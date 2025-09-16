Dividend Stock: દરેક શેર પર ₹65 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે આ કંપની, રેકોર્ડ ડેટ પણ જાહેર
Dividend Stock: કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે પ્રતિ શેર ₹65 નું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કર્યું છે. આ ડિવિડન્ડ ₹10 પ્રતિ શેરના ફેસ વેલ્યુ પર 650% છે. આ સમાચાર રોકાણકારો માટે સકારાત્મક સંકેત છે.
Dividend Stock: શેર બજારમાં રિકવરી વચ્ચે ડિવિડન્ડ શેર પર દાવ લગાવતા ઈન્વેસ્ટરો માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. બજાજ ગ્રુપની પ્રમુખ કંપની બજાર હોલ્ડિંગ્સ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ (Bajaj Holdings & Investment) એ પોતાના શેર ધારકો માટે મોટી જાહેરાત કરી છે.
કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે 65 રૂપિયા પ્રતિ શેરનું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ (Interim Dividend) જાહેર કર્યું છે. આ ડિવિડન્ડ પ્રતિ શેરની 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુ પર 650 ટકા છે. આ સમાચાર ઈન્વેસ્ટરો માટે એક પોઝિટિવ સંકેત છે, કારણ કે ડિવિડન્ડ હંમેશા કંપનીના મજબૂત નાણાકીય પ્રદર્શન અને ભવિષ્ય પ્રત્યે તેના ભરોસાને દર્શાવે છે.
શું છે ડિવિડન્ડની વિગત
કંપનીએ 65 રૂપિયા પ્રતિ શેરની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ આ માટે 22 સપ્ટેમ્બરની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે. એટલે કે આ દિવસે જે લોકો પાસે કંપનીના શેર હશે, તેને ડિવિડન્ડનો લાભ મળશે. વચગાળાના ડિવિડન્ડની ચુકવણી કે ક્રેડિટ મંગળવાર, 14 ઓક્ટોબર 2025 કે તે પહેલા યોગ્ય શેરધારકોને કરવામાં આવશે.
કંપની સચિવની નિમણૂંક
ડિવિડન્ડની સાથે કંપનીએ અન્ય મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સે સૌરભ એરંડે (Saurabh Erande) ને કંપનીના નવા કંપની સચિવ (Company Secretary) અને અનુપાલન અધિકારી (Compliance Officer) નિમણૂંક કર્યા છે. તેમની નિમણૂંક 1 ઓક્ટોબર 2025થી લાગૂ થશે. આ નિમણૂંક નોમિનેશન એન્ડ રેમુનરેશન કમિટીની ભલામણ પર કરવામાં આવે છે.
Bajaj Holdings Share Price
બજાજ હોલ્ડિંગ્સના શેર સામાન્ય તેજી સાથે 13225 રૂપિયાની આસપાસ કારોબાર કરી રહ્યો છે. 13203 રૂપિયાના બંધ ભાવના મુકાબલે શેર 13294 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા-ડે હાઈ પર પહોંચ્યો હતો. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 1,47,185 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની BSE 100 પર લિસ્ટેડ છે.
