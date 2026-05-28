/8th Pay Commission: 8મા પગારપંચ અંગે ખરાબ સમાચાર! લાખો કર્મચારીઓની આશા પર ફરી વળ્યું પાણી?

DA Hike: કર્મચારી યુનિયનો તરફથી આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83 કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. આ સિવાય પણ યુનિયનો તરફથી ઘણી માંગ કરવામાં આવી છે. પરંતુ હવે કર્મચારી યુનિયનોને આશા છે કે સરકાર કોઈ વચ્ચેનો રસ્તો પસંદ કરી શકે છે.
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચને લઈને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી અને પેન્શનરો વચ્ચે જોરશોરથી ચર્ચા ચાલી રહી છે. લાખો કર્મચારીઓ આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવા અને પગાર વધવાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. પરંતુ આ વચ્ચે આવી રહેલા મીડિયા રિપોર્ટ કર્મચારીઓની આશા પર પાણી ફેરવી શકે છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે સરકાર કર્મચારી યુનિયન તરફથી કરવામાં આવી રહેલી ડિમાન્ડને સ્વીકાર કરવાના પક્ષમાં નથી. તેવામાં સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે આ વખતે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને બમ્પર પગાર હાઇક મળવાની આશા ઓછી છે. તેવામાં સરકાર વચ્ચેનો રસ્તો પસંદ કરી રહી છે.
છેલ્લા કેટલાક સપ્તાહ દરમિયાન કેન્દ્રીય કર્મચારી યુનિયનોએ આઠમાં પગાર પંચની સામે પગાર વધારવાને લઈને ઘણા મહત્વના પ્રસ્તાવ અને સૂચન સોંપ્યા છે. આ વિશે પંચે પેનલની સાથે લાંબી ચર્ચા કરી છે. યુનિયનોની મહત્વની માગંમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધારવાની સાથે મોંઘવારી ભથ્થાને બેઝિક પેમાં સામેલ કરવાનું રહ્યું છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર હવે ખુદ કર્મચારી યુનિયનો વચ્ચે ચર્ચા છે કે કદાચ સરકાર તેની બધી માંગોને લીલી ઝંડી આપશે નહીં.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધારી 3.83 કરવાની માંગ
આ મામલામાં ટ્રેડ યુનિયનોની સૌથી મોટી અને મહત્વની માંગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને વધારી 3.83 કરવાની છે. આ માંગ પાછળ યુનિયન નેતાઓનો તર્ક છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં મોંઘવારી અને લિવિંગ કોસ્ટમાં વધારો થયો છે. વધતી મોંઘવારીને કારણે સામાન્ય કર્મચારીઓની ખર્ચ કરવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો થયો છે. યુનિયનોનું કહેવું છે કે કર્મચારીઓની ઘટતી આર્થિક શક્તિની ભરપાઈ કરવા અને તેની લાઇફસ્ટાઇલના સ્તરને બનાવી રાખવા માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં મોટો વધારો કરવો સમયની સૌથી મોટી માંગ છે.
શું છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને તેની ગણતરી?
સરળ ભાષામાં વાત કરીએ તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એક મલ્ટીપ્લાયર છે, જેનો ઉપયોગ કેન્દ્રીય પગાર પંચ કર્મચારીઓના જૂના બેઝિક પગારને નવા અને સંશોધિત પગાર માળખામાં બદલવા માટે કરે છે. તેની ફોર્મ્યુલા સીધી હોય છે. તેના દ્વારા નવો પગાર નક્કી કરવા માટે વર્તમાન બેઝિક પેને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી મલ્ટીપ્લાય કરવામાં આવે છે. તેના આધાર પર નવો બેઝિક પે નક્કી થાય છે. ઉદાહરણ માટે જ્યારે સાતમું પગાર પંચ આવ્યું હતું, ત્યારે સરકારે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 લાગૂ કર્યું હતું. આ રીતે છઠ્ઠા પગાર પંચની 7000 રૂપિયાની મિનિમમ બેઝિક સેલેરીને 2.57 થી ગુણાકાર કરી 18000 રૂપિયા કરી દીધી હતી.
સરકાર નથી ઈચ્છતી મોટો પગાર વધારો?
યુનિયન નેતાઓના હવાલાથી કહેવામાં આવ્યું કે સરકાર આ વખતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં વધુ વધારો કરવાના મૂડમાં નથી. તેનું કારણ છે કે તેનાથી દેશના ખજાના પર અચાનક મોટો નાણાકીય ભાર પડશે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયની અસર રાજ્યો પર પણ પડે છે. જો કેન્દ્ર તરફથી પગારમાં ભારે વધારો કરવામાં આવે તો રાજ્ય સરકારો પર પોતાના કર્મચારીઓનો પગાર તે ગુણોત્તરમાં સંશોધિત કરવાનો દબાવ બની જશે. તેનાથી ન માત્ર પગારનો ખર્ચ વધશે, પરંતુ લાંબા ગાળામાં પેન્શન અને નિવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા ખર્ચમાં પણ મોટો વધારો થશે. આ વસ્તુને મેનેજ કરવા માટે સરકાર વધારાની જગ્યાએ એક સંતુલિત ફોર્મ્યુલા પસંદ કરી શકે છે.
કરોડો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો પર અસર
આઠમાં પગાર પંચની રચના અને તેના નિર્ણય મહત્વના છે કારણ કે તેની સીધી અસર દેશના એક કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓ પર પડવાની છે. છેલ્લા વર્ષો પર નજર કરીએ તો દેશમાં અત્યાર સુધી સાત પગાર પંચ આવી ગયા છે. તેમાં પ્રથમ પગાર પંચની રચના જાન્યુઆરી 1946મા થઈ હતી. ત્યારબાદ સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષમાં નવા પગાર પંચની રચના કરવાની પરંપરા રહી છે. આ ક્રમમાં કેન્દ્ર સરકારે 3 નવેમ્બર 2025ના આઠમાં પગાર પંચની રચના કરી હતી.