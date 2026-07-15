/ખાતામાં ભૂલથી આવી ગયા લાખો રૂપિયા? ખુશ થતા પહેલા જાણી લો આ નિયમ, ભૂલથી પણ ન કરતા આ કામ!

કલ્પના કરો તમે સવારે ઉઠ્યા અને બેંક એકાઉન્ટ ચેક કર્યું તો અચાનક 7 લાખ રૂપિયા વધારે જોવા મળી રહ્યાં છે. પહેલા તો ખુશી થશે, પછી ડર જરૂર લાગશે, કોઈ ભૂલતો નથીને? આ સ્થિતિ ઘણા લોકો સાથે બની છે અને ઘણીવાર તો એવું પણ થાય છે કે વધુ પૈસા કપાઈ જાય છે. તપાસ કરવા પર સામે આવે છે કે કોઈ ટેક્નિકલ ગ્લિચને કારણે આવું થયું છે. આવો જાણીએ આ ટેક્નિકલ ગ્લિચ આખરે શું છે, કઈ રીતે થાય છે અને તેમાં શું કરવું જોઈએ.
ટેક્નિકલ ગ્લિચ શું છે?
ટેક્નિકલ ગ્લિસ મતલબ બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં કોઈ નાની-મોટી ટેક્નિકલ સમસ્યા. બેંકના કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ ખુબ મોટી અને કઠિન હોય છે. તેમાં દરરોજ લાખો વહીવટ થાય છે. ક્યારેક સોફ્ટવેર બગ (error), સર્વરમાં સમસ્યા, કે અપડેટ દરમિયાન ભૂલથી પૈસા કોઈ અન્ય ખાતામાં જતાં રહે છે.
આ ઈરાદાપૂર્વક થતું નથી, પરંતુ સિસ્ટમની ભૂલથી થાય છે. જેમ કમ્પ્યુટરમાં ક્યારેક કોઈ ફાઈલ ભૂલથી ડુપ્લિકેટ થઈ જાય છે, તેમ બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં પૈસા ડુપ્લિકેટ કે ખોટા એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે.
આ કેમ થાય છે
- સોફ્ટવેર અપડેટ દરમિયાન ગડબડ
- બેંકનું સોફ્ટવેર અપડેટ કરવા સમયે ભૂલ થઈ શકે છે.
- જૂની અને નવી સિસ્ટમ મેચ નથી કરતી તો પૈસા બીજીવાર ક્રેડિટ થઈ શકે છે.
- સર્વર ઓવરલોડ
- તહેવાર, પગાર ક્રેડિટ કે મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન સમયે સર્વર પર વધુ લોડ પડે છે. તેનાથી સિસ્ટમ કન્ફ્યૂઝ થઈ જાય છે અને પૈસા ખોટી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે.
વ્યક્તિની ભૂલ + સિસ્ટમ એરર
જો તમારા એકાઉન્ટમાં અચાનક પૈસા આવે તો શું કરવું?
તત્કાલ બેંકને જાણ કરો- કોલ કરો કે બ્રાન્ચ પહોંચો.
પૈસા ખર્ચ ન કરો- જો તમે પૈસા ખર્ચ કરશો તો કાયદાકીય રીતે સમસ્યા થઈ શકે છે. બેંક તેને રિકવર કરશે અને તમારા પર વ્યાજ પણ લાગી શકે છે.
સ્ક્રીનશોટ રાખો- ટ્રાન્ઝેક્શન ડિલેટનો.
બેંક સામાન્ય રીતે આ ભૂલ સુધારે છે. ટેક્નિકલ ગ્લિસ બેન્કિંગ સિસ્ટમની સામાન્ય સમસ્યા છે. આ ઈરાદાપૂર્વક થતું નથી, પરંતુ જો તમારા એકાઉન્ટમાં અચાનક પૈસા આવે તો ભગરાશો નહીં, તત્કાલ બેંકને જણાવો.