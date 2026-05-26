/ફટાફટ પતાવી લો બેંકનું કામ ! 27 અને 28 મેના રોજ બંધ રહેશે બેંકો, જાણો શું છે કારણ

Bakrid 2026 Bank Holidays : બકરી ઈદ 2026ની બેંક રજાને લઈને મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. કેટલાક રાજ્યોમાં 27 મેના રોજ બેંકો બંધ રહેશે, જ્યારે મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા સહિતના કેટલાક રાજ્યોમાં 28 મેના રોજ રજા રહેશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે તમારા વિસ્તારમાં બકરી ઈદની રજા ક્યારે છે.
Bakrid 2026 Bank Holidays : જો તમે 27 કે 28 મે, 2026ના રોજ બેંકની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો જાણી લો કે તમારા રાજ્યમાં આ દિવસે બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ. આ વખતે બકરી ઇદની રજા અંગે લોકોમાં મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. આનું કારણ એ છે કે કેટલાક રાજ્યોમાં બેંકો 27 મેના રોજ બંધ રહેશે, ત્યારે કેટલાક રાજ્યોમાં 28 મેના રોજ રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. પરિણામે ગ્રાહકો માટે એ જાણવું જરૂરી બની ગયું છે કે તેમના રાજ્યમાં કયા દિવસે બેંકો બંધ રહેશે.
બેંક રજાની તારીખો બદલાઈ
હકીકતમાં, કેન્દ્ર સરકારે શરૂઆતમાં 27 મે, 2026ને બકરી ઇદની રજા તરીકે જાહેર કરી હતી. જોકે, ત્યાર બાદ દિલ્હી સ્થિત તમામ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ માટે રજાની તારીખ 28 મે કરવામાં આવી હતી. આ પછી તેલંગાણા સરકારે પણ પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચ્યો અને 27 મેના બદલે 28 મેના રોજ બકરી ઇદની રજા જાહેર કરી. આ જ કારણસર હવે વિવિધ રાજ્યોમાં બેંક રજાઓની તારીખો બદલાઈ છે.
27 મેએ બેંકો ક્યાં બંધ રહેશે ?
27 મે, 2026ના રોજ દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં બેંકો બંધ રહેશે. આમાં ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, આંધ્ર પ્રદેશ, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, હિમાચલ પ્રદેશ, કેરળ, નાગાલેન્ડ, ત્રિપુરા, મણિપુર, મેઘાલય, ચંદીગઢ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરનો શ્રીનગર પ્રદેશ શામેલ છે.
આ રાજ્યોમાં બકરી ઇદના અવસર પર બેંકિંગ સેવાઓ બંધ રહેશે. તેથી જો તમારે રોકડ જમા કરાવવા, ચેક ક્લિયરન્સ અથવા અન્ય કોઈપણ શાખા સંબંધિત કાર્ય જેવા આવશ્યક બેંકિંગ કાર્યો કરવાની જરૂર હોય, તો તે અગાઉથી પૂરા કરી લેવા.
28 મેએ બેંકો ક્યાં બંધ રહેશે ?
28 મે, 2026ના રોજ મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તેલંગાણા, તમિલનાડુ, રાજસ્થાન, બિહાર, ગોવા, મિઝોરમ અને કેટલાક અન્ય રાજ્યોમાં બેંકો આ દિવસે બંધ રહેશે. 28 મેના રોજ જમ્મુ અને શ્રીનગરમાં પણ રજા રહેશે, એટલે કે દેશભરમાં બેંકિંગ સેવાઓ બે અલગ અલગ દિવસોમાં પ્રભાવિત થશે.
જોકે, બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં ડિજિટલ બેંકિંગ સેવાઓ કાર્યરત રહેશે. ગ્રાહકો UPI, મોબાઇલ બેંકિંગ, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અને ATM જેવી સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરી શકશે. તેમ છતાં, RTGS, NEFT અથવા મુખ્ય બેંકિંગ કામગીરીમાં થોડો વિલંબ થઈ શકે છે, કારણ કે શાખા કામગીરી અને ક્લિયરિંગ પ્રક્રિયાઓ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
એક જ દિવસે બેંક રજા કેમ નથી ?
હવે, પ્રશ્ન એ છે કે એક જ દિવસે બેંક રજા કેમ નથી ? આનું મુખ્ય કારણ ચાંદ જોવાની પરંપરામાં રહેલું છે. બકરી ઇદ ઇસ્લામિક કેલેન્ડર અનુસાર મનાવવામાં આવે છે અને તેની તારીખ ચાંદ જોવા પર આધારિત છે. આ જ કારણોસર ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) અને રાજ્ય સરકારો સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓના આધારે રજાઓની અંતિમ યાદી જાહેર કરે છે. ઘણીવાર તહેવારોની ઉજવણીની તારીખો જુદા જુદા રાજ્યોમાં અલગ અલગ હોય છે, જેના પરિણામે બેંક રજાઓમાં તફાવત જોવા મળે છે.