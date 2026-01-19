Prev
IPOની જોરદાર લિસ્ટિંગ બાદ ખરાબ હાલત, 11% ઘટ્યો શેર, 40 રૂપિયા પર આવ્યો ભાવ

IPO News: આ કંપનીનો ભાવ 11 ટકાથી વધુ ઘટીને 40.17 રૂપિયાના ઇન્ટ્રા-ડે લો લેવલે પહોંચ્યો. ભારત કોકિંગ કોલના શેર 95.65 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:32 PM IST

IPO News: લિસ્ટિંગ સમયે સરકારી માલિકીની ભારત કોકિંગ કોલના(Bharat Coking Coal) શેરમાં ભારે વધારો જોવા મળ્યો, પરંતુ તરત જ, કંપનીના શેર પ્રોફિટ-બુકિંગનો ભોગ બન્યા. પરિણામે, PSU સ્ટોકનો ભાવ 11 ટકાથી વધુ ઘટીને 40.17 રૂપિયાના ઇન્ટ્રા-ડે નીચા સ્તરે પહોંચ્યો. ભારત કોકિંગ કોલના શેર ₹95.65 પર લિસ્ટ થયા. લિસ્ટિંગ સમયે, કંપનીના શેરનો ભાવ ₹45.21 હતો. જોકે, ત્યારથી શેરમાં વેચવાલી જોવા મળી છે. ભારત કોકિંગ કોલ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 23 રૂપિયા હતો.

કંપની જોડાઈ આ લાઈનમાં

ભારત કોકિંગ કોલ IPOએ IPOની હરોળમાં જોડાયો છે, જેણે પ્રભાવશાળી લિસ્ટિંગ-ડે વળતર આપ્યું છે. MobiKwik સિસ્ટમ્સે લિસ્ટિંગના દિવસે 90 ટકાનો વધારો જોયો. લિસ્ટિંગના દિવસે હાઇવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, અર્બન કંપની, આદિત્ય ઇન્ફોટેક અને મીશાના શેરમાં અનુક્રમે 72%, 62%, 60% અને 53%નો વધારો જોવા મળ્યો.

રોકાણકારોએ શું કરવું જોઈએ?

અહેવાલ મુજબ, મહેતા ઇક્વિટીના પ્રશાંત તાપસેએ ભારત કોકિંગ કોલના IPO માટે 50 રૂપિયાથી 52 રૂપિયાનો લક્ષ્યાંક ભાવ નક્કી કર્યો છે, જેમાં 35 રૂપિયાનો સ્ટોપ લોસ છે. એક્સપર્ટ લાંબા ગાળાના રોકાણકારોને રાહ જોવાની સલાહ આપી રહ્યા છે.

IPO 143 ગણો થયો હતો સબસ્ક્રાઇબ

ત્રણ દિવસના સબ્સ્ક્રિપ્શન સમયગાળા દરમિયાન, ભારત કોકિંગ કોલનો IPO 143 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં IPOને 49 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. તે જ સમયે, QIB 310 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો અને NII કેટેગરી 240 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

