતી, પરંતુ બીજા દિવસે, તે $266.4 અથવા 6.11 ટકાનો ઘટાડો થયો. આ એક દાયકામાં તેનો સૌથી મોટો એક દિવસીય ઘટાડો હતો.
આ અઠવાડિયે, સોનામાં એક દાયકા કરતાં વધુ સમયમાં તેનો સૌથી તીવ્ર એક દિવસીય ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. રોકાણકારોએ લાંબા, રેકોર્ડ-બ્રેકિંગ ઉછાળા પછી નફો બુક કર્યો, જેના કારણે સોનાના ભાવમાં 6 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો. આ દરમિયાન, બાબા વાંગાની ભવિષ્યવાણી મુજબ, સોનાના ભાવ આકાશી ઊંચા સ્તરે પહોંચી શકે છે.
સોનાના ભાવમાં કેટલો ઘટાડો થયો?
શુક્રવારે સતત ત્રીજા દિવસે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો. આ ઘટાડા બાદ, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1.22 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી નીચે આવી ગયો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) અનુસાર, 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ ઘટીને 1,21,518 રૂપિયા થઈ ગયો છે. અગાઉ, સોનાનો ભાવ 1,23,354 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. આનો અર્થ એ થયો કે શુક્રવારે, સોનાના ભાવ 1,836 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટ્યા હતા.
આગામી વર્ષ પર નજર
સોનાના ભાવમાં તાજેતરના વધારા બાદ, સોનાને ફરી એકવાર ભારતમાં એક મહત્વપૂર્ણ રોકાણ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (MCX) પર સોનાનો ભાવ તાજેતરમાં ₹1 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામને પાર કરી ગયો છે, જે એક સીમાચિહ્નરૂપ છે જેણે દેશભરમાં રસ જગાડ્યો છે.
બધાની નજર હવે 2026ના વર્ષ પર છે. આ રહસ્યમય બલ્ગેરિયન ભવિષ્ય કરનાર બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓને કારણે છે. તેમની ભવિષ્યવાણીઓ સૂચવે છે કે વિશ્વ એક મોટી નાણાકીય કટોકટીનો સામનો કરી શકે છે, જે સોનાના ભાવમાં વધુ વધારો કરી શકે છે.
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી શું છે?
બાબા વેંગાએ તેમની ભવિષ્યવાણીઓના અર્થઘટન મુજબ, વિશ્વ "રોકડ કટોકટી" નો સામનો કરી શકે છે, જે રોકડની તીવ્ર અછત છે. આ બેંકિંગ અથવા પ્રવાહિતા કટોકટી હોઈ શકે છે, જે પરંપરાગત નાણાકીય પ્રણાલીઓને હચમચાવી શકે છે. ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે આવા મુશ્કેલ સમયમાં સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા હતા. છેલ્લી વૈશ્વિક મંદી દરમિયાન, સોનાના ભાવમાં 20%થી 50%નો વધારો જોવા મળ્યો હતો.
જો 2026માં આવી કટોકટી આવે છે, તો એક્સપર્ટનો અંદાજ છે કે સોનાના ભાવ 25% થી 40% સુધી વધી શકે છે. આ મુજબ, 2026માં દિવાળી (ઓક્ટોબર-નવેમ્બર) સુધીમાં, ભારતમાં સોનાનો ભાવ 1,62,500થી 1,82,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચી શકે છે, જે એક નવો રેકોર્ડ હશે.
