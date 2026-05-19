/60 કરોડ ગ્રાહકોને ઝટકો ! ICICI બેંક ડેબિટ કાર્ડની આ ફ્રીમાં કરશે વધારો, 1લી જૂનથી કરવામાં આવશે અમલ, જાણો

ICICI Bank Debit Card User: ICICI બેંકે તેના એક્સપ્રેશન્સ ડેબિટ કાર્ડ સાથે સંકળાયેલા ફાયદા અને ફીમાં ઘણા ફેરફારો કર્યા છે. આ ફેરફારો જૂન અને જુલાઈ 2026થી અમલમાં આવશે. ચાલો આ ફેરફારો વિશે વધારે જાણીએ.
ICICI Bank Debit Card User: જો તમે ICICI બેંકના ડેબિટ કાર્ડ(ATM કાર્ડ)નો ઉપયોગ કરો છો, તો તમારા માટે કેટલાક સારા અને કેટલાક ખરાબ સમાચાર છે. ICICI બેંકે તેના એક્સપ્રેશન્સ ડેબિટ કાર્ડ સાથે સંકળાયેલા ફાયદા અને ફીમાં ઘણા ફેરફારો કર્યા છે. આ ફેરફારો જૂન અને જુલાઈ 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે.
જુલાઈ 2026થી મળનારા લાભો
સારા સમાચાર એ છે કે જો તમે મૂવી ટિકિટ બુક કરવા માટે બેંકના ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમને 125 રૂપિયાનો લાભ મળશે. હવે, તમને દર મહિને BookMyShow પર મૂવી ટિકિટ પર ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. તમને બે ટિકિટ ખરીદવા પર 125 રૂપિયા સુધીની છૂટ મળશે. આ સુવિધાનો ઉપયોગ મહિનામાં એકવાર થઈ શકે છે.
જૂન 2026થી વિદેશી વ્યવહાર ફીમાં વધારો
ખરાબ સમાચાર એ છે કે બેંકે DCC ચાર્જમાં વધારો કર્યો છે. જ્યારે તમે ભારતમાં અથવા વિદેશમાં કોઈ વિદેશી કંપની સાથે રૂપિયાનો વ્યવહાર કરો છો, ત્યારે DCC ફી વસૂલવામાં આવે છે. આ ફી હવે 1 ટકાને બદલે 3.50 ટકા હશે. આનો અર્થ એ છે કે તમારે હવે દરેક 100 રૂપિયા માટે 3.50 રૂપિયા ફી ચુકવવી પડશે.
જૂન 2026થી વાર્ષિક ફી વધારો
ખરાબ સમાચાર એ છે કે બેંકે ડેબિટ કાર્ડ (ATM કાર્ડ) વપરાશકર્તાઓને મોટો ફટકો આપ્યો છે. વાર્ષિક ફી 599 રૂપિયાથી વધારીને 749 રૂપિયા કરવામાં આવી છે.
પાર્સલના નામે છેતરપિંડી, બેંક દ્વારા ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી
ICICI બેંકે પણ તેના ગ્રાહકોને એક નવા પ્રકારના કૌભાંડ વિશે ચેતવણી આપી છે. આ છેતરપિંડી કુરિયર અથવા પોસ્ટલ વિભાગના નામે કરવામાં આવી રહી છે. બેંકે લોકોને સતર્ક રહેવા અને આવા ખોટા મેસેજથી બચવા અપીલ કરી છે.
છેતરપિંડી કેવી રીતે થઈ રહી છે?
પ્રથમ, પીડિતને એક SMS સંદેશ મળે છે જેમાં જણાવવામાં આવે છે કે અધૂરા સરનામાને કારણે પાર્સલ ડિલિવર થયું નથી. SMSમાં એક નકલી લિંક (ફ્રોડ લિંક) હોય છે, જેના પર સરનામું અપડેટ કરવા માટે ક્લિક કરવાનું કહેવામાં આવે છે.
ક્યારેક, છેતરપિંડી કરનારાઓ ફોન કરીને તેમને ઉતાવળ કરવા માટે પણ કહે છે અને કહે છે કે જો સરનામું હમણાં અપડેટ નહીં કરવામાં આવે, તો પાર્સલ કેન્સલ કરવામાં આવશે. લિંક પર ક્લિક કરીને અને સરનામું આપ્યા પછી, તેમને 25 કે 50 રૂપિયાની નાની ચુકવણી કરવાનું કહેવામાં આવે છે, જે ફક્ત ક્રેડિટ અથવા ડેબિટ કાર્ડથી જ સ્વીકારવામાં આવે છે.
તમે તમારા કાર્ડની માહિતી (નંબર, સમાપ્તિ તારીખ, CVV) દાખલ કરો છો કે તરત જ, ડેટા છેતરપિંડી કરનારાઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, જેઓ પછી તેનો દુરુપયોગ કરે છે.
તેનાથી કેવી રીતે બચવું?
ગભરાશો નહીં. છેતરપિંડી કરનારાઓ લોકોના ડર અથવા ઉતાવળનો ફાયદો ઉઠાવે છે. શાંત રહો. નકલી લિંક્સ પર ક્લિક કરશો નહીં. કુરિયર કંપનીઓ અને પોસ્ટલ વિભાગો પાર્સલ ડિલિવરી માટે સરનામાં પૂછતી SMS લિંક્સ મોકલતા નથી. જો તમને કોઈ અજાણ્યો સંદેશ મળે, તો કંપનીના સત્તાવાર ગ્રાહક કમ્પ્લેન નંબર પર ફોન કરો અને પૂછપરછ કરો.
જો તમારી સાથે છેતરપિંડી થાય તો શું કરવું?
સાયબર ક્રાઇમ પોર્ટલ cybercrime.gov.in પર ફરિયાદ નોંધાવો.
હેલ્પલાઇન નંબર 1930 પર કૉલ કરો.
1800 2662 પર ICICI બેંક હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરો.
હંમેશા યાદ રાખો કે અજાણ્યા સ્ત્રોતોમાંથી આવતી કોઈપણ લિંક પર ક્લિક કરશો નહીં અને તમારી ગુપ્ત માહિતી (કાર્ડ નંબર, પિન, CVV) ક્યારેય કોઈની સાથે શેર કરશો નહીં. શંકાસ્પદ SMS, ઇમેઇલ અથવા કૉલ્સની જાણ sancharsaathi.gov.in અને ICICI બેંકના antiphishing@icicibank.com પર કરો.